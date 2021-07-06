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Günün piyasa ve döviz analizi

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

06 Temmuz 2021 Salı 11:57
Günün piyasa ve döviz analizi
  • TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE aylık bazda %1,94 ile piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlanırken, yıllık rakamı da 25 ayın zirvesine taşıdı: %17,53 Üretici cephesinde ise, aylık ÜFE artışı %4,01 olurken, yıllık rakam da %42,89 ile dudak uçurtan bir seviyede ve 32 ayı zirvesinde gerçekleşti.  
  • KKTC İstatistik Kurumu tarafından açıklanan manşet TÜFE enflasyonunun da benzer bir şekilde %19,93 ile Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğini görüyoruz. 
  • Hatırlarsanız, günlerdir bültenimizde, Mayıs ayında covid nedeniyle tam kapanma kararı alınmasından ötürü fiyatların TÜİK tarafından sağlıklı bir şekilde toplanamadığını, bu nedenle de Haziran enflasyonunu Mayıs'a nazaran yüksek gelmesini beklediğimizi paylaşmıştık. TCMB'nin yakından takip ettiği çekirdek enflasyon C endeksi bile (kontrol edilebilir enflasyon) yıllık %17,5 artış kaydetti.  
  • Üreticiye yansıyan maliyetin, şartların elverişli olduğu ilk anda, tüketiciye yansıtılacağına kesin gözle bakıyoruz. Buna geçişkenlik diyoruz. Kaldı ki, Temmuz ayı verilerine yansıyacak ilave enerji zamları, kur kaynaklı geçişkenlikler de düşünülürse, enflasyonda henüz zirvenin görülmediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 
  • Takdir edersiniz ki, enflasyonun şirazesinden çıkmaya başlaması, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın %25,36 kadar açılmasına rağmen, kulislerde TCMB ne zaman faiz indirir tartışmalarını da tüm süratiyle devam ettiğini görüyor ve bunu anlamakta zorluk çekiyoruz! Bırakın faiz indirimini, faiz artırımı bile bir noktada tekrar gerekebilir. Lakin bu görüşün şu anda vücut bulmasının çok zor olması, kur üzerinde önümüzdeki dönemlerde yeniden yukarı yönlü baskı kurabileceğini de göz ardı etmiyoruz. 
  • Gündem dün içeride enflasyon ekseninde gün boyu şekillendi. Veri oldukça yüksek sonuçlansa da, önemli bir piyasa reaksiyonu (şimdilik) göremedik. Belki de, ABD finans piyasalarının tatil nedeniyle dün kapalı konumda olması, küresel işlem hacmininin de zayıflamasına, işlem boylarının ise kısalmasına neden oldu; enflasyon rakamları da gölgede kaldı.
  •  Dün Reuters haberlerinde, Barclays Bank'ın yılın son çeyreğinde, TCMB'den beklediği faiz indirim miktarını 350baz puandan 250baz puana revize ettiğini gördük. Enflasyonda görünüm kuşkusuz olumsuz ve riskler yukarı yönlü. Hatta, faiz indirimi için alanın da giderek daralığını not etmek isteriz. 
  • USDTRY kuru dün yurtdışı piyasaların kapalı konumda olmasına paralel önemli bir değişim göstermeden 8,70 seviyesinin hemen altında salınmaya devam etti. Teknik manada 200 günlük ortalamasının altına inen BIST100 endeksi, olumsuz bir görünüm sergilemesi ardından, Koç Grubundan gelen hisse geri alım planına bağlı olarak düşüşünü durdurarak günü %1,2 artıda tamamladı.  
  • Veri ve haber akışı sakin kaldığı dünkü güne dair yazacak çok da birşey bulamıyoruz. Takdir edersiniz ki piyasalarda yaz rehaveti hakim. FED'in gevşek duruşunu terse döndürecek kuvvette bir veri ve yeni bir gelişme de olmaması, piyasalarda temkinli iyimser havanın korunmasına neden oluyor.  
  • OPEC+ bakanları, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim kısıntılarına yönelik sekiz aylık bir uzatma önerisini reddetmesi üzerine çıkan görüş ayrılıklarına paralel, petrol üretim görüşmelerini iptal etti, bu da üretimi artıracak hiçbir anlaşmanın kabul edilmediği anlamına geliyor. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 77 dolar ile 32 ayın yeni zirvesini test etti. Takdir edersiniz ki, net enerji ithalatçısı olan Türkiye açısından (enflasyonla mücadele) yeni bir olumsuz gelişme ile daha karşı karşıyayız. 
  • 200 günlük basit ortalamasından destek bulan gümüşün, yukarıda 100 günlük ortalamaların da geçtiği 26,50 seviyesine yürüdüğünü görüyoruz. Burdan kurtulursa, yukarıda 50 günlük ortalamalar 27,10 seviyesinden geçiyor. Altın cephesinde de durum benzerlik arz ediyor. 1,790 seviyesinde olan 100 günlük ortalamasından kurtulmaya çalışan altın, yukarıda 50 ve 200 günlük ortalamaların kesiştiği 1,830 dolar bölgesini hedefleyebilir. 
  • ABD mali piyasalarının bugün tatilden dönecek olması, piyasalara yeniden hacmin de geri geleceğini düşündürüyor. Hizmet sektörü ISM verisi günün en önemli makro verisi olarak takip edilebilir. Bu sabah hem Asya piyasalarında hem de ABD borsalarının vadeli işlemlerinde karmaşık bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz.


> Enflasyon: Canavar hortladı. En kötüsü ileride!
 
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>XAU ve XAG: Ortalamaların çekim alanında

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>Brent: Kır zincirlerini gel aşka kanalım seninle  

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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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