Geçici" dediler: ABD'de çekirdek enflasyon 30 yılın zirvesinde!

Dün piyasaların gözü kulağı, günün ikinci yarısında ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmişti. Manşet TÜFE yıllık %5,4 , çekirdek TÜFE ise %4,5 artış kaydederken, her iki gerçekleşme de beklentiyi oldukça aştı. Rakamları biraz daha vurucu olması bağlamında ele alırsak, çekirdek TÜFE'nin 30 yılın zirvesinde, manşet rakamın ise son 13 yılın zirvesinde açıklandığını söyleyebiliriz!

Enflasyonla yaşamaya alışan Türk insanı için, FED'in acilen toplanarak politika tepkisi vermesi gerektiği, özellikle de multi yılların zirvesine çıkmış ve henüz zirve yapmamış bir enflasyon verisi karşında beklenebilirdi. Laikin, durum pek de o noktada değil.

Veri geçen senenin aynı ayına göre yani 12 ay öncesine göre metodoloji anlamında ele alınıyor. Geçen sene Mart-Nisan aylarında patlak veren covid-19 pandemisi ve dünyanın bir anda ekonomik aktivite anlamında buz kestiği düşünülürse, kabaca 1 yıl sonra hayatın yavaş yavaş normale dönmesi (artan talep) fiyatların da (özellikle ulaşım) göreceli olarak artması (geçici de olsa) FED tarafında şimdilik 'sineye' çekilebiliyor.

Yine de, veriyi eğip bükmeden neresinden bakarsak bakalım, enflasyon verileri küresel mali piyasalar açısından olumsuz. Bu derece yüksek bir enflasyon karşısında FED'in daha ne kadar sabırlı davranacağı bilinmezken, beklenenden daha erken aksiyon alarak piyasaları boğduğu likidite okyanusunda geri adım atmaya başlama ihtimali, küresel risk iştahı zayıflatarak, ABD Doları'nın küresel anlamda değer kazanmasına neden oluyor.

Bugüne kadar, enflasyonu "geçici" olarak gören FED Başkanı Powell, tam da multi yılların zirvesinde gelen enflasyon verisi ardından bu akşam 19:00'da Senato'da konuşacak. Takdir edersiniz ki, artık "geçici" kelimesi piyasalara pek de sempatik gelmeyebilir!

Risk iştahı yükselmiş ve moralli bir şekilde haftayı kucaklayan piyasalar, ABD enflasyon verisinin neden olduğu endişeler ile bu sabah yerini satış baskısına terk etti. ABD Doları'nın piyasa fiyatı olan DXY (sepet kur) bu sabah yeniden 92,8 seviyesine yükseldi. Not etmek gerekir ki, 92,8 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış, doların hızla küresel anlamda değer kazanmasına neden olacaktır! Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin de, enflasyon endişesi ile, %1,34 seviyesinden %1,40 seviyesine toparlandığını görüyoruz.

ABD borsalarının dün iyimser başlayan günü yukarıya taşımada başarısız olması ile geceyi %0,4 oranında düşüşle tamamladı. Sabah saatlerinde, yeni günde, enflasyonun karın ağrısı Asya piyasalarına da sirayet etmiş. Şangay borsası %0,8 düşüşle bu sabah Asya'da başı çekerken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de hafif de olsa eksiler göze çarpıyor.

ABD verisinin, içerideki iyimser havanın da önüne set çekmediğini kim söyleyebilir ki? Hatırlanacağı üzere, gerek uzun bayram tatilinin yarattığı TL ihtiyacının tetiklediği döviz bozumları, gerekse de TL faiz avantajı nedeniyle dolar uzun pozisyonların kapanmasının de desteği ile dün veri öncesinde 8,5875 seviyesini (beklentimiz ile uyumlu) test eden USDTRY kuru, doların küresel çapta değer kazanmasına boyun eğerek bu sabah 8,62 seviyelerine doğru toparlandı.

Borsa cephesinde düşüş düne de taşındı: BIST100 ana endeksi günü %0,8 düşüşle tamamlayarak 200 günlük ortalamalarının da işlem görmeye ve teknik manada zayıf bir duruş sergilemeye dün devam etti.

Bugün TSİ14:00'te TCMB'nin olağan Temmuz ayı PPK toplantısının sonucunu takip edeceğiz. Anketlere katılan piyasa oyuncuları, faizlerin sabit bırakılması ve para politikası duruşunun da aynen korunmasını bekliyor. Çok küçük bir ihtimal de olsa, aksi bir gelişme, düşük işlem hacminde büyük bir piyasa yansıması doğurabilir.

Dünden kalan veriler arasında, Mayıs ayında sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %41 büyüdüğünü görüyoruz. Elbette, gerçekleşme geçen sene ile karşılaştırıldığında daha anlamlı görülebilir. Keza, geçen yıl pandemi nedeniyle sanayide çarklar durma noktasına gelmişti. Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimini bu denli artış kaydetmesi, yılın ikinci yarısında büyümenin de güçlü devam edebileceğine işaret ediyor.

Kıymetli madenler cephesinde, dün ABD verisi etkili oldu. Doların değer kazanması ile değeri dolar ile ölçülen altın ve gümüş dün hafif çapta geri çekilme kaydetti. Gümüş cephesinde, 200 günlük ortalamaların geçtiği 25,80 seviyesinin üzerinde tutunmanın ise devam ettiğini görüyoruz. Bizler de bunu fırsat bilerek, yeniden 25,95 seviyesinden uzun pozisyon aldık. Zarar kes seviyemiz ise 25,70 seviyesinde bulunuyor.