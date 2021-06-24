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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Ham petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor

Arz sıkışıklığı belirtileri ve ABD stoklarındaki yaşanan düşüşe bağlı olarak ham petrol fiyatları bugün yukarı yönlü hareket ediyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 10:42
Ham petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor
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Montel-Foreks'in haberine göre, Brent ham Kuzey Denizi petrolü Ağustos  ayı vadeli kontrat Ice Futures'ta bugün en son 0,18 USD artışla 75,37 USD/varil seviyesinden işlem gördü. Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü ağustos ayı vadeli kontrat ise 0,10 USD yükselişle 73,18 USD/varil düzeyinden satış yaptı. 

Brent ve WTI kontratları dünkü işlem gününde ABD ham petrol  stoklarında gerçekleşen düşüşün ardından sırasıyla 76,02 USD/varil ve 74,25 USD/varil ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyelerine  ulaşmıştı.

Dün yayınlanan resmi verilere göre, dünyanın en büyük petrol  tüketicisi olan ABD'nin ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 7,6  milyon varil azalarak 459,1 milyon varil seviyesine gerileyerek son  beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaydedildi. 

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Verilere göre, yaz mevsiminde araç kullanımının artışı nedeniyle talep  ölçütü olarak görülen ABD benzin stoklarında ise haftalık 2,9 milyon  varil düşüş kaydedildi.  Phillip Futures analistleri tarafından paylaşılan bir araştırma  notunda, ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki keskin düşüşün yakıt  talebinde hızlı bir toparlanmaya yönelik iyimserliği artırdığı  bildiriliyor. 

Phillip Futures analistleri ayrıca, bir yatırım bankası olan Goldman Sachs'ın, azalan küresel stoklar ve artan talep nedeniyle petrol  piyasasının önümüzdeki aylarda daha sıkı olacağı öngörüsünü  paylaşıyor. 

Ancak analistler, petrol fiyatlarının diğer para birimleri karşısında  yükselen USD nedeniyle dünkü işlem gününün sonlarına doğru bir miktar  baskı altına girdiğini ve OPEC+ tarafından Ağustos ayında üretim  kesintisini 0,5 milyon varil/gün artırma planı olduğunu aktarıyor. 

ING analistleri, OPEC+ grubunun 1 Temmuz tarihli toplantısı öncesinde  piyasada bu konuya ilginin yoğunlaştığı ve grubun Ağustos ayından  itibaren üretim kesintilerinde daha fazla gevşemeyi tartıştığını  bildiriyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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