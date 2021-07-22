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IMF, 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 6'da tutacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bu ay açıklanacak 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahmininin, nisan ayında öngörülen yüzde 6 seviyesiyle aynı olduğunu ancak bazı ülkelerin daha hızlı bazılarının ise daha yavaş büyümesinin beklendiğini ifade etti.

22 Temmuz 2021 Perşembe 09:45
IMF, 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 6'da tutacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde, küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl kayda değer bir toparlanma öngördüklerini belirten Georgieva, nisan ayında dünya ekonomisi için öngörülen yüzde 6'lık büyüme beklentisinin temmuzda da yüzde 6 olduğunu kaydetti.

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Georgieva, "Ancak nisan ve temmuz arasında bu yüzde 6'nın bileşimi değişti. Bazı ülkelerin artık daha hızlı büyüyeceği, bazı ülkelerin ise daha yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor." dedi.

Aradaki farkın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın hızı ve harekete geçmek için gerekli mali alanın varlığı olduğunu belirten Georgieva, bu nedenle aşılamanın ekonomi politikası olduğu konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

IMF, 27 Temmuz'da Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyecek. Son olarak nisan ayında yayımlanan raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edilmişti.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 10:30
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