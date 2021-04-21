Japonya (pandemi) olağanüstü hal ilan edebilir. Moraller bozuldu

Dün küresel mali piyasalar, iyimser ve sakin bir günü geride bıraktı. Piyasaları etkileyecek bir haber akışının olmadığı günde, kısalan fiyat boylarına paralel dikkatler pandemi ile ilgili gelişmelere çevrildi.

İçeride de gündem dışarıdan pek de uzak kalamadı. "128 milyar dolar nerede?" soruları en üst perdeden tartışılmaya tüm sürati ile devam ederken, Türkiye'nin pandemi tablosunun da her geçen gün biraz daha bozulması, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde ilave bir baskı unsuru oldu.

Bu bağlamda, USDTRY kuru dün 8,12 seviyelerine kadar yükseliş kaydetti. Türkiye'de pandemi tablosunu ürkütücü bir hal alması, turizm sezonu öncesinde cari açığın finansmanı için döviz girişine ihtiyaç duyduğu bir ortamda, her geçen gün daha da bozulan rakamlar piyasa oyuncularını tabir caizse kara kara düşündürüyor!

Teknik manada, 12 gündür 7,99 - 8,18 aralığında sıkışan USDTRY kurunda, bandın üst tarafının tekrar test edebileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).

BIST100 endeksinde yeni arz baskısı düne de taşınırken, endeks günü %1 düşüşle tamamladı. Türkiye'nin yabancı indinde risklerini gösteren 5 yıl vadeli CDS primi, yaklaşık 10 baz puan yükselişle yeniden 400 baz puanın üzerine yükseldi. Hazine'nin 22,2 milyar TL iç borç geri ödemesi öncesinde 5 tahvil ihracı başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak, yerine Mehmet Muş atandı. Yeni kurulan iki bakanlıktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi. Böylelikle uzun bir süredir beklenen kabine revizyonu, mini bir şekilde de olsa hayata geçti.

Avrupa futbolunun ayrılıkçı Süper Lig projesi, projeye dahil olan altı İngiliz Premier Ligi kulübünün, katılmayı kabul ettikten 48 saat sonra geri adım atması ile adet başlamadan bitti. Birçok kulüpte başkan değişimi olduğunu da not edelim.

Başkan Joe Biden, George Floyd'u öldürmekle suçlanan Minneapolis eski polis memurunun yargılandığı davada suçlu bulunmasını, Amerika Birleşik Devletleri'nde adalete doğru "dev bir adım" olarak nitelendirdi!

Johnson & Johnson, bölgenin tıbbi düzenleyicisinin, aşının faydalarının çok nadir görülen, potansiyel olarak ölümcül kan pıhtılaşması riskinden daha ağır bastığını söylemesinin ardından, Avrupa'da COVID-19 aşısını uygulamaya devam edeceğini söyledi. Biontech hisselerinin son günlerde adeta coşmuş olduğuna da not düşmüş olayım.

Netflix, salgın sırasında dizilerin ve filmlerin daha yavaş üretiminin ilk çeyrekte abone artışına zarar verdiğini söylemesi ardından, dünyanın en büyük yayın hizmetinin hisseleri %11 düştü.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında hava oldukça bozuk. Pandemi kapsamında vaka sayılarının küresel anlamda da artması risk iştahını olumsuz etkilerken, Japonya'nın olağanüstü hal kararı alabileceği haberi, morallerin daha da bozulmasına neden oldu.

Japonya borsası %2,3 düşüşle başı çekerken, diğer bölgelerde %2'ye yakın düşüşler görülüyor. Benzer bir oranda olmasa da, ABD borsalarının da vadeli işlemleri bu sabah kırmızıda.

Koronavirüs vakalarının yeniden canlanmasına ilişkin endişeler, küresel büyümenin gücü ve ham petrole olan talep konusunda şüpheleri artırması ile son 2 günde Brent cinsi petrolün varil fiyatı %3,8 geriledi.

Dün 1,40 seviyesinin üzerini test eden GBPUSD paritesi, bu sabah 1,39 seviyelerinin diplerine kadar geri çekildi. DXY, son 2 haftada %3'e yakın değer kaybetmesi ardından bu sabah toparlanmaya başladı.

Koronavirüs tablosunun dünyada yeniden 'çirkinleşmeye' başlaması ile ABD 10 yıllık tahvillerine olan talebin de arttığını (güvenli liman arayışı) görüyoruz. Bu sabah 10 yıllık tahvilleri yeniden %1,56 seviyesine geri çekildi (tahviller alındıkça getirisi düşüp, fiyatı artıyor). Böyle bir durumda, aklımıza hemen kıymetli madenler geliyor. Gümüş 50 günlük ortalamaların pençesinden ($26) kurtulması durumunda, yukarıda ciddi bir yükseliş potansiyeli biriktirmeye devam ettiğini düşünüyoruz (bakınız grafik).