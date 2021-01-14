Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz var…
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz...
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi var doktoru yok!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi...
banner376
Flaş Haber
Aşılar geldi!
Kapat

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak teşvik paketine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın bugün açıklaması beklenen yeni mali teşvik paketinin detaylarına odaklandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:16
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak teşvik paketine odaklandı
banner337
banner351

Yeni tip Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişeleri piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da teşvik paketlerine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmaları, borsalar için yakıt işlevi görmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 92 milyonu aşarken, ölüm sayısı 2 milyon sınırına dayandı. ABD ve İngiltere'de günlük ölüm sayılarının en yüksek seviyeye çıkması ise aşılama çalışmalarına karşın tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerini artırdı.

Salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için hayata geçirilen ya da üzerinde çalışılan teşvik paketleri konusunda bugün kritik bir dönemeç alınıyor. ABD Başkanlığı'na seçilen Biden'ın, göreve gelmesinin ardından hayata geçirme sözü verdiği destek paketine ilişkin detayları bugün paylaşması bekleniyor.

ABD'de iç politik gelişmeler ise gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi, dün akşam gerçekleştirilen oylamada Başkan Donald Trump'ın azline yönelik maddeyi kabul etti. Trump'ı "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" ile suçlayan azil maddesinin kabulünün ardından Senato'nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanması bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler ve dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,4 ile beklentilerin hafif üzerinde artması sonrası New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 yükseldi. Dolar endeksi ise bir önceki günkü kayıplarının neredeyse tamamını telafi ederek tekrar 90 seviyesinin üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, İtalya'daki siyasi kriz tekrar gündemin odağına yerleşti. İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) ile Italia Viva'nın (Iv) oluşturduğu koalisyon hükümetinde, Iv'li 2 bakan ve bir bakan yardımcısı hükümetten çekildiklerini açıkladı.

Koronavirüs salgını ve ekonomik etkileriyle zor günler geçiren İtalya'da, hükümette yaşanan krizin ardından konuyla ilgili gelişmeler ve İngiltere ile AB arasındaki görüşmeler takip edilecek.

banner341
İtalya'daki istifalar öncesinde kapanan borsalarda dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesine rağmen kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentileri aşması ile borsa rekorlara devam etti. Dün yüzde 0,63 artışla günü 1.559,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Açıklanan verilere göre, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artan sanayi üretimi endeksi, aylık olarak da yüzde 1,3 yükseldi.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve Biden'ın teşvik paketi açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.30 - Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 - ABD, haftalık işsizlik başvuruları

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
14 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Brent petrolün varili 56 dolar seviyesinde
Brent petrolün varili 56 dolar seviyesinde
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Brent petrolün fiyatı artıyor
Brent petrolün fiyatı artıyor
ABD ve Japonya’daki gelişmeler Asya borsalarında etkili oldu
ABD ve Japonya’daki gelişmeler Asya borsalarında etkili oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim