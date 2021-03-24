İçeride AKP Kurultayı, dışarıda “üçüncü dalga” endişesi

Dün Türk mali piyasaları oldukça ilginç bir günü yine geride bıraktı. Adeta volatilite baş döndürüyor. Her ne kadar tedirgin hava korunsa da, dalga boyu dün bir nebze de olsun azaldı.

İlk şoku %10 düşüşle tamamlayan BIST100 endeksi, düne de %7 düşüşle güne başlaması ardından, sanayi hisselerine yoğunlaşan alımlarla günü sadece %0,1 düşüşle tamamlamayı başardı. Banka hisselerinde ise kan gövdeyi dün de götürdü: XBANK endeksinde son 2 günde düşüş %18’i buldu.

Bugün düzenlenecek Ak Parti Büyük Kongresi öncesinde, dün borsa cephesinde yaşanan bu hareketleri yorumlamakta zorluk çeksek de, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Türkiye’ye yönelik ‘orta şekerli’ de olsa açıklamalarının etkili olduğunu düşünüyoruz.

Reuters haberine göre, Brüksel'de NATO dışişleri bakanları buluşmasında konuşan Blinken, Ankara ile Washington’un yakın kalmasının hem NATO hem de ABD’nin çıkarına olduğunu söyledi. Blinken, "Ankara'yla farklılıklarımız olduğu bir sır değil" ifadesini kullandı. Elbette bu noktada S-400 füzeleri akla gelse de, bardağın dolu tarafına bakan hisse senedi piyasaları olumlu etkilendi.

Döviz kuru cephesinde ise, son günlerde altını çizdiğimiz Londra piyasalarında yaşanan TL kıtlığı düne de damgasını vurdu. İçeride faiz oranları (on-shore) TCMB politika faizi etrafında salınırken, dışarıda ise (off-shore) faiz, yabancıların TL varlıklardan çıkmak ve döviz almak için TL bulamaması nedeniyle dün (gecelik faizler) %1,100 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Takdir edersiniz ki, Türkiye’deki bankalarda TL çok ama BDDK kısıtlamaları nedeniyle yurtdışına TL vermekte zorlanıyorlar. Yabancı yatırımcı da spekülatif dolar kısa pozisyonundan çıkmak ve tekrar dolar almak için TL arıyor ama bulamıyor! Kıtlaşan bir ürünün de fiyatı roketleyebiliyor!

Dün Londra faizlerinin (off-shore) öğle saatlerinde %1,100 seviyesini görmesi ile 7,70 seviyesine kadar geri çekilen USDTRY kuru, faizin gün sonunda %500 seviyelerine gevşemesi ile tekrar 7,90 seviyelerine varan bir yükseliş kaydetti. Piyasa faizlerine ve gelişmelere bağlı olarak her iki yönde de dalgalanmanın devamını öngörüyoruz.

USDTRY kuru için bir önemli notumuz olsun. Malum, Cuma gününü 7,21 de kapatan kur, Pazar gecesi ilk işlemlerde 8,48 seviyesine fırlamıştı ve grafiklerde büyük bir ‘boşluk’ bırakmıştı. Teknik analizde grafik boşluk kabul etmez. Bir noktada o boşluk yine dönüp kapanacaktır!

Yabancı kurumların TL varlıklarda kısılıp kalması ve yine büyük zarara uğraması ardından, TL ve TL cinsi varlıklara yönelik beklentilerin de olumsuz anlamda revizyona uğradığını görüyoruz.

Yakın geleceğin en önemli gelişmesi, 15 Nisan tarihinde düzenlenecek olağan TCMB PPK toplantısı olacaktır. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prof. Kavcıoğlu’nun ilk sınavı yakın geleceğin de yol haritasını belirleyecektir. Hatırı sayılır bir faiz indirimi, hatırı sayılır bir piyasa şokuna gebe olabilir!

Yukarıda da değindiğim üzere, bugün Pandora’nın kutusu açılacak. Gündemin bir numaralı maddesi Ak Parti 7. Olağan Kongresi olacak. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ‘nazik ortamda’ neler söyleyeceği veya 2023’e giden yol haritası ve akabinde olası Kabine revizyonu dikkatle izlenecektir.

İster istemez, hafta sonu cereyan eden idari kararlar nedeniyle baş döndürücü bir seyre sahne olan Türk Mali piyasalarını takip ederken, biraz yurtdışı piyasaları ihmal ettik.

Küresel piyasalarda ‘risk off’ modunun her geçen gün biraz daha tırmandığına şahit oluyoruz. Risk iştahı artan vaka sayıları ile covid üçüncü dalganın başladığı endişesi ile ciddi bir şekilde azaldı. Daha birkaç hafta önce 72 dolar seviyesine dayanan Brent cinsi petrolün varil fiyatı, bu sabah 60 dolara geriledi; son 2 haftada %15 düştü ve 5 haftanın dibinde. Petroldeki gerileme Rusya için olumsuz, ithalatçı Türkiye için ise çok iyi bir haber.

Haliyle, ABD ekonomisinde toparlanma hızının AB’ye göre daha süratli olması (tahvil faizlerinden de anlaşılıyor), benzer bir şekilde aşılanma faaliyetlerinde de ABD’nin daha önde koşması, Avrupa Merkez Bankası’nın Nisan ayında başlamak üzere tahvil alım programını artıracak olması EUR/USD paritesi üzerinde baskı kurdu. Teknik manada pariteyi daha da aşağıda 1,16 seviyesi bekliyor olabilir (bakınız grafik).

Sabah saatlerinde, Asya piyasalarının genelinde hava yine bozuk. Petrolün gerilemesi, Avrupa’daki koronavirüs kilitlemeleri (lockdown) risk iştahını bozarak güvenli liman isteğini artırdı. Bu bağlamda, doların sepet değeri olan DXY bu sabah dört ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Gösterge endeks Tokyo borsası %2 aşağıda işlem görüyor. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise Nasdaq hariç küçük de olsa eksiler dikkat çekiyor.

Mali piyasaların dikkatinde bugün içeride tüketici güven endeksi, dışarıda ise İngiltere TÜFE, ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve dünyada açıklanacak imalat ve hizmetler PMI rakamları takip edilebilir.