banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık tüccarları doymadıkça biz de özgürleşmeyeceğiz
Sağlık tüccarları doymadıkça biz de...
Grevden aşağısı kurtarmaz, inceldiği yerden kopsun !
Grevden aşağısı kurtarmaz, inceldiği yerden...
Federasyon ısrarı neden?
Federasyon ısrarı neden?
YDP kendi ayağına kurşun sıkıyor!
YDP kendi ayağına kurşun sıkıyor!
banner376

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verileri takip edilecek.

13 Nisan 2021 Salı 10:00
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
banner337

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve güçlü ekonomik toparlanma beklentilerine rağmen, enflasyon endişeleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeler sınırlı kalıyor. Geçen hafta yüzde 1,62 seviyesine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma ve dün yükseliş eğiliminde hareket ederek, tekrar yüzde 1,70 sınırına çıktı.

Tahvil piyasasındaki endişeler, dün New York borsasının sınırlı da olsa günü düşüşle tamamlamasına neden oldu. Dolar endeksi ise 92,0-92,5 dar bandındaki seyrini sürdürdü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre federal hükümetin bütçe açığı, martta 660 milyar dolar oldu. Ülkede, 2021 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı 1,7 trilyon dolara ulaştı.

Analistler, bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 2,5'e, çekirdek TÜFE'nin de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Avrupa pay piyasalarında da dün İtalya hariç satıcılı bir seyir izlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise pozitif ayrışarak yüzde 0,11 yükseldi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir görünüm etkili oluyor. Çin'de açıklanan ihracat verisinin martta yıllık yüzde 30,6 artmasına karşın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.391 seviyesinde bulunuyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

banner341
Dün yüzde 0,6 değer kaybeden altının ons fiyatı ise düşüşünü bugün de sürdürerek, şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 1.725 dolara geriledi.

Yurt içinde, dün negatif ayrışmasını sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kaybederek günü 1.375,91 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 azalarak 8,1575'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Almanya'da ZEW anketinin sonuçlarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.340 desteğinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020'de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi ve perakende satış endeksi

12.00 Almanya, nisan ayı ZEW ekonomik beklenti endeksi

15.30 ABD, mart ayı TÜFE

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
Turizm sezonu öncesi Türkiye yeni Wuhan oldu
Turizm sezonu öncesi Türkiye yeni Wuhan oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Küresel piyasalar salgının seyrinden endişeli
Küresel piyasalar salgının seyrinden endişeli
Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor
Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tırmanan jeopolitik riskler ve haftanın olayı: TCMB PPK
Tırmanan jeopolitik riskler ve haftanın olayı: TCMB PPK

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim