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Kemerleri bağlayalım; inişe geçiyoruz #Bitcoin

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

08 Haziran 2021 Salı 09:33
Kemerleri bağlayalım; inişe geçiyoruz #Bitcoin
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  • Küresel mali piyasalar yeni haftaya sessiz ve sakin bir seyirle karşıladı. Takdir edersiniz ki, gündemi etkileyecek boyutta bir haber ve beklenti de olmayınca, fiyat boyları iyice kısaldı. 
  • Dün sabah, güne, G7 toplantısının ardından, ABD Hazine Bakanı Yellen'in faiz oranları ile ilgili Bloomberg röportajının yankılar ile başlasak da, bültenimizde de belirttiğimiz gibi, bizler gibi piyasalar da bu açıklamayı satın almak istemedi.  
  • Hatırlamak gerekirse, Yellen, 4 trilyon usd büyüklüğünde paketin ekonomi için iyi olacağını, biraz faizi artırırsa da sorun olmayacağını söylemişti. Yellen'in açıklamasının faiz kısmını cımbızla alan kişiler, haberi şaşalı bir şekilde manşete taşıma hastalığından maalesef kurutulmadı.  
  • İçeride, küresel piyasalardaki yaz rehavetine paralel USDTRY kuru da bir miktar gerileyerek 8,60 seviyesinin hemen üzerine yerleşti. Borsa cephesinde, BİST100 endeksi bankalarda yoğunlaşan alımların etkisi ile günü %1 yukarıda tamamladı.  
  • Altın ve gümüş, geçen hafta ortası kaydettikleri düşüşün bir kısmını telafi etseler de, halen daha arzu ettiğimiz yükseliş için aradıkları rüzgarı arkalarına alamadılar. Altında bu seviyenin 1,920 dolar üzerinde olması gerektiğini düşünürken, gümüşün ise 27,70 seviyesinin üzerinde haftayı kapatması gerekiyor.  
  • Dün bu dinginlikle günü tamamlamaya hazırlanırken, haftaya Nato Zirvesinde bir araya gelecek Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Biden öncesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. ABD tarafından yapılan açıklamaya göre, Zirvede Afganistan, Suriye ve diğer bölgesel konular ile iki ülke arasındaki "önemli farklılıklar" ele alınacak. 
  • Nisan ayında %4,20 ile 13 ayın zirvesine yükselen ABD TÜFE enflasyonu, Perşembe günü bizlere Mayıs ayın sonuçlarını gösterecek. Reuters anketine göre, ABD'de TÜFE enflasyonun %4,7 ile 2008 yılına geri dönmesi bekleniyor. Verinin beklentinin de üzerinde gelmesi, bir miktar da olsa FED'in elini zorlayacak olsa da, emek piyasasından işler tam anlamıyla yoluna girmeden, FED'in enflasyon "geçicidir" retoriğinden geri adım atmayacağını düşünüyoruz. 
  • Akabinde, 14 Haziran tarihinde, Nato zirvesinde bir araya gelecek iki lider kadar, içeride açıklanacak kritik cari işlemler dengesini de takip edeceğiz. Ekonominin zorlu bir patikadan geçtiği dönemlerde, genellikle, turizm en büyük destek veren oyuncu idi. Lakin, pandemi nedeniyle, turizm sezonunun bu yıl verimli geçmeyeceği beklentisi, cari işlemler dengesinde açığın büyümesine neden oluyor. USDTRY kurunda riskin yukarı yönlü olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.  
  • Kripto para cephesinde ise, geçen haftadan bu yana işaret ettiğimiz üzere, teknik bir bakış açısı ile sert düşüş yönündeki tehlike gerçekleşmeye başlıyor. Regülasyon ve vergi haberleri ile tetiklenen düşüşün ivme kazanmasını bekliyoruz (bakınız grafik). 
  • Dünyada salgının ivme kaybetmeye başladığına yönelik haberler oldukça sevindirici. Bu bağlamda, TC Sağlık Bakanlığı'nın dünkü verilerine göre, yeni vaka sayısı 6bin seviyesinin altına inerken, vaka/test oranı da %2,59 oldu. Aşı sayısı ise 31,1 milyon adet. 
  • ABD cephesinde, dün akşam risk iştahının göstergesi konumunda Nasdaq borsası geceyi yükseliş, Dow ve S&P500 endeksleri ise düşüşle tamamladı. Yeni bün başlangıcında ise, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde sınırlı da olsa yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Asya kanadında ise, hakim renk kırmızı. 
  • Sabah haberlerinde, Covid-19 virüsünün Çin laboratuvarlarından sızmış olabileceğine yönelik Wall Street Journal haberi de gözümüzden kaçmadı.  
  • Mali piyasaların gündeminde bugün Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi ve ZEW endeksi, Euro Bölgesi Q1 büyüme rakamları ve ABD dış ticaret dengesi takip edilebilir.


> Bitcoin

Geride bıraktığımız hafta, kripto para piyasasının 'dedesi' konumunda olan Bitcoin için, teknik analizde sıklıkla görülen bayrak formasyonun oluşmaya başladığını söyleyerek okurlarımızı olası bir düşüş için uyarmaya çalışmıştık. Dün gece, bayrak formasyonunda günlerdir devam eden sıkışmayı aşağı yönlü kıran Bitcoin'de düşüş 32bin seviyelerine kadar devam etti. Teknik manada, formasyonunun hedef seviyesi çok daha aşağılarda (5,000-6,000 dolar seviyelerinde) bulunuyor. Özellikle, 30bin dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda, sert bir düşüş için hazırlıklı olmak gerekiyor. 

Masaları kapatalım, koltukları dik konuma alalım....

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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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