Günün piyasa ve döviz analizi

Günlerdir, şiddetli fırtınaya yakalanmış gemi misali, Türk mali piyasaları, moral bozukluğunun da eşliğinde karamsar bir seyir izledi.

Lakin, dün geminin daha sakin sulara ilerlediğini ve adeta biraz da olsun nefes aldığını gördük. Başkan Kavcıoğlu'nun, reel faiz ve enflasyon odaklı sıkı para politikası söylemleri ve bu paralelde Sn. Ağbal’ı anımsatan şahin mesajları, elbette piyasalar nezdinde yankı buldu.

İnsan ister istemez, madem Sn. Kavcıoğlu’da, Sn.Ağbal’ın çizgisinden gidecekti, bu kadar büyük bir fırtına ve tahribata ne gerek vardı sorusunu kendisine sormadan da edemiyor!

Okuduğumuz raporlarda, Sn. Ağbal’ın görevden alınmasının arkasında, faiz artırımlarından ziyade eriyen TCMB rezervleri ile ilgili soru işaretlerinin yattığını görüyoruz. Bu arada not etmeliyim ki, Başkan Ağbal döneminde, TCMB’nin swap hariç net rezervleri Şubat sonunda (eksi) 37 milyar dolar seviyesine toparladı; öncesi (eksi) 41 milyar dolar idi.

Hafta ortası, 8,45 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru, dün gün boyu gerileyerek 8,1 seviyesini test etti. İçeride, yatırımcı nezdinde paniğin bir nebze de olsun dinmesi, dışarıda ise doların değerlenme eğiliminin de bir nebze olsun azalması bu tabloda etkili oldu.

TL'de azalan tansiyon BİST100 endeksini de %2,5 artıya taşırken, dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, BIST Bankacılık endeksinin aşırı satım bölgesine yaklaşması ile tepki alımları gecikmedi. Son iki haftadır açık ara negatif ayrışan bankacılık hisseleri (XBANK) dün günü %4,25 yükselişle tamamlarken, CDS risk primi ise 450 baz puanda, 10 yıllık gösterge TL tahvil faizi ise %17,5’e geriledi.

Dün açıklanan TCMB’nin 26 Mart haftasına ilişkin Para ve Banka raporu, adeta tahminlerimizi perçinlemiş oldu. Buna göre, parite/fiyat etkisinden arındırarak bakılırsa, gerçek kişilerin DTH'ı önceki haftaya göre 6,74 milyar dolar, tüzel kişilerin ise 1,39 milyar dolar azaldı. TCMB’nin bağımsızlığının sorgulandığı ve TL’de yaşanan ani ve beklenmedik sert değer kaybını, yurtiçi yerleşikler, zararda olan pozisyonlarını hafifletmek için fırsat olarak görmüş olmalılar. Bu büyüklükte bir döviz satışı (toplamda 8,1 milyar dolar) en son darbe zamanı yani Temmuz 2016'da yaşanmıştı.

Öte yandan, TCMB faiz kararının hemen ardından yabancı yatırımcıların Türk Lirası’na ve Sn. Ağbal’a inanarak almış olduğu pozisyonların üzerinden daha 24 saat geçmeden büyük zarara uğramalarını, rakamların dili ile çok açık bir şekilde okuyoruz.

Yurtdışı yerleşikler, 26 Mart haftasında net 0,8 milyar dolar hisse senedi, 1,1 milyar dolar ise tahvil satmış. Hatırlamak gerekirse, ekonomi takımında Kasım ayında yaşanan kan değişimi sonrası hisse senedi ve tahvil piyasasına 5,1 milyar dolar yatıran yabancı, maalesef bu paranın 1,9 milyar dolarını geçen hafta çıkmış!

