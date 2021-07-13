Kısa vadede TL değerlenebilir. Gözler ABD enflasyon verisinde

Küresel mali piyasalar dün günü iyimser bir seyirle tamamladı. Hatırlanacağı üzere, Çin'in zorunlu karşılık oranları indirerek gevşemeye gitmesi ve beraberinde FED yetkililerinden gelen 'tam destek hep destek' minvalinde açıklamalar, çift doz aşının covid varyantlarına karşı etkili olduğu açıklaması ile birleşince, piyasaların dünkü güne büyük bir risk iştahı ile başlamasına neden oldu.

İçeride ise hava bir miktar karışık seyretti. Son 2-3 haftadır, USDTRY kurunda yukarı yönlü momentumun azaldığını ya da daha basit bir anlatımla yukarı yönlü harekette 'benzinin şimilik bittiğini' düşünerek, dolar uzun pozisyonlarımızdan çıkmıştık.

Yaklaşan bayram tatili öncesinde, TL'nin sunmuş olduğu faiz avantajından faydalanmak isteyen yatırımcıların da USDTRY uzun pozisyonlarını kapamaya gitmesi kur üzerinde aşağı yönlü baskı kurmaya dün de devam etti. Bir tarafta TL değer kazanarak USDTRY kurunun 8,6250 seviyesine kadar gerilemesine neden olurken, borsa cephesi ise bu eğilime pek de eşlik edemedi.

Bunu arkasında ise iki neden yattığını görüyoruz. Birincisi, hisse senetlerinin faiz getirisi yok, ikincisi ise teknik. Borsa ile ilgili geçen haftalarda kaleme aldığımız bültenimizde, "Çanlar Borsa İstanbul için çalıyor" diyerek 200 günlük ortalamasının da altına inen endeks için yatırımcıları uyarmıştık. Yabancı yatırımcı girişinin azalması (yeni para) ve bayram dönemine ilişkin risk almak istemeyen yatırımcıların pozisyonlarını azaltma gayreti, özellikle de banka dışı hisselerde sert satış baskısına yol açtı: Dün BIST100 ana endeksi günü %1,55 düşüşle tamamladı.

Orta uzun vadeli bir bakış açısı ile Borsa İstanbul'da düşüşlerin kademeli alım fırsatı yaratacağını düşünürken (portföy oluşturmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar) kısa vadede ise düşme eğiliminin devam edebileceğini öngörüyoruz.

USDTRY kurunda, bayram etkisi (faiz avantajı) ile pek çok yatırımcının uzun pozisyonlarını kapatması, artacak TL ihtiyacı için döviz bozumları, yaz aylarına yönelik artan turizm gelirleri ve belki de Başkan Kavcıoğlu'nun dile getirdiği üzere yeni swap anlaşmalarının da etkisi ile USDTRY kurunda, her ne kadar kalıcılığına şüphe ile bakacak olsak da, aşağıda düşüş için bir potansiyel olduğu kanaatindeyiz. Görüşümüz doğru çıkarsa, teknik bir bakış açısı ile daha da aşağıda 8,42 seviyesini ön plana çıkarabiliriz.

Dünden kalan TÜİK verilerine göre, Mayıs ayındaki kapanmanın etkisini telafi edercesine, Haziran ayı konut satışları yaklaşık 135bin adet olarak gerçekleşerek son 10 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Öte yandan, işsizlik oranı, metodolojik nedenlerle gerileme kaydetti: Mayıs'ta manşet işsizlik oranı %13,2 seviyesine gerilerken, genç nüfusta işsizlik oranı ise %24 oldu.

Bugün gündemimizde ABD'de bizim saat ile 15:30'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları bulunuyor. Reuters anketine göre geçen ay %5 seviyesi yükselen ve mutli yılların zirvesin test eden TÜFE enflasyonunun %4,9 seviyesine gerilemesi; manşet verinin yanı sıra, çekirdek TÜFE'nin ise %3,8'den %4'e yükselmesi bekleniyor. Elbette, faiz artışının ana itici gücü yüksek enflasyon olarak düşünülürse, zayıf bir gerçekleşme piyasalar tarafından olumlu (FED para musluğunu kısmayacak), güçlü bir veri ise risk iştahının azalmasına neden olacaktır.

Ekonomi gündeminin yanı sıra, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog arasında bir görüşme olduğunu, iki liderin Ortadoğu sorunundan iki ülke arasında iş birliği potansiyeline varan geniş bir yelpazeyi ele aldıklarını okuyoruz. Diğer bir önemli satır başı ise, uzun bir süredir iyi yönde ilerlemeyen ABD-Türkiye ilişkilerinin, ABD'nin çekilmesi sonrası Afganistan Kabil havaalanı ekseninde yeniden rayına oturması şeklinde ele alınabileceğini not düşmek gerekiyor.

Dün bültenimizde ele aldığımız üzere, son haftalarda, 200 günlük basit ortalamalarının üzerinde tutunan ons gümüşü 26 dolar seviyesinin hemen altında portföyümüze yeniden ölçülü bir miktarda ekledik. Söz konusu pozisyonumuzun zarar kes seviyesi 25,70 olarak şimdilik belirledik (seviyeler elbette piyasa şartlarına göre güncellenecektir).