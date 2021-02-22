Küresel piyasalar ABD'nin destek paketi ve Powell'ın sunumuna odaklandı

Geçen hafta karışık bir seyir izlenen piyasalarda, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile petrol ve bakır fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve enflasyon endişeleri piyasalarda tedirginlik yaratırken, gündemin odağındaki ABD'nin destek paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi’nde 26 Şubat’ta oylanması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta yaptığı açıklamada ekonomik destek paketinin geçirilmesinin önemini yineleyerek, "Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Temsilciler Meclisinin şubat ayı sonundan önce 1,9 trilyon dolarlık destek paketini geçirmeye çalışacağını söylemişti.

Destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek hızlı bir şekilde Senato'ya gönderileceği tahmin ediliyor. Öte yandan bu haftanın bir diğer önemli gündemi ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın salı ve çarşamba Kongre’de yapacağı sunumlar olacak.

New York borsasında geçen haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi. Dow Jones endeksi yatay bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,07 yükseldi.

Avrupa tarafında, Cuma günü beklentileri oldukça aşan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri pay piyasalarını destekledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Avro dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2118'den günü tamamladı.

Bugün Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin takip edileceği Avrupa piyasalarında, yarın Avrupa Birliği (AB) Bakanları Toplantısı ve cuma AB Liderler Zirvesi de gündemin odağında bulunuyor.

Asya piyasaları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Petrol ve bakır fiyatlarındaki yükselişin yeni haftaya taşınması ile sektör ve ülke bazlı ayrışmaların da arttığı görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 2 artışla 63 doların üzerine çıkarken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2 değer kazanarak 4,13 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, Cuma günü alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.560,34 puandan tamamladı. Endeks, böylece bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artarak, yükseliş serisini üst üste 3. haftaya taşıdı. Cuma günü yüzde 0,2 artarak 6,9763'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9890 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde, piyasalar kapandıktan sonra açıklanan uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yeni haftanın açılışında yatırımcılara moral verse de petrol ve emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin iyimserliği törpüleyeceğini bildirdi.

Fitch Ratings, cuma akşamı yayımlanan değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve Ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de de yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde 9,2'ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 puanın direnç, 1.525 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, dolar/TL'de ise 6,95-7,05 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ocak ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

12.00 Almanya, Ifo iş dünyası endeksleri

16.30 ABD, şubat ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.30 ABD, şubat ayı Dallas Fed imalat endeksi