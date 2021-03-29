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Gemi yüzdü, petrol düştü

Petrol fiyatları, Süvey Kanalı'nda karaya oturan Ever Green gemisinin kısmi olarak yüzdürülmesiyle birlikte düştü

29 Mart 2021 Pazartesi 12:45
Gemi yüzdü, petrol düştü
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Petrol fiyatları, dev geminin kurtarma ekipleri tarafından kısmi olarak yüzdürülmesi ve yatırımcıların uzatılan karantinalara odaklanmasıyla geriledi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında yüzde 2,5 civarında değer kaybederken Brent petrol de düşüş kaydetti. Ham petrol fiyatları son seanslarda yüksek volatiliteden etkilenirken Batı Teksas Petrolü de geçen hafta dalgalı bir seyir izlemişti.

Abu Dhabi, bir bölgesel gösterge oluşturmak için yeni bir petrol vadeli kontratı çıkaracak. Dünyadaki petrolün beşte birinin bu kontrat üzerinden fiyatlanacağı düşünülürse, böyle bir hareketin önemi daha iyi anlaşılabilir.

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Inchcape Shipping Services’ın gönderdiği bir e-postaya göre, Mısır yerel saati ile 04:30’da Ever Green yeniden yüzdürüldü.

Kanalda trafiğin yeniden ne zaman başlayacağı konusu hala belirsizliğini korurken geminin gövdesinde zarar olduğu ve diğer gemilerin geçişi için yoldan ne zaman kaldırılabileceğinin bilinmediği belirtildi.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 2,4 düşüşle varil başına 59,54 dolardan işlem görüyor.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 2 düşüşle varil başına 63,25 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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