FED şahinleşiyor: Ultra gevşek para politikasının son demlerindeyiz

Dün küresel mali piyasalar, günün ilk yarısını oldukça sessiz tamamlarken, ikinci yarısında ise iki farklı eğilim kaydedildi.

ABD'de yarın açıklanacak olan resmi istihdam raporu öncesinde, dün öncü bir veri olarak takip edilen ADP özel sektör istihdam raporu, beklentilerin oldukça altında kaldı. Anketlere göre 695bin kişi artması beklenen özel sektör istihdamı, sadece 330bin kişi artış kaydetti.

Verinin beklentilerin altında kalması ve zayıf olarak yorumlanması sonrasında, FED'in istihdam piyasalarına destek vermeye devam edeceği beklentisinin iyice oturması ile risk iştahı da artış kaydetti. Halbuki, sakin bir kafa ile düşününce, bir tarafta muti yılların zirvesine yükselen enflasyona rağmen istihdam piyasaları bir türlü toparlanamıyor. Bunun da adı: Stagflasyon!

Lakin, bardağın dolu kısmını görmek isteyen piyasalar, zayıf ADP verisi sonrası, artan risk iştahı, dolar bir miktar değer kaybederken, kıymetli madenler ve kripto paralar değer kazandı. Buraya kadar her şey güzel. Lakin, günün son işlem saatlerinde, FED Başkan Yardımcısı Clarida, faiz artırım ihtimalini gündeme taşıması ile dolar kayıplarının telafi ederken, altın ve gümüş kazanımlarını topyekun sildi.

ADP verisi ardından, 200 günlük ortalamaların kabaca geçtiği 26 dolar seviyesine kadar ilerleyen gümüş ve benzer bir şekilde 1,830 dolar seviyesine kadar yürüyen altın boynun büktü. Hatırlarsanız, bültenlerimizde, son dönemlerde, altında 1,830 dolar seviyesi geçilmeden heyecan yapmayacağımızı; gümüşün önünde ise kalabalık ortalamaların set kurduğunun altını çizmiştik.

Clarida'nın açıklamların sonrası bir nebze de olsun değerlenen ABD dolarına paralel, gelişmekte olan ülke paraları da değer kaybetti: Daha enflasyon verisi sonrası 8,2950 seviyesini test eden USDTRY kuru, dün akşam 8,49 seviyesine kadar yükseldi. Borsa cephesinde ise açıklamalar kapanışa yakın geldiğinden BİST100 endeksi kazançlarının bir kısmını geri vererek günü %0,35 oranında artışla tamamladı.

Dün akşam, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkmasının mümkün olmadığını, faiz oranlarında da düşüşe geçtiğimizi, "yüksek faizin, bize yüksek enflasyonu getireceğini" söyleyerek kendine ait tezin altını bir kez daha çizmiş oldu.

Takdir edersiniz ki, daha 2 gün önce 8,2950 seviyesine kadar gerileyen, akabinde, FED'in risk iştahını baltalayan açıklamaları ile dün 8,49 seviyesine dayanan USDTRY kuru, hepimizi derinden yaralayan yangın felaketi henüz atlatılmamış iken, hatta Muğla ve Antalya'daki orman yangınları devam ederken ve Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın Kemerköy termik santraline de ulaşmışken, yeniden meşhur faiz-enflasyon sarmalını gündeme getirmenin ne faydası olduğunu tam olarak algılayamadık.

Şüphesiz ki, baz etkisinin de yardımı ile enflasyon Ekim ve Kasım aylarında bir miktar düşüş kaydedecek. Bu enflasