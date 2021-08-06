Günün piyasa ve döviz analizi

Türk mali piyasaları, uzun bir süredir, dışarda bol likidite, bir o kadar da yok denecek kadar faizlerin yarattığı küresel iyimserlikten yararlanamadığı gibi, kendi içsel ve dışsal risklerinin de yardımı ile olumsuz tarafta kalmıştı. Yurtiçi yerleşiklerin portföy tercihi ağırlıklı olarak dolarizasyon riskini gözler önüne sererken, bir zamanların uğrak noktası olan TL ve TL cinsi varlıklara olan yabancı ilgisi de gözle görülür bir şekilde azaldı.

Üzerine eklenen TCMB Başkan değişiklikleri ile daha da bunalan Türk mali piyasaları, Temmuz ayında, her ne kadar kalıcılığı sorgulansa da, gelişmekte olan ülke para birimleri arasından sıyrılmış, bu sefer de getiri anlamında ilk sırada yer almıştı. Tam da işler bir nebze olsun daha iyiye gidiyor derken, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ait meşhur yüksek faizlerinin sebebinin yüksek enflasyon olduğunu aniden gündeme getirmesi ile, iyimser hava yeninden yerini satış baskısına terk etti.

Özellikle de, bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu ekonomilerde, kur riskini yönetmek de kurumsal şirketler için bir o kadar daha zorlaşıyor. Hafta başında, enflasyon verisi sonrası 8,2950 seviyesine gerileyen USDTRY kuru, dün gün içerisinde 8,56 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti.

Küresel cephede ise, ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, piyasaların kılavuz kargası konumunda S&P500 endeksi için 4,700 seviyesini, düşük faiz ortamı ve reel getirisi negatif olan dolara paralel hedef göstermesi ile, dün risk iştahı ciddi bir şekilde yükseldi.

Türk mali piyasalarında genel anlamda iyimser bir hava hakimken, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi yönündeki açıklamasıyla kur yönünü yukarıya çevirse de, küresel anlamda genel iyimser görünüme paralel BİST100 endeksi dün günü %1,3 oranında yükselişle tamamladı.

Dün sonuçlanan İngiltere Merkez Bankası faiz toplantısında faiz oranlarının %0,1 oranında sabit tutulması oy birliği ile kabul edilirken, bir üye hariç, faiz oranlarının düşük seyretmesi ve ekonomiye olan desteğin devam edebilmesi adına 895 milyar sterlin büyüklüğündeki tahvil alım programının devamına kararı verildi. Banka, faiz oranı %0,5 seviyesine yükselince, bilanço büyüklüğünü küçültmeye başlayacağını açıkladı. Ultra gevşek para politikası duruşunu terk edecek ilk bankanın İngiltere olacağını düşünüyoruz. GBPUSD paritesi dün karar ardından 1,39'lu seviyelerdeki yerini korudu.

Koronavirüsün Delta varyantının Asya bölgesine yayılmasının ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasıyla, haftanın son iş gününü pek de iyimser tamamlayamıyoruz: Asya hisselerinde bu sabah hakim renk kırmızı. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde düşüş eğilimli bir seyir görüyoruz.

Delta varyantı Florida'yı ve daha düşük aşılama oranlarına sahip diğer ABD eyaletlerini tehdit ederken, ülke çapında 100binden fazla enfeksiyon rapor edildi. Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayıları Asya piyasaları üzerinde satış baskısına neden oluyor. Küresel bazda ise dün 700bin kişinin testi pozitif sonuçlanırken, son 3 ayın da en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Aşı ile ilgili ise pek çok ülkede aşı zorunluluğu getiren hamleler peş peşe geliyor. En son örnek olarak Fransa, birçok sektörde çalışanlara aşı zorunluluğu getirdi.

Bugün gözler TSİ15:30'da ABD'de açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam raporuna (TDİ) çevrildi. Veri, her ayın ilk Cuması açıklanıyor ve ABD ekonomisinin sağlığı açısından en önemli ipuçları verdiğinden önemle takip ediliyor. Reuters anketine göre, tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 870bin kişi artması, işsizlik oranının ise %5,7'ye inmesi bekleniyor. FED açısından, enflasyon göstergesi olan saatlik ücretlerin ise aylık %0,3 ; yıllık ise %3,8 artması bekleniyor.

FED üyelerinden peş peşe gelen açıklamaları, aylık 120 milyar dolar büyüklüğünde olan tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik ısınma turları olarak okumaya başladık. Bu ayın sonunda düzenlenecek ve küresel merkez bankası başkanlarının katıldığı ABD'nin meşhur (!) Jackson Hole kasabasındaki toplantıyı da unutmadık. Piyasaların acılarını dindiren ultra gevşek para politikasından (morfin) uzaklaşma yönünde her veri ve açıklamama, haliyle risk iştahının da beraberinde azalmasına neden oluyor.

Hatırlanacağı üzere, aylardır kapalı kalan bir ekonominin aniden açılması ile patlayan tüketim davranışı, enflasyon tehdidini meydana getirmişti. Her ne kadar FED enflasyonu "geçici" sebeplere bağlayıp kalıcılığını sorgulasa da, istihdam piyasasında da işlerin yoluna giriyor olması, mevcut gevşek duruşunu sorgulamasına neden olacaktır. O zaman da, zihinler itilip kakılan doları hatırlayacaktır. Şu anda kırılma noktasında olmasak da, bugün açıklanacak TDİ verisi, gidişat hakkında önemli sinyaller sunacaktır. Veriye kadar sessiz bir piyasa, veri ardından ise verinin işaret ettiği yöne doğru bir hareket bekliyoruz.

Türkiye cephesinde ise, ılımlı havayı sekteye uğratan Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz talebi ile ilgili açıklaması sonrası haftaya sonuçlanacak PPK toplantısı da kritik olacaktır. Kanımca, baz etkisi ile fiyat artışının hız kesmeye başlayacağı son bahar aylarından önce TCMB'nin hamle yapması, beraberinde daha büyük sorunlara neden olacaktır!

ABD cephesinde Başkan Biden, "sıfır emisyon" kararnamesini imzaladı. Bu bağlamda, 2030 yılından araçların yarısının elektrikli olacağını okuyoruz. Bu haber, ister istemez, yatırım portföyümüzde bulunan ve kendi kendini idare edebilen sürücüsüz araç teknolojileri ve elektrikli araçlar fonu nedeniyle dikkatimizi çekti.

Piyasa fiyatmasına baktığımızda ise, Ethereum Blokzincir dün beklenen Londra Güncellenmesi (London Fork) tamamlandı. Ether fiyatı dün ciddi yükseliş kaydederken, kripto paraların büyük bir kısmında da artan risk iştahının da yardımı ile yükseliş görüldü. Amiral gemi Bitcoin'de haftalardır devam eden 29-42bin dolar bandındaki sıkışma ise dün bir kez daha test edildi. Aşağıda 21bin dolar seviyesine işaret eden ve teknik analizde sıkla rastlanan dikdörtgen formasyonu takibimizde olmaya devam ederken, formasyonun üst tarafının aşılması durumunda (42bin seviyesi üzeri gecelik kapanış), beklentimiz de iptal olacaktır.