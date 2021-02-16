İyileşme ‘iyimserliği’ arttıkça, piyasalar dolardan koşar adım ‘uzaklaşıyor’

Dün Türk mali piyasaları iyimser bir günü daha geride bıraktı. Elbette bir tarafta küresel çapta esen olumlu rüzgarlar, diğer bir tarafta ise dünyada faiz yok denecek kadar az iken, TL’nin ağız sulandırıcı getirisi bunda etkili oldu.

Bu bildiğimiz iki ana itici gücün üzerine, dün, TÜİK Başkanı'nın da değiştirilmesi, ilave bir iyimserlik yarattı. Malum son dönemlerde, verilerin sağlıklı toplanması ve objektif olarak değerlendirilmesi için geniş çaplı komisyonların kurulmuştu. Üzerine, kurum içinden yetişmiş, yılların tecrübesine sahip Başkan Yardımcısı Sn. Dosdoğru’nun başkanlığa vekaleten de olsa getirilmesi, olumlu karşılandı.

Çin yeni yıl tatiline ek olarak ABD piyasalarının da tatil konumunda olması, dün işlem hacmi üzerinde ciddi anlamda baskı kurdu. İçeride se, USDTRY kuru, psikolojik 7,00 seviyesinin hemen üzerinde var olan zincirlerini kırarak 6,95 seviyesine kadar geriledi.

USDTRY kurunda yaşanan iyimserlik, alternatif piyasalara da sirayet etti. BİST100 endeksi, geçen haftayı yatay tamamlaması ardından dün %1,6 yükseliş kaydederken, Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi 285 baz puana kadar geriledi.

Uzun bir süredir dikkat çektiğimiz üzere, ABD’nin yeni yönetimi ile ilk resmi temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında yapılan telefon görüşmesi ardından yapılan yazılı açıklamada, sürpriz birşey göremedik. Bunun bir ön görüşme olduğu, daha kapsamlı görüşmenin ise yakın gelecekte olacağı belirtildi.

Dün, Türk mali piyasalarında açıklanan iki önemli veri dikkatimizi çekti. TÜİK, Ocak ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38 azalarak 71bin adet olarak gerçekleşti. Son 8 ayın en düşük performansının arkasında, kredi faizlerinde yaşanan yükseliş ana neden olarak görülüyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıkladı. Buna göre, bütçe dengesi, geçen yılın Ocak ayına göre 24,2 milyar TL açık verdi!

Dışarıda ise, Teksas'ta güç talebini artıran nadir görülen bir şiddetli soğuk, eyaletin elektrik şebekesi operatörünü Pazartesi günü dönüşümlü elektrik kesintileri uygulamaya zorlarken, eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Petrol ve doğal gaz fiyatları hızlı artış kaydediyor!

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında iyimserlik coşkusu daha da bir arttı. Küresel ekonomik iyileşme konusundaki iyimserlik ve düşük faiz oranlarının yardımı ile, Asya piyasalarının gösterge endeksi Japonya borsası Nikkei, bu sabah 30,600 puanın üzerinde günü kapatıyor. En son 30 yıl önce 1990 ortalarında bu seviye görülmüştü!

İyileşme ‘iyimserliği’ arttıkça, piyasalar da dolardan koşar adım uzaklaşıyor. Sterlin, aşı iyimserliği ile dolar karşısında 1,3950 seviyesine yükselerek 3 yılın zirvesine geldi. Adım adım 1,43 seviyesine yürüyoruz (bakınız grafik).

Emtia fiyatlarının genelinde ise yükseliş dikkat çekiyor. Baz metaller, gıda fiyatları artış kaydederken, bu, gelecek olan enflasyonun da ayak sesleri olarak görülüyor (bakınız grafik). Eğer FED devreye girmekte gecikirse, altının değer kaybetmesi daha da olası görülüyor. Belki de, yatırımcıların bu süreçte, altın yerine neden Bitcoin tercih ettiği daha iyi anlaşılabilir.

Hatırlayınız, 2017’de, bireysel yatırımcıların şaha kaldırdığı, akabinde içinde bulunduğumuz dönemde kurumsal yatırımcı talebi, son tahlilde ise merkez bankalarının da rezervlerine Bitcoin eklemeleri ile arzı sınırlı olan bu ürünün fiyatının (ara ara düzeltmeler ile) devam etmesini bekliyoruz.

Son iki gündür ons gümüşün de, altının kaplumbağa hızında hareket ederek bacağından tutmasına rağmen yavaş yavaş kıpırdanmaya başladığını not etmek gerekiyor. Gümüş için beklentilerimiz büyük. 30 dolar seviyesinin geçilmesi ile XAGUSD hareketinin ivme kazanacağını ve 35 dolara hızla yürüyeceği üzerine oyun planımızı kurduk. Altın gümüş rasyosu da, 68,55 seviyesinin altında gümüşü desteklemeye devam ediyor. Bir satır da altın için yazarsak: 1,865 geçilmeden heyecana gerek yok!

USDTRY kuru, bir tarafta dolar zayıflığı ve küresel iyimserlik, diğer tarafta TL'nin sunduğu göreceli yüksek faiz nedeniyle 6,95 seviyesine kadar gerileyerek 6,85 ana hedefimize iyice yaklaştı. 6,85 – 6,90 bandında TL’ye biraz daha dikkatli yaklaşacağız. Uzun bir süredir TL uzun, dolar kısa olan pozisyonlarımızın kar al noktasına oldukça yakınız! (bakınız grafik)

Akabinde, dikkatlerimiz Perşembe günü sonuçlanacak yılın ikinci olağan PPK toplantısında olacaktır. Her ne kadar genel kanı, faizlerin sabit tutulacağı ve güçlü politika metni ile şahin duruşun korunmasından yana olsa da, ölçülü bir faiz artırım ihtimalini tamamen dışlamıyoruz!