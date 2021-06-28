Her yerde FED var. Bugün ABD'de PCE enflasyonu açıklanıyor!

Bir haftayı daha bitiriyoruz. FED'in olağan toplantısı ardından meydana gelen minik çaplı piyasa depreminin yaralarını yine hafta boyunca FED'in sarmaya çalıştığını görüyoruz. Umarım maneştimizde ne anlatmaya çalıştığımız şimdi daha iyi anlaşılıyordur: Her yerde FED var!

Neler oldu bir hatırlayalım. FOMC ardından, New York FED Başkanı Williams, açıklanan makroekonomik verilerin henüz politika duruşunda bir değişiklik gerektirecek kadar ilerlemediğini söylerken, Kongre'de konuşan FED Başkanı Powell, enflasyon dalgasından korktuğumuz için faiz oranlarını önceden yükseltmek yerine, gerçek enflasyonun yükseldiğinin kanıtlarını görmek isteyeceğiz diyerek şimdilik enflasyonun "geçici" olduğunun altını çizdi. En sonunda ise, FED'in önemli isimlerinden Daly, faiz değişiklikleri konuşmak masada bile değil açıklamasını yaparak piyasaların üzerindeki baskıyı aldı.

Lakin şunu da unutmamak gerekiyor ki, FED'in Haziran toplantısı ardından revize edilen ekonomik tahmin seti, 2023'te iki kez 25 baz puanlık bir faiz artırımı projekte ediyor. FED'den gelen projeksiyon bir tarafa, FED üyelerinden gelen teskin edici açıklamalar arasında kalan ABD tahvil faizleri de yön bulmakta zorlanıyor. FED toplantısı ardından önce %1,60 seviyesine, sonra dolara gelen taleple %1,35 seviyesine, bu sabah ise yeniden %1,50 seviyesine yöneldi. Açıkça görüleceği üzere, piyasa da kararını verebilmiş değil!

Hülasa, FOMC toplantısı sonrasında FED'in ağır toplarından gelen açıklamaların 'panik yok, parti devam ediyor' minvalinde piyasalar tarafından anlaşılması ile risk iştahı yeniden kıpırdadı. Detaylara geçmeden şunu da açıkça söylemeliyim ki, FED piyasadan elini eteğini çekmeye başlayınca (kulaklardan fışkıran bu kadar likidite ve yok denecek faizler dönemi terse dönmeye başlayınca) neler olabileceğinin minik bir provasını da son 6-7 iş gününde tecrübe etmiş olduk!

Dün ABD'de açıklanan güçlü makroekonomik verilerin yanı sıra, 559 milyar dolar büyüklüğünde altyapı harcamaları için de anlaşmaya varılması, ABD'de hisse senedi endeksleri yeni rekorlar kırmasına neden oldu!

Lakin, aynı iyimserliği emtia piyasaları için söyleyemiyoruz. Hatırlanacağı üzere, geride bıraktığımız haftalarda, Çin'in metal fiyatlarını düşürmek adına bakır, alüminyum ve çinko rezervlerinin bir kısmını satışa çıkaracağını yazmıştık. Benzer bir niyetin Rusya'dan da geldiğini görüyoruz. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, demirli ve demirsiz metal ihracatında 1 Ağustos itibarıyla en az %15 vergi uygulamayı planladıklarını açıkladı.

Görüleceği üzere, FED'in geçen hafta neden olduğu satış baskısı hisse senedi piyasalarında dinse de, döviz ve emtia piyasalarında ise tam anlamıyla toparlanma henüz göremedik. ABD Dolarının piyasa fiyatı olan DXY'nin geçen haftalarda 92,5 seviyesine dayanması ve son 2,5 ayın zirvesine yükselmesi ardından, hafif bir geri çekilme ile yeniden 91,7 seviyesine gelirken, kıymetli madenler halen daha oyun sahasına dönemedi. Görülmesi durumunda, gümüşte aşağıda 25 dolar seviyelerinin dipleri, altında ise 1,735 dolar seviyeleri teknik manada önemli destek görevi üstlenecektir.

Türk mali piyasalarında ise, dün de bültenimizde açıkça belirttiğimiz üzere (Afganistan ekseninde ABD ile yaşanan dirsek temasının yarattığı iyimserlik) altını doldurmakta tam olarak zorlandığımız nedenlere rağmen, Nato zirvesi öncesinde yaşanan iyimserlikte aldığımız USDTRY uzun pozisyonlarımızın bir kısmını 8,70 seviyesine doğru yükselişte dün çıkma kararı aldık. Geriye kalan uzun pozisyonlarımızı ise, haftalık grafiklerden hareket ederek, teknik anlamda güçlü bir destek seviyesi olan 8,48 seviyesinin aşağıya geçilip geçilmeyeceğine bakarak iz süren stop yöntemi ile korumaya gayret edeceğiz. 8,78 seviyesinin aşılması durumunda, uzun pozisyonlarımız yeninde artıracağız.

Hazır USDTRY kurundan söz etmişken, her hafta Perşembe günü açıklanan TCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri, Çin ile yapılan swap anlaşması nedeniyle yaklaşık 4,3 milyar dolar artarak 56 milyar dolar oldu. Takdir edersiniz ki, muhasebe çift girdili bir yöntem. Yani alacak (varlık) olarak bilançonun bir tarafına yazılanın karşısında, borç olarak da yükümlülük bacağı yazılıyor. Yani basamadığınız yabancı bir parayı bilançonuza emanet olarak geçici olarak koyarsanız, bunun vadede geri ödeneceğini de unutmamak gerekiyor. Yani, swap brüt döviz rezervlerini artırırken, net döviz pozisyonu ise değiştirmedi!

Dünden kalan haberler arasında, TCMB'nin döviz mevduatından TL'ye geçişi teşvik etmek adına bir çalışma yaptığını okuyoruz. BloombergHT'nin haberine göre, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidileceğini okuyoruz. Bu adımın döviz mevduat tercih eden yurtiçi yerleşikleri caydırmasını beklememek gerekiyor. Keza, döviz tercihinin arkasında yatan dinamik faiz değil!

Dünden kalan veriler arasında ise, TCMB tarafından açıklanan Haziran ayı kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 1,3 puan artarak 76,6 oldu. Bu sonuçlarla birlikte, kapasite kullanım oranı pandemi öncesi seviyelerde yer almaya devam ediyor. TL'de devam eden değer kaybı ve faizlerin oldukça yüksek seyrettiğin bir dönmede, yine TCMB tarafından açıklanan Haziran ayı reel kesim güven endeksi 2,7 puan artarak 113 ile son dönemin en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası toplantısı dün hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Halihazırda, 895 milyar sterlin olan tahvil alım programının ve %0,10 olan politika faizinin korunmasına komite üyelerinden sadece 1 kişi itiraz ederken, kararın 8 karşı 1 oyla alınması, GBP/USD paritesinin 1,40 seviyesini aşamamasına neden oldu.

ABD borsaları, 'parti' havasını FED'den gelen 'devam' komutu ile yeniden yakalaması ardından bu sabah aynı heyecan Asya piyasalarına da yansımış. Asya borsalarında hakim renk topyekün yeşil. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde yükselişler görüyoruz.