Günün piyasa ve döviz analizi

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 72 milyon 647 bin 787, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 618 bin 913 iyileşen kişi sayısı ise 50 milyon 865 bin 504.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 16 milyon 737 bin 267.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 9 milyon 884 bin 716,

- Brezilya 6 milyon 901 bin 990 ,

- Rusya 2 milyon 653 bin 928,

- Fransa 2 milyon 376 bin 852,

- İngiltere 1 milyon 849 bin 403,

- İtalya 1 milyon 843 bin 712,

-Türkiye 1 milyon 836 bin 728,

- İspanya 1 milyon 741 bin 439,

-Almanya 1 milyon 338 bin 483,

-Yunanistan 124 bin 534,

-Güney Kıbrıs 15 bin 101,

-KKTC 1270.