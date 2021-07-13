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13 Temmuz 2021 Salı gündemi
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Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

13 Temmuz 2021 Salı 11:09
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Para politikalarına ilişkin belirsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı endişeleri devam etse de ekonomik aktiviteye yönelik iyimserlikle dünya borsalarında risk iştahının yüksek seyretmesi dikkati çekiyor.

Analistler, dün veri takviminin zayıf olduğunu ve uluslararası piyasalarda iyimserliğin fiyatlandığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kısa vadeli medyan enflasyon beklentilerinde artış olduğunu bildirdi. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentilerinin medyanı 0,8 puan artarak yüzde 4,8'e çıktı.

Bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 4,9, Çekirdek TÜFE'nin ise yıllık yüzde 4 artması bekleniyor.

Öte yandan bu hafta ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek şirket finansal sonuçlarına yönelik iyimserlikle dün New York borsası rekorlarını geliştirmeye devam etti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, daha önceden planlandığı gibi 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını açıklamasına karşın delta varyantına ilişkin endişeler de devam ediyor.

Aşılama çalışmalarında alınan mesafe nedeniyle şimdilik vaka sayılarındaki artışın neden olduğu tedirginliğin sınırlı kaldığı görülüyor.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artarak kapanış rekorunu kırarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 yükseldi.

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Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1860 seviyesine geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan ihracat verisi, haziranda yıllık yüzde 32,2 artarak beklentileri aşarken, ithalat da aynı dönemde yüzde 36,7 yükseldi. Açıklanan veriler ve devam eden küresel risk iştahı ile alıcılı seyreden Asya borsalarında, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, pay piyasaları negatif ayrışmasını dün de sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD ve Avrupa borsalarında rekorların kırıldığı günde yüzde 1,55 değer kaybederek günü 1.356,96 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise, dün yüzde 0,3 azalışla 8,6409'dan kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6350 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda yıllık yüzde 66 artarken, aylık yüzde 0,9 azalış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar

10.00 Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

15.30 ABD, haziran ayı TÜFE

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Son Güncelleme: 13.07.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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