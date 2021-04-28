FED toplantısı öncesinde piyasalar 'bekle ve gör' stratejisine geçti

Türk mali piyasaları, beklenenin aksine, olumsuz ve tedirgin başladığı haftayı, iyimser bir seyir izleyerek sürdürüyor.

Hatırlanacağı üzere, geçen hafta, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 Ermeni olaylarını "büyük trajedi" yerine "soykırım" olarak nitelendirmesi, zaten kırılgan olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da bozacağı beklentisi ile Türk mali piyasalarında olumsuz bir fiyatlamaya neden olmuştu.

Türk insanının barometresi konumunda olan USDTRY kuru, Başkan Ağbal'ın sürpriz bir şekilde görevden alınması sonrası test ettiği 8,4850 zirvesini bir kez daha Pazartesi günü test etmesi ardından yönünü aşağıya çevirirken, hisse senedi piyasası da kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

İster istemez, Sn.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karara tepkisinin beklenmedik ölçüde sınırlı kalmasının arkasında, Biden ile yaptığı telefon konuşmasının olduğunu, bu konuşmada, Biden'in, iç siyasi bir hamle yapmak zorunda kalarak "soykırım" demek zorunda kaldığını, Türkiye ile ilişkileri yeniden normalleştirmek adına 'başka adımlar' atmaya hazır olduğunu ifade ettiği konuşuluyor.

İster istemez, Mayıs ayında ABD'de devam eden Halkbank davası ve beraberinde Haziran ayında düzenlenecek Nato zirvesinde yapılacak Erdoğan - Biden görüşmesi akıllara geliyor. Bir de elbette, teyide muhtaç olsa da, piyasa dedikodularından süzülen, kamu bankalarının döviz piyasasında boy gösterdiği iddiaları da var.

Uzatmaya gerek duymuyoruz. Belki, Türkiye ekonomisinin finansal anlamda içinden geçtiği sıkıntılı dönem, belki 128 milyar dolar nerede sorusunun yarattığı sıkıntı, pandemi nedeniyle kapanan ekonominin Hazine üzerinde kurduğu ilave borçlanma gereksinimi nedeniyle sert bir tepki vermekten imtina eden Türkiye cephesi... zamanla tüm bunların cevaplarını alacağız.

Bu gelişmelerin gölgesinde, USDTRY kuru, dün, ara bir seviye olan 8,28'i de aşağı yönlü geçince, yükseliş eğiliminin başladığı 8,18 seviyesine varan bir düşüş sergiledi. Dün bu seviyelerin tümüne işaret etmiş, geniş bandın 8,18-8,48 arasında olacağını, geçildiği yöne hareketin ivme kazanacağına ışık tutmuştuk.

BIST100 endeksi, haftanın ilk iş gününde kaydettiği sert yükseliş ardından dün de (her ne kadar bankacılık sektörü eşlik etmese de) günü %1,3 yukarıda tamamladı. CDS cephesine ise, kur ve hisse senedi piyasalarına yansıyan iyimserliğin uğramadığını görüyoruz. Halen daha geçen haftanın kabaca 25 baz puan üzerinde, 425 baz puan ile işlem görerek iyimserliği tam anlamıyla yansıtmadı!

Türkiye'de yarın başlayacak tam kapana öncesinde kapanma kararının niteliği tartışma konusu olurken, IMF'nin son raporu, Covid-19 kapsamında ülkelerin vatandaşlarına ne kadar destek olduğuna yoğunlaşmış. Türkiye'nin bu kapsamda vatandaşına en az destek sağlayan ülkeler arasında yer aldığını da yeri gelmişken not edelim.

Yurtdışı piyasalarda ise hava iyimserden yavaş yavaş temkinli iyimser dönüyor. Bugün sonuçlanacak olağan FED FOMC toplantısı öncesinde yatırımcıların bekle-gör moduna geçtiklerini söyleyebiliriz. Mesela, Mart ayında %1,78 ile zirve yapan ABD 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah yeniden %1,62 seviyesine yükseldi.

Dün de paylaştığım üzere, günlerdir %1,55 seviyelerinde salınan ABD tahvil faizinin, başta tarımsal emtialar ve baz metalleri ralli yaptığı bir ortamda (Bloomberg Emtia Endeksi son 3 yılın zirvesinde - bakınız grafik) yeniden enflasyon kaygıları ile yükselmesi, zihinleri kurcalıyor. FED'in de bu akşam yine bangır bangır gelen enflasyona karşı politika duruşunu 'muhallebi' kıvamında gevşek tutmaya devam etmesi, tahvil faizleri üzerinde ilave baskı kurabilir. Tüm bunların cevabını Başkan Powell'ın (21:30) basın toplantısında öğreneceğiz.

Tahvil faizlerinde yükseliş, konuyu elbette kıymetli madenlere getiriyor. Tarımsal emtiaların ve baz metallerin (arz endişesi ile) sert yükseldiği bir ortamda, altın ve gümüş her kafasını kaldırdığında adeta sert bir tokat yiyor. Dün benzer bir şekilde 26,40 dolar seviyesine yükselen gümüşün ons fiyatı bugün yeniden 26 doların kıyısına kadar geri çekildi. 50 günlük hareketli ortalamanın çekim gücü ne kadar da güçlüymüş! (bakınız grafik).

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında karmaşık bir seyir hakim. Japonya'da açıklanan olumlu makroekonomik veri bir miktar da olsa yüzleri güldürse de, genel hatları ile FED toplantısı öncesinde temkinli bir hava hakim. Pasifiğin diğer ucunda da, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yatay bir seyir görülüyor.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, Avrupa Yatırım Bankasının (EIB) ethereum blockchain ağında 100 milyon EUR tutarında 2 yıllık 'dijital tahvil' satışı başlatma planlarına paralel 2,720 dolar ile tüm zamanların zirvesine yükseldi (bakınız grafik).

Bitcoin ise, dün ön plana çıkardığımız 54,000 dolar seviyesinin üzerinde gecelik kapanış yaparak artık yüzünü yukarıya çevirdiğini düşünüyoruz.