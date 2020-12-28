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İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması! İmzalar için tarih verildi

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye'yle yapacağı ticaret anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Serbest ticaret anlaşması Salı günü iki ülke arasında imzalanacak. Bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'yle yaptığı ticaret anlaşması sonrasındaki ilk imza olacak.

28 Aralık 2020 Pazartesi 11:00
İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması! İmzalar için tarih verildi
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İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak.

Ancak, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu oludğnu söyledi.

Truss yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.

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Truss ayrıca, "Şimdiyse İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye de ekledi.

BEŞİNCİ BÜYÜK TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2019'da 25 milyar 250 milyon dolara düzeyindeydi ve İngiltere, Türkiye'yle imzalanacak anlaşmanın, Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç 'in ardından beşinci büyük ticaret anlaşması olduğunu belirtti.

İngiltere, AB'den çıkış için verilen bir yıllık geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'tan önce, şu ana dek 62 ülkeyle ticaret anlaşması yaptı.

Londra, Ankara'nın AB'yle Gümrük Birliği Anlaşması bulunduğundan, Türkiye'yle geçen hafta AB'yle anlaşmaya varıl masından önce Türkiye'yle ticaret anlaşması yapamıyordu.

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İngiltereTürkiyeİngiltere Ticaret BakanlığıSerbest Ticaret Anlaşması
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