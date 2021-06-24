Ham petrol fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Brent ham Kuzey Denizi petrolü Ağustos ayı vadeli kontrat Ice Futures'ta bugün en son 0,18 USD artışla 75,37 USD/varil seviyesinden işlem gördü. Muadili Batı Teksas (WTI) petrolü ağustos ayı vadeli kontrat ise 0,10 USD yükselişle 73,18 USD/varil düzeyinden satış yaptı.



Brent ve WTI kontratları dünkü işlem gününde ABD ham petrol stoklarında gerçekleşen düşüşün ardından sırasıyla 76,02 USD/varil ve 74,25 USD/varil ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.



Dün yayınlanan resmi verilere göre, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'nin ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 7,6 milyon varil azalarak 459,1 milyon varil seviyesine gerileyerek son beş yıllık ortalamanın yaklaşık %6 altında kaydedildi.







Phillip Futures analistleri ayrıca, bir yatırım bankası olan Goldman Sachs'ın, azalan küresel stoklar ve artan talep nedeniyle petrol piyasasının önümüzdeki aylarda daha sıkı olacağı öngörüsünü paylaşıyor.



Ancak analistler, petrol fiyatlarının diğer para birimleri karşısında yükselen USD nedeniyle dünkü işlem gününün sonlarına doğru bir miktar baskı altına girdiğini ve OPEC+ tarafından Ağustos ayında üretim kesintisini 0,5 milyon varil/gün artırma planı olduğunu aktarıyor.



ING analistleri, OPEC+ grubunun 1 Temmuz tarihli toplantısı öncesinde piyasada bu konuya ilginin yoğunlaştığı ve grubun Ağustos ayından itibaren üretim kesintilerinde daha fazla gevşemeyi tartıştığını bildiriyor.