TCMB'nin brüt döviz rezervleri ise yaklaşık 3 milyar dolar azalışla 50,9 milyar dolar; altın rezervleri ise fiyat azalış nedeniyle 0,5 milyar dolar azalarak 39,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Toplam rezervler ise (brüt döviz + altın) 90,6 milyar dolar ile yılın en düşük ikinci değerini aldı.

Dün ABD dolarında değerlenme eğiliminin de hız kesmesi, içerde yaşanan iyimserliğe elbette yardımcı oldu. Günlerdir adım adım kuzeye ilerleyen doların sepet değeri DXY ve 10 yıllık tahviller son günlerde azcık da olsun frene basınca, başta kıymetli madenler ve hisse senetleri değer kazandı.

Dün bültenimizde, bu kadar çok para, bu denli düşük faiz ortamı, yaklaşan küresel enflasyonun ayak sesleri duyulurken ve aşı faaliyetlerine rağmen pek çok ülkede izolasyon önlemleri ve vaka sayılarında patlama yaşanırken, altının ons fiyatının 1,700 seviyesinin altına (pandemi öncesine) sarkmasını yadırgamıştık ve sorgılamıştık!

Temel olarak mevcut gelişmelerin ya da mevcut ekosistemin altın dostu olduğunu söylememize paralel altının ons fiyatı dün 1,730 seviyesine toparlanırken, gümüşün de tehlikeli sulardan uzaklaşarak 25 dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Her iki emtiada da yükselişin devam etmesini bekliyoruz.

Bu güzel tablo, ya da en azından güzelleşen tablo, umarım 1 Nisan şakası gibi kısa soluklu olmaz.

Biraz da madalyonun diğer tarafına bakalım. Dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'nin İTO’da arkadaşı olan geçinme endeksi Mart ayında %1,13 artış kaydetti. İTO ile TÜİK arasında Mart ayına ilişkin güçlü bir korelasyon görülüyor. Bu bağlamda, Pazartesi günü açıklanacak resmi enflasyonun da %1 artacağı düşünülürse, yıllık TÜFE enflasyonu %16,2 seviyesini aşarak son 1,5 yılın zirvesine çıkmış olacak!

Dün akşam piyasaların kılavuz kargası olan S&P500 endeksi 4bin seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparak rekor kırarken, ABD Doları da küresel bazda değer kaybetti. Özellikle, Biden'in artık saymakta zorlandığımız trilyonlarca dolar büyüklüğündeki yatırım teşvik paketleri, büyümeyi teşvik edeceği için hisse senetlerini adeta kamçılıyor.

Bugün Kutsal Cuma (Good Friday) nedeniyle küresel piyasaların büyük bir bölümü tatil havasında olacak. Her sabah 4:30’de kalan ve bülten yazan biri için bu cümleyi yazmak ne kadar da zor! Neyse dönelim konumuza. Tatil olmasına rağmen gün oldukça önemli. Her ayın ilk Cuması olduğu üzere ABD'de 15:30'da açıklanacak istihdam raporu önemle takip edilecektir. Manşet tarım dışı istihdamın 650bin artması, işsizlik oranın %6 seviyesine gerilemesi, yıllık kazançların ise %4,5 artması bekleniyor. Verinin beklenti setinin dışına çıkması, piyasa yansıması getirebilir; özellikle de enflasyon göstergesi olan yıllık kazançların!

Haftanın son işlem gününde genel hava iyimser. Asya borsalarında hakim renk yeşil. Benzer bir şekilde ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde hafif de olsa yükselişler görüyoruz.

OPEC+ üretim kesintilerini Mayıs'tan itibaren kademeli olarak geri alma kararı sonrası Brent cinsi ham petrol 65 dolardan işlem görüyor.

Bu sabah dolar zayıflığı ile Bitcoin 60bin, Ethereum ise 2bin doları aştı. Bitcoin’in 62bin doların üzerine yükselmesi (rekor tazelemesi), hedef seviyemiz olan 70bine doğru yolculuğu artık başlayacağını düşünüyoruz (Ethereum için ise 2,200).