Gözler gümüşte!

Yeni ayın ilk iş gününde, Türk mali piyasalar iyimser bir seyir izledi. Dışarıda havanın da olumluya dönmesi ile, USDTRY kurunda uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 7,24 seviyesi test edildi ve hareket 7,15 seviyesine kadar devam etti.

Teknik manada, USDTRY kurunda ara bir seviye olarak 7,05 ve iyimserlik korunursa, 6,85 seviyelerini hedefliyoruz. TL açısından pozitif tonumuzu koruyoruz.

Ocak ayında yayınladığımız analizimizde, TL’nin sepet bazında değerinin Kasım ayında görülen zirve sonrası ‘3 siyah karga’ formasyonu ile düşüş sinyali verdiğini paylaşmıştık. Dün paritenin de desteği ile EURTRY kuru 8,65 seviyesine kadar gerilerken, sepet bazında TL son 5 ayın en iyimser gününü yaşadı (bakınız grafik).

Avrupa Merkez Bankası’nın sözlü müdahalesi ile 1,23’lü seviyelerden gerileyen EURUSD paritesi,bu sabah 1,2050 seviyesine kadar geriledi. Teknik manada, görülmesi durumunda, 1,20 seviyelerini diplerinden uzun pozisyon deneyeceğiz.,

Geçen hafta, sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup bireysel yatırımcının, açık pozisyona sahip büyük fonları köşeye sıkıştırması ile satıcılı bir havaya bürünen küresel borsalar, yeni haftayı iyimser karşıladı.

Yeni ayın ilk gününe adeta kükreyerek başlayan Asya borsları önderliğinde iyimserlik dün dünyaya yayılınca, BİST100 endeksi de geçen haftanın kara bulutlarını üzerinden atarak bankacılık endeksi önderliğinde günü %1,3 yukarıda kapattı.

Reddit sosyal platformu üzerinden WallStreet ile MainStreet arasındaki başlayan muharebeyi, özelinde GameStop hisselerinde yaşanan olağanüstü hareketliliği enine boyuna bültenimizde işledik.

Akabinde, Redditçilerin konstrasyonunu gümüşe çevirmesi sonrası, GameStop hisseleri son 2 günde kazanımlarının yarısından fazlasını geri verildi (%56 düştü).

Yılın flaş enstrümanı olarak ön plana çıkardığımız gümüş, dün güne roket hızı ile başlayarak bir ara %10 yükseliş kaydetti ve 30 dolar seviyesini test ederek 2013’den bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Gümüşün dün sert hareket edeceğini tahmin etmiş olsak da, 2020 yılının zirvesi olan 29,83 seviyesinin üzerinde kalamamasını olumsuz olarak gördük. İlk denemesiydi diyelim ve takip edelim. Strateji olarak, 27,40 altında gecelik kapanışta sat, 29,83 üzeri gecelik kapanışta mevcut uzun pozisyonları artıracağız. Gümüşe yönelik tonumuz uzun vadeli olarak pozitif kalmaya devam edecektir (bakınız grafik).

Dünden sarkan veriler arasında, büyümenin öncü göstergesi olarak takip edilen Türkiye imalat sanayi PMI endeksi, Ocak ayında 54,5 değerini alarak son 6 ayın zirvesine yükseldi. İmalat sanayindeki güçlü büyüme eğilimi korunduğunu gösteren bu veri önemli.

İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında %1,16 artış kaydetti. Bu gerçekleşme ile yıllık enflasyon %15,05 ile son 17 ayın zirvesine yükseldi. Yarın açıklanacak resmi enflasyonun %1,35 olacağını tahmin etmiştik. İTO verisi sonrası %1,5-2,0 bandında bir gerçekleşme olası duruyor.

Dün BloombergHT’nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu, daha şeffaflık ve etkin veri metodolojisi için, aralarında ekonomistler ve akademisyenlerin de yer aldığı bir komisyon kurmaya karar verdi. Bu haber önemli.

Öte yandan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürpriz bir çıkışla “yeni bir anayasayı tartışmanın vakti gelmiştir” dedi. Yakından takip etmekte fayda görüyoruz.

Yeni gün başlangıcında dünyada iyimser hava korunuyor. Günü ilk kucaklayan Asya piyasalarında %1-2 arası yükselişler görülüyor. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde %1’e varan yükselişler görüyoruz.