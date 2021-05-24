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Kripto paraları 'Çin' çarptı. Kıymetli madenler bir başka parlıyor..

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:47
Kripto paraları 'Çin' çarptı. Kıymetli madenler bir başka parlıyor..
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  • Geride bıraktığımız haftanın ikinci yarısına kripto paralar adeta damgasını vurdu. Kendi dijital Yuan’ını çıkarma hazırlığı içinde olan Çin, geçen hafta Salı günü, yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklanması ardından, Cuma günü de, kripto para madenciliği yapanların peşine düşerek, Bitcoin madenciliği ve ticaret faaliyetlerini durduracağını açıkladı. 
  • Haliyle, yılbaşından beri devamlı yükselen ve yer çekimine meydan okuyan kripto paralarda, madenciliğin %65'nin yapıldığı Çin'den gelen yasaklama ve sınırlamalar, kripto para birimlerinin genelinde ciddi düşüşlere neden oldu. 65bin dolara kadar birkaç hafta önce dayanan amiral gemi Bitcoin, 30bin dolar seviyesinin kıyılarını bir kez daha test ederken, alt coinlerde yaşanan coşku daha büyük olduğunda, çöküş de aynı paralelde oldu. 
  • Unutmamak gerekiyor ki, kripto paralar daha 12 yaşında bir bebek. Bu piyasanın dinamikler 'böyle'. Volatiliteyi kabul etmek gerekiyor. Kripto paralar ile yatıp kalkmayacak kadar küçük, zincirden uzak kalmayacak kadar da soğuk kanlı olanların kazanacağı bir dünya burası. Yeni teknolojiden uzak kalınmaması gerektiğini not ederek bu konuya şimdilik nokta koyalım. Gözümün de bir yandan Ripple grafiğini takip ediyor (bakınız grafik). 
  • Veri ve haber akışının zayıf olduğu geride bıraktığımız hafta, küresel finansal piyasalar göreceli olarak sakin bir seyir izledi. Temkinli iyimser havanın, ABD'de enflasyon tehdidine rağmen FED'in faiz artırmayacağı beklentisi ile devam etti. En azından, ABD'de enflasyon zirve yapana kadar, tahvil faizlerinin göreceli yatay seyrini koruyacağı, ama doların reel faizinin daha da eksi olacağı beklentisi, doların elini adeta yıpratıyor. 
  • Cuma günü bültenimizde işaret ettiğimiz üzere, doların sepet değerini gösteren DXY önemli bir teknik kırılım kaydederek dolarla ilgili piyasa yönünü de bizlere göstermiş oldu. Bu bağlamda, EUR/USD ve GBP/USD paritelerinde sırası ile 1,2350 ve 1,4370 seviyelerinin yakın zamanda hedef tahtasında olacağını düşünüyoruz (bakınız grafik). 
  • İçerde ise USDTRY kuru teknik anlamda yükseliş sinyali veren ters üçgen formasyonun içerisinde sıkışmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız haftayı 8,40 seviyesinin üzerinde tamamlayan USDTRY kurunda, üçgenin yukarıdan kırılması durumunda (8,58 üzeri gecelik kapanış), sert bir yükselişin bizleri beklediğini görüyoruz. Türk Lirası cinsi finansal varlıklar negatif ayrışmaya devam ederken, Borsa İstanbul Bankacılık endeksinde yukarı yönlü kıpırdanma dikkat çekiyor.  
  • Geride bıraktığımız hafta açıklanan tüketici güven endeksinin Mayıs ayında son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini de not edelim (izolasyonlar ve TL'de devam eden kan kaybı kanımca başrol oynadı). 
  • Kripto paralarda yaşanan sert geri çekilme, uzunca bir süredir geri planda kalan altın ve gümüşün tekrar hatırlanmasına neden oldu. Altının ons fiyatı haftayı 4,5 ayın zirvesinde 1,880 dolar seviyesinde tamamlarken, gram altın ise 510 TL ile altı ayın zirvesini test etti. Altının yukarı yönlü potansiyelinin beraberinde gümüşü de yukarı taşıyacağını düşünüyoruz. Kıymetli madenlerde tonumuz ve pozisyonlanmamız pozitif (bakınız grafik). 
  • Yeni hafta başlangıcında da havanın iyimser olduğunu not etmek gerekiyor. Temkinli iyimser seyir, günü bitirmeye çalışan Asya borsalarında ve Pasifiğin diğer ucunda ABD borsalarının vadeli işlemlerinde rahatlıkla görülebiliyor. 
  • Bugün veri takviminde, içeride Hazine'nin 28 milyar TL'lik iç borç geri ödemesi öncesinde düzenleyeceği 2 ihale (ihaleler yarın ve Çarşamba günü de devam edecek), dışarıda ise Almanya birinci çeyrek büyüme verisi ile FED üyelerinin açıklamalarını dinleyeceğiz.

 

> USDTRY

Son günlerde belki devamlı aynı grafiği paylaşıyoruz ama saatin tik tak sesini duyar gibiyiz. Ters üçgen formasyonu yükseliş sinyali veriyor. Bu durumda, üçgenin yukarıdan kırılması, yani 8,58 (tüm zamanların zirvesi) seviyesinin geçilmesi durumunda, sert bir yükseliş bizleri bekliyor. Böyle bir durumda 9,40 seviyesine varan bir yükseliş potansiyeli kartlar arasında duruyor. Öte yandan, 8,35 seviyesini altında gecelik bir kapanış, formasyonun iptal olduğu yönünde yorumlanacaktır. USDTRY kurunda 2 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor.

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> XAUUSD

FED'in bilanço büyüklüğü 7,9 trilyon dolara dayandı. Para bollaşınca, enflasyon riskine karşı bir numaralı koruma enstrümanı olan altın da akla hemen geliyor. Haftayı 1,880 dolar seviyesinin üzerinde ve 4,5 ayın zirvesinde tamamlayan altında yükseliş potansiyelinin devamını bekliyoruz. İlk durak 1,920 dolar seviyesi. Altında cılız olan uzun pozisyonlarımızı 1,865 seviyesinden güçlendirdik.

 
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> XAGUSD

Uzunca bir süredir yatırımcı kimliğimiz ile taşıdığımız gümüş pozisyonlarımızın da meyvesini yakında vermesini bekliyoruz. Teknik olarak bakıldığında, yükseliş sinyali veren kama formasyonunun ilk hedefinin 30 dolar seviyesi olduğunu düşünüyoruz.

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> EURUSD

Doların negatif reel faizi ile gözden düşmesiyle, EURUSD paritesinde yukarıda 1,2350 seviyesinin tekrar test edilme ihtimalinin belirdiğini düşünüyoruz.

Görülmesi durumunda 1,2150 seviyelerinden uzun pozisyon deneyeceğiz.

 
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> XRPUSD

Geçen haftalarda Ether grafiği üzerinden piyasanın aşırı şiştiği belirterek yatırımcıları olası bir düzeltmeye karşı uyarmıştık. Akabinde yaşananlar malumunuz. Teknik manada, Ripple önemli bir destek seviyesine kadar geriledi. Mevcut seviyelerden 0,65 zarar kes koşulu ile uzun pozisyon denenebileceğini düşünüyoruz.

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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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