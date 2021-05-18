Kıymetli madenler 'kıymetleniyor'

Küresel mali piyasalarda yeni haftanın ilk iş günü temkinli bir hava ile başladı. Takdir edersiniz ki, geçen haftanın son 2 iş gününde, bizler bayram tatilindeyken, ABD'de açıklanan manşet enflasyon verileri beklentileri oldukça aşmış, tabir caizse 'yer yerinden' oynamıştı.

Akabinde, enflasyonun küresel talep ve arz sıkıntısından beslenen emtia fiyatları ile arttığı, tedarik zincirinde yaşanan zorluklar ile yükseldiğini savunan FED, netice itibariyle enflasyonun geçici faktörlerden arttığını, asıl sorunun emek piyasasında olduğuna işaret ederek, faiz artırımına yanaşmayacağı algısını kuvvetendirmişti.

Aslında, bu kadar büyük bir varlık balonunun ultra gevşek para politikası ile şiştiği bir ortamda, ara ara piyasanın kendisini enflasyon tehdidi ile düzeltmesine, aslında FED'in de göz yummak istediğinden hiç şüphemiz bulunmuyor.

Enflasyonun bu kadar hızla yükseldiği bir ortamda, zirvenin Nisan ayında görülmediğini, büyük olasılıkla Mayıs ayında TÜFE'nin %4,5 ; çekirdek enflasyon ise %3,5 seviyelerine yükseleceği düşünüyoruz. Böyle bir durumda, enflasyonun baz etkisinin geçmesi ile sonbaharda yeniden boynunu bükmesini de bekliyoruz. Bu beklenti ışığında, 2022 öncesinde bir faiz artışı olmayacağı inancı da artmış durumda.

Dün bu bağlamda, yurtdışı piyasaların 'enflasyonun kalıcı olmayabileceğini' yönünde fiyatlanma tarafına geçmesi ile dalga boyu oturunca, içerde, Türk Lirası da, bayram döneminde yazdığı kayıplarının nispeten telafi etti.

USDTRY kuru 8,50 seviyesini test etmesi sonrası, 8,30 seviyelerinin diplerine kadar gerilerken, küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan hafif de olsa satıcılı seyre rağmen, BİST100 endeksi günü %0,9 (bankacılık endeksi %2,3 artış kaydetti) yükselişle tamamladı.

ABD dolarında ise zayıflığın devam ettiğini gözlemliyoruz. Doların sepet karşısında değerini gösteren DXY, bu sabah 90 seviyesine kadar gerilerken, EURUSD paritesi de bir kez daha 1,22 ; GBPUSD paritesi ise 1,42 seviyesine dayandı. EUR'da 1,2250 akabinde ise 1,2350 önümüzde zorlu hedefler olarak durmaya devam ederken, GBPUSD cephesinde yakın zamanların zirvesi olan 1,4235'de Sterlin'in nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyoruz.

Kıymetli metaller cephesinde beklediğimiz hareket gerçekleşmeye başladı. ABD enflasyonunun coştuğu lakin ABD dolarının piyasa faizinin %1,6'lı seviyelerde kaldığı bir ortamda, reel olarak doların negatif getirisinin daha da artmasıyla, kıymetli madenler bu sabah 3 ayın zirvesine yükseldi (bakınız grafikler).

Kripto para piyasasında ise kafalar karışık. Elon Musk'ın piyasa ile adeta 'dalga geçtiği' bir ortamda, amiral gemi Bitcoin'in 46,800 seviyesinin üzerine yükselememesi durumunda, aşağı yönlü hareketinin 41,250 dolar seviyesine kadar devam etmesi bizleri şaşırtmayacaktır. Su şu anda bulanık. Yön tayini için beraklaşmasını bekliyoruz.

Geceyi küçük de olsa düşüşler ile tamamlayan ABD borsaları, bu sabah vadeli işlemlerde güne alımlarla başladı. ABD'deki enflasyon riskinin 'geçici' olacağı inanışının iyice ağır basması ile Pasifiğin diğer ucunda da coşkulu bir yükseliş eğilimi hakim. Dün sert gerileyen Tayvan borsası bu sabah %5 yukarıda işlem görüyor. Gösterge endeks Tokyo borsası da %2,2 yukarıda.

İçeride bugün Hazine'nin altın ihraçları, dışarıda ise FED üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Makro cephede ise İngiltere'de öncü büyüme verileri, ABD yeni konut satışları ve inşaat ruhsatları takip edilebilir. Diplomatik tarafta ise, gözler Filistin cephesinde olmaya devam ediyor. Diplomasi hız kazansa da, şiddet olaylar maalesef ivme kaybetmiş değil!





> USDTRY



USDTRY kuru, bayram tatilinde yaşanan ABD enflasyon paniği ile, 8,50'li seviyelerine yükselerek, EM para birimleri arasında en kırılganların başında yer aldığını bir kez daha gösterdi. Akabinde, piyasaların "FED faiz artıramaz ki" inanışına kapılması ve risk iştahının yeniden canlanması ile bu sabah 8,30 seviyesinin kıyısına kadar gerilediğini görüyoruz.



Teknik bir bakış açısı ile, bugün 8,28 seviyesinin altında gecelik kapanış yapmaması koşulu ile, teknik analizde güçlü bir formasyon olan ters üçgen ile sıkışma alanında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Gerek cari açığın bu yıl fonlanmasında yaşanacak zorluklar, gerek sıcak para girişinde yaşanan sorunlar, gerekse, sancılı geçecek turizm sezonu ve de merkez bankasının net rezervlerinin oldukça eksi olmasının da gölgesinde, risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini düşünüyoruz. USDTRY kurunda 2 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor.









> XAUUSD



Altının ons fiyatı, dün 1,860 dolar seviyesindeki hedefimize ulaşarak, 'ilk yarıyı galibiyetle' tamamladı. Dün çok da güçlü olmayan altın pozisyonlarımızı 1,865 seviyesinin test edilmesi ile artırdık. Teknik manada, 1,873 dolar seviyesinden kurtulmamız durumunda, 1,920 dolar seviyesini hedefleyeceğiz.









> XAGUSD



Uzun bir süredir portföyümüzde güçlü bir şekilde tuttuğumuz gümüş, geç de olsa emtia rallisine katılarak yüzünü kuzeye çevirdi. Teknik bir bakış açısı ile, 27,60 seviyesinin üzerinde gecelik kapanış gerçekleştiren XAGUSD cephesinde bu sabah 28,74 seviyesi test edilmiş. Artık yukarıda tek hedefimiz 30 dolar olduğunu düşünüyoruz. Hızlı bir atak olması durumunda, gümüş uzun pozisyonlarımızda kar-al çalıştırabiliriz. Siperdeyiz.











> AVAX/USDT



Gerek teknolojisini, gerekse de tekniğini beğenerek trade ettiğimiz Avax, simetrik üçgen formasyonu sergileyerek, şimdilik sıkışma alanında ilerlemeye devam ediyor. Simetrik üçgen, yukarıdan veya aşağıdan kırılabiliyor. Bu nedenle, 4 saatlik grafik aralığında, yön tayini için takipteyiz. Üçgenden çıktığı yöne doğru hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz. Siperdeyiz.











Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department