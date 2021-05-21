Güncel piyasa ve döviz haberleri 21/05/2021

Küresel mali piyasalar dün günü bir nebze de olsun sıkıntılı bir başlangıç yapsalar da, havanın temkinli iyimsere dönmesi çok da bir zaman almadı.

Hatırlanacağı üzere, son dönemlerde kripto para piyasası ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynayan Elon Musk'ın, Tesla'nın Bitcoin ile satışını, Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimini (kirli enerji) bahane ederek askıya alması, devamında ise, Çin'in aldığı radikal kararlar sonrası kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşanmıştı.

Bitcoin 30bin dolar ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ardından, kayıplarını telafi etmeye çalışarak 41-42 bin dolar seviyesine kadar dün gün içerisinde yükselerek yeniden oyuna girmeye çalışırken, bu sefer de akşam üzeri, ABD'den gelen haber ile sendelendi.

ABD Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesi talebi, havanın yeniden bulutlanmasına neden oldu. Bitcoin'de 41bin dolar üzerinde tutunmanın devam etmesi durumunda, yeniden güneşin açacağını düşünüyoruz (bakınız grafik).

ABD dolarının yapısal olarak zayıflama sürecine girdiğine yönelik şüphelerimiz ise devam ediyor. FED'in, ultra gevşek para politikasından çıkarak normalleşme geçmek için enflasyon lazım diyerek tutturduğu türkü, bu sefer de yaşanan enflasyonun 'geçici' olduğu, normalleşme için covid sonrası dönemde 'emek piyasasında' yaşanan sorunlara işaret ederek zaman kazanmaya çalışıyor.

Yani uzun lafın kısası, henüz FED 7,8 trilyon doları aşan bilançosunu daraltmaya hazır olmadığını söylemesi, doların da tahtını sallamaya başladı. Aşağıdaki DXY grafiğinden de görülebileceği üzere, seviye vermekten ziyade yönün dolar aleyhine ilerlediğini görüyoruz. Bu bağlamda EUR/USD ve GBP/USD paritesinde yönün yukarı olduğunu düşünmeye devam ediyoruz (bakınız grafik).

ABD enflasyonunun, ABD dolarının piyasa faizi olan 10 yıllık tahvillerinin (%1,6'lı seviyeler) getirisinden çok daha hızlı yükseldiği, hatta Nisan ayında yaşanan 13 ayın zirvesinin (TÜFE %4,2) tepe seviye olmadığını, bu nedenle de Mayıs enflasyon verisi ile dolar reel götürününü (eksi faiz) daha da artacağı beklentisi, kıymetli madenleri adeta yeniden oyuna çağırıyor.

Uzunca bir süredir tarımsal emtia ve beraberinde baz metallerin tedarik sıkıntısı ve arz şokları işe şaha kalktığı bir dönemde (tutun keresteden soya fasulyesine kadar) altın ve gümüş kenara itilmişti. Altının 1,870 dolar seviyesinin üzerine yükselmesi, kademeli olarak 1,920 ve 1,960 seviyelerini hedef tahtasına alacaktır. Göz bebeğimiz gümüşün ise, 30 dolar barajını yakında yıkıp geçmesini bekliyoruz (bakınız grafik).

Dün Türk mali piyasalarının da aslında sakin bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. Çarşamba günü bizim kapalı olduğumuz günde, küresel borsalarda yaşanan kayıpların yansıması olarak BİST100 endeksi günü %0,7 düşüşle tamamladığını not edelim (lakin bankacılık endeksi pozitif ayrıştı).

USDTRY kurunda ise teknik görüntü oldukça sıkıntılı görünüyor. USDTRY kuru gün boyu 8,40 seviyesinin hemen altında kalsa da, sert bir yükseliş potansiyelinin kapıda olduğundan endişe ediyoruz (bakınız grafik).

Sevindirici haberler arasında BioNTech ile aşı anlaşması ön plana çıktı. Prof. Şahin'in açıklamasına göre Haziran sonuna kadar 30 milyon doz, sonraki aylarda ise 120 milyon doz aşı Türkiye'ye gönderilecek.

Hazır aşıdan söz etmişken, Avrupa Birliği, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan aşı sertifikası konusunda anlaştığını görüyoruz. Daha önce "Dijital Yeşil Sertifika" olarak tanımlanan belgenin "AB Dijital COVID Sertifikası" olarak adlandırıldığını belirten Von der Leyen, bunun AB genelinde güvenli ve kolay seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Uzlaşıya göre AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak.

Her Perşembe olduğu üzere, TCMB, haftalık olarak para ve banka ile menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 7 Mayıs ile biten haftada, parite/fiyat etkisinden arındırarak açıklanan DTH rakamlarına göre, gerçek kişilerin DTH önceki haftaya göre 0,1 milyar dolar azalırken, tüzel kişilerin ise 0,6 milyar dolar arttı. DTH alımlarının (gerçek kişiler) hız kesmesine rağmen halen daha 'çözülmemesi' düşündürücü.

TCMB'nin toplam rezervleri (brüt döviz ve altın), 7 Mayıs itibarıyla 90,3 milyar dolar oldu. Ancak, swap yani emanet dövizler rakamlardan ayıklayarak net uluslararası rezervlere baktığımızda, eksi 47 milyar dolar gibi bir rakam ile karşılaşıyoruz.

ABD borsaları dün geceyi olumlu tamamladı. Risk iştahının göstergesi konumunda teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi geceyi %1,8 yükselişle bitirdi. Hazır su akarken (enflasyon riski görmezden gelinirken) herkes testisini doldurmaya çalışıyor! Ne demişler: Trend arkadaşımdır.

Yeni gün başlangıcında ise Asya borsalarında karmaşık bir seyir görülüyor. Tayvan borsası %1,3 , gösterge endeks Japonya borsası Nikkei %0,6 yukarıda işlem görürken, diğer bölge borsalarında satıcılı bir seyir hakim. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise küçük de olsa yükselişler görülüyor.

Haftanın son iş gününde havanın temkinli iyimser olduğunu not etmek gerekiyor. Veri takviminde, içeride Mart ayı konut fiyatları ile tüketici güven endeksi; dışarıda ise PMI rakamları ön plana çıkıyor.

Türk mali piyasaları, haftanın son iş gününde, küresel havanın ılımlı olması nedeniyle yatay hatta bir nebze de olsun ılımlı bir seyir izleyebilir. Lakin, döviz piyasasında saatin tik tak seslerini duyar gibiyim. Umarım yanılıyorumdur.