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Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

Küresel piyasalarda makroekonomik veriler ve delta varyantına ilişkin gelişmelerle yön arayışının sürdüğü görülürken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yakından takip edilecek.

02 Temmuz 2021 Cuma 10:16
Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

Delta varyantına yönelik gelişmelerin yanı sıra enflasyonist kaygılar ve para politikalarına yönelik belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı zamanlaması açısından sıkça işaret edilen ABD'de istihdam piyasası gelişimine dair mevcut tabloyu netleştirecek son verilere çevrildi.

ABD'de çarşamba günü haziran ayı ADP özel sektör istihdamı 692 bin artışla piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelmiş, dün de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 364 bine gerilemişti. Bu kapsamda bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ile yatırımcıların istihdam piyasasına dair soru işaretleri büyük ölçüde giderilmiş olacak.

Dün günün yakından takip edilen bir başka gelişmesi OPEC+ grubu 18. Bakanlar Toplantısı oldu. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını görüşmek için dün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı. OPEC'ten yapılan açıklamada, toplantılara bugün devam edileceği belirtilirken, petrol üretiminde kademeli artış önerildiği basına yansıdı.

Toplantı öncesinde enerji hisselerine gelen alımlarla pay piyasalarının genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izlediği görülürken, Brent petrolün varil fiyatı bir anlaşma çıkmaması ile dün 76,6 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 75,6 dolar civarından alıcı buluyor.

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Bu gelişmelerin yanı sıra dün ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki düşüş ve ISM İmalat Endeksi'nin 62,1'e gerilemesine karşın yüksek seviyelerini koruması sonrası New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Dolar endeksi dün yükselişini 4'üncü güne taşımasının ardından bugün 92,6 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,48 seviyelerinden yüzde 1,45'e kadar gerilemesinin ardından bugün yeniden yüzde 1,47 seviyelerine yükseldi.

Avrupa tarafında delta varyantına ilişkin gelişmeler gündemin odağında kalmaya devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısıtlamaları hafifletmenin 4. adımının nasıl olacağını gelecek birkaç gün içinde açıklayacağını, aşıların piyasaya sürülmesinin ardından vaka sayısı ile ölümler arasındaki bağlantının kırıldığını söyledi. Dün OPEC+ toplantısı öncesi kapanan Avrupa borsalarında, enerji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI'nın haziranda 63,4'e yükselmesi ve işsizlik oranının mayısta 0,2 puanlık düşüşle yüzde 7,9'a gerilemesi de pay piyasalarındaki pozitif havayı destekledi. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,25'lik, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71'lik ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47'lik değer kazandı. Avro/dolar paritesinin ise dün 1,1837 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından bugün düşüşünü 5'inci güne taşıdığı ve 1,18'in üzerindeki seyrine devam ettiği görülüyor.

Asya tarafında dün Çin Komünist Partisinin 100. yıl dönümü kutlamalarının sona ermesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 geriledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti. Analistler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kutlamalarda verdiği mesajların jeopolitik risk algısını artırmasının Şanghay ve Hang Seng endekslerinin negatif ayrışmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,21 değer kazanarak 1.372,78 puandan tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,5'lik düşüşle 8,66 seviyelerinden kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,68 seviyelerinde dengelendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık düzenlemesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun makroihtiyati adımlarının izlendiği yurt içi piyasalarda imalat sanayi PMI da genişleme bölgesine geçerek 51,3'e yükseldi.

Analistler, yeni tip koronavirüsün delta varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin pay piyasalarının odağında kalmaya devam edeceğini, bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının kritik önemde olduğunu söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri akışının bulunduğunu aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 1.350 puanın destek, 1.390 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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