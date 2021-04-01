Günün piyasa ve döviz analizi

Günlerdir Merkez Bankasında yaşanan kan değişimi ve bunun piyasa dinamikleri üzerinde yarattığı tahribatı konuşuyoruz. Geriye pek çok cevapsız soru kaldığının, biraz sıkıcı olduğumuzun da farkındayım. Günaydın.

Dün Türk mali piyasaları bir nebze de olsun sakin bir günü geride bıraktı. Takdir edersiniz ki, hafta ortası sessizliğini bozan TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu, reel faizden (enflasyondan fazla faiz) söz ederek enflasyonda kayda değer bir iyileşme olana kadar mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyacağını açıklaması, ateşi bir nebze de olsun durdurdu.

USDTRY kuru, dün sabah saatlerinde 8,35 seviyelerini test etmesi ardından günün ikinci yarısında 8,25 seviyesine kadar geri çekildi. Belki de, ay sonu, hatta dönem sonu olmasının da bu süreçte etkisi vardı. Ama en azından kurdaki yükseliş dün durmuş oldu.

Anadolu haber ajansına göre, Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Bu haber, dün USDTRY kurunun geri çekilmesinde bir miktar da olsa etki yaratmış olabilir. Lakin, iade etme kararı ardında, eksiklik tespit edildiği ve bu kararın dava açılmama anlamında yorumlanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Takdir edersiniz ki, piyasalar açısından en büyük testi, TCMB, 15 Nisan, belki de 6 Mayıs tarihinde düzenlenecek olağan PPK toplantısında verecektir. Gerek Kavcıoğlu’nun dündü ‘şahin’ açıklamaları gerekse de kaleme alınacak politika metni bu süreçte yol haritası olacaktır.

Teknik bir bakış açısı ile, USDTRY kurunda 8,18 seviyesinin altında yaşanacak günlük bir kapanış, yukarı yönlü hareketin devamını bir nebze de olsun sorgulatacaktır. Lakin, TL’nin son yaşanan olaylardan sonra kulvar değiştirdiğini, tutunacak bir çapa eksikliğinde, ihtiyacımız olan yabancı yatırımcıyı çekmede elimizin zayıfladığını da not etmek gerekiyor.

Borsa İstanbul Bankacılık (XBANK) endeksinde kan kaybı dün de devam etti. Endeks Mart ayını %22 değer kaybı ile tamamladı. XBANK’ın yavaş yavaş aşırı satım bölgesine geldiğini de not etmek gerekiyor! Alım için kenarda hazır bekliyoruz (bakınız grafik).

Türkiye’de dün yeni vaka sayısı 39bini aşarak rekor kırarken, Hindistan’dan sonra en fazla günlük vaka ile ikinci sıraya yerleşti. Test yapılan her 100 kişiden 15 kişinin hasta olması düşündürücü! Türkiye’nin vaka haritası kıpkırmızı olurken, pandemide Avrupa'dan da olumsuz sinyaller geldiğini görüyoruz. Fransa 4 hafta boyunca tam kapanma kararı aldı!

Dün ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin kimi güçlü kimi zayıf gelmesi sonrası, doların değer kazancı bir nebze de olsun duraksadı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafif de olsa geri çekilirken, EUR/USD paritesi 1,1750 seviyesini altında işlem görmeye devam etti. EUR/USD 1,1750 seviyesinde EUR kısa, dolar uzun pozisyondayız. 1,1620 kar al; 1,1790 zarar kes seviyemiz.

Risk iştahının göstergesi olan ABD’nin Nasdaq borsası dün geceyi %1,5 yükselişle tamamladı. Biden'in artık trilyonları saymakta zorlandığımız yeni teşvik paketleri haliyle büyümeyi desteklediği için hisse senedi piyasalarını da olumlu etkiliyor. Lakin, büyüme enflasyon demek ve piyasalar FED’den önce doların piyasa faizini (10 yıllık tahvil getirisi) %1,75 seviyesine taşıdı bile. Enflasyon kaygılarının ivmelenmesi ve hisse senedi temettü getirilerinin düşmeye devam emesi durumunda, faizlerini daha da yukarı giderek küresel risk iştahını ‘baltalama’ ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Müsadenizle, bu noktada, kıymetli madenler için bir paragraf daha açmak isterim. FED’in bilanço büyüklüğü neredeyse son 1 senede %100 arttı. Likiditenin kulaklardan fışkırdığı, FED’in faiz yükseltmeyeceğini söylediği, enflasyon beklentilerinde yaşanan artış ve aşılanmaya rağmen rekor kıran vaka sayıları ve yeniden artan izolasyonlar daha güzel bir kıymetli maden zemini (ortamı) hazırlayabilir mi? Pek çok varlık adeta balon gibi şişerken altının son 1 yılın (salgın öncesi düzeye) dönmesini açıklamakta zorluk çekiyorum! (bakınız grafik)

Yılın ikinci çeyreğine piyasaların iyimser bir görünüm ile başlıyor. Asya borsalarıda %1’i aşkın yükselişlere, ABD borsalarının vadeli işlemleri de daha küçük ölçüde eşlik ediyor. Mali piyasaların gündeminde bugün tüm dünyada açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, içeride ise her hafta Perşembe günü olduğu üzere TCMB’nin haftalık bülteni ve İTO enflasyon verisi takip edilecek.

Reuters’in, Chainanalysis’e dayandırarak vermiş olduğu haberde, Ağbal'ın görevden alındığı hafta sonunda, kripto para işlem hacminde ani bir yükseliş yaşanmış. Bir zamanlar altın, gayrimenkul ve dolara yatırım yapan Türk insanı, zincire kripto paraları da eklemiş. Nereden bakarsak bakalım, son bir yılda Bitcoin Türk Lirası karşısında 10 kat değer kazandı! Bitcoin bu sabah 60 bin doların kıyısında işlem görmeye devam ediyor.

Archegos Capital’in dramatik erimesinin sonuçlarını yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Nomura ve Credit Suisse hisseleri kolektif olarak 9 milyar dolar gerilediğini de not ederek bültenimizi bitirelim.