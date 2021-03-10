banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gereksiz saray kavgası
Gereksiz saray kavgası
KKTC’nin siyasi masalları nesilden nesile
KKTC’nin siyasi masalları nesilden nesile
Sözün bittiği yerdeyiz…
Sözün bittiği yerdeyiz…
Çocuklarımız da Covid-19 aşısı olacak mı?
Çocuklarımız da Covid-19 aşısı olacak...
banner376

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalarda, son birkaç aydır özellikle tahvil ve emtia piyasalarında etkili olan enflasyon endişeleri nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

10 Mart 2021 Çarşamba 10:11
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı
banner337
banner351

Ekonomilerdeki toparlanma, para arzındaki artış ve yüksek seyreden emtia fiyatları nedeniyle oluşan enflasyon endişeleri, tahvil piyasası üzerinden tüm finansal sistemi etkiliyor.

Bu endişelerle son birkaç aydır yükseliş eğiliminde hareket eden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,52’ye kadar geriledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme New York borsasını desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Dünkü düşüşüne karşın ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen yılı tamamladığı yüzde 0,92 seviyesinin hala çok üzerinde bulunuyor.

Analistler, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisinin, tahvil ve pay piyasaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ayrıca düzenlenecek 10 yıllık tahvil ihalesinin de takip edileceğini aktardı.

Tahvil faizlerindeki gerileme, ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik ve teknoloji hisselerinde yoğunlaşan alımlarla dün New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

Senatoda hafta sonu kabul edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, nihai oylama için Temsilciler Meclisinin gündemine geldi. Tasarının oylamasının bugün tamamlanarak ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.

banner341
Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 1,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,69 değer kazandı.

Avrupa borsalarında da yarınki Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı öncesinde dün alış ağırlıklı bir görünüm sergilendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise yaklaşık 4 ayın dibinden gelen alımlarla yükselişe geçerek, günü yüzde 0,5 artışla 1,1904’ten tamamladı. Parite şu dakikalarda 1,1875 seviyesinde dengelendi.

Bugün Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de artış eğilimini sürdürdü.

Veriler sonrası Çin’de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,8 düşüşle 7,6171’den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6370 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de enflasyon ve 10 yıllık tahvil ihalesinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı iş gücü istatistikleri

16.30 ABD, şubat ayı TÜFE

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Acayip zamanlar, acayip getiriler: Türbülans durdu; Tesla %20 yükseldi
Acayip zamanlar, acayip getiriler: Türbülans durdu; Tesla %20 yükseldi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Petrol fiyatları
Petrol fiyatları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Petrol fiyatları sert yükseldi
Petrol fiyatları sert yükseldi
FED, doların değer kazanmasına tolerans gösterecek! Hava bozabilir!
FED, doların değer kazanmasına tolerans gösterecek! Hava bozabilir!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim