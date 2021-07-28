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Günün adı Çin, gecenin adı ise FED

İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, piyasa ve dövizdeki son durumu değerlendirdi..

28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:21
Günün adı Çin, gecenin adı ise FED
  • Türk Mali piyasaları dün günü yatay bir eğilimle tamamladı. Gündemi meşgul edecek önemli bir haber bulunmaması ve bunun yanı sıra egemen olan yaz rehaveti de eklenince, USDTRY kuru neredeyse son 3 haftadır ağırlıklı olarak 8,55 seviyelerinin etrafında dolaşmaya devam ediyor. 
  • Borsa cephesinde ise, endeks bazında can sıkıcı bir görünüm arz eden Borsa İstanbul, son haftalarda kaydettiği olumsuz görünümden dün bir nebze de olsun kurtularak, günü %0,8 oranında artışla tamamladı.  
  • Dün bültenimizde dikkat çektiğimiz üzere, aşılama oranı yüksek seyreden gelişmiş ülke borsa endeksleri, aşılanma oranı göreceli düşük kalan gelişmekte olan ülke borsalarına nazaran daha iyi bir performans sergiliyor. 
  • Uzun bayram tatilinden dönen Türkiye'de yeniden vaka sayıları hızla artış kaydederken, aşılama hızının da eski ivmesinde olmaması, beraberinde yeni tedbirlerin alınmasını elzem kılabilir. Sayılarının dili ile konuşursak, dün neredeyse 20bin kişinin test sonucu pozitif çıkarken, 51 kişi ise hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayıları hızla artarken, KKTC'de de son 2 gündür vaka sayıları rekor seviyelerde (160 kişi) seyrediyor.  
  • Yurtdışı piyasalarda ise, ABD borsaları, açıklanan önemli şirket bilançolarına paralel geceyi düşüşle tamamlarken, New York'ta işlem gören Çin menşeili teknoloji hisselerinin "Nasdaq Golden Dragon China" (endekste Alibaba, Nio, Li Auto, Xpen gibi güçlü hisseler bulunuyor) endeksinde son günlerde yaşanan aşırı satışlar (Cuma gününden bu yana kayıpları %20'yi aştı ve değerinden 500 milyar dolar sildiği görülüyor!) dikkatlerden kaçmıyor.  
  • Çin'in özel sektörü kontrol etmeye yönelik devlet müdahalesi olarak görülen regülatif değişiklikler, panik satış dalgası yarattı. Son yıllarda Çin'in küresel endekslerdeki yükselişi, Pekin bazı teknoloji, mülk, araç çağırma ve hatta özel eğitim firmalarının egemenliğini azaltmaya çalışırken, Pekin, şirketlerin çok baskın hale gelmesini önlemek istediğini anlıyoruz.   
  • Asya piyasaları, Çin hisse senedi piyasalarındaki fırtınayı tabir caizse sindirmeye çalışırken, gözler bu akşam FED'in olağan Temmuz ayı FOMC toplantısına çevrilmiş durumda. Faiz toplantısına ilişkin karar metni TSİ21:00'de açıklanacak. Akabinde ise, Başkan Powell mikrofon karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.  
  • Vaka sayılarının tırmandığı ve delta varyantının risk oluşturduğuna vurgu yapması beklenen konuşmasında, Powell'ın "enflasyon geçicidir" retoriğini ve destekleyici duruşunu koruması bekleniyor. FED kararı bir süredir yatay ve sessiz kalan finansal piyasaları hareketlendirebileceğini düşünüyoruz.  
  • Karar öncesi doların piyasa faizi olan ABD 10 yıllık tahviller %1,24 ile düşük seviyelerini korurken, enflasyonun multi yılları zirvesine çıktığı bir ortamda, doların sunduğu reel getiri de her geçen gün daha da negatif bir hal alıyor.  
  • FED kararı öncesinde, ABD dolarının sepet bazında değerini gösteren endeks kur kritik bir eşik olarak gördüğümüz 92,8 seviyesinin altına gerilerken, EUR/USD paritesi riskli bölge olan 1,1770 seviyesinden uzaklaşarak 1,1820 seviyesine toparlandı. 
  • Altın sessiz ve yatay seyrini 1,800 dolar etrafında korumaya devam ederken, gümüş dün bir tur daha satış baskısına boyun eğerek 24,50 dolar seviyesine kadar gerilemesi adından (son 4 ayın en düşük seviyesi) bu sabah hafif de olsa tepki yükselişlerine sahne oluyor. 
  • Kripto para cephesinde ise, Bitcoin, biz bayram tatilindeyken, aylardır süren 29-41bin dolar sıkışma bandının alt tarafını bir kez daha test etmesi ardından, son günlerde de bandın üst tarafını test ediyor. Kendimiz tekrar etmemek adına, 41-42 bin dolar seviyesinin üzerinde gecelik bir kapanış durumunda, aşağı yönlü hareket beklentimiz iptal olacaktır. Aksi takdirde ise, teknik bir bakış açısı ile, aşağıda 21,000 dolar seviyesine doğru bir düşüş halen daha kartlar arasında duruyor.



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Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)
Grup Müdürü • Group Manager
Hazine Bölümü • Treasury Department

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Anahtar Kelimeler:
Piyasa Ve Döviz AnaliziEmre Değirmencioğlu
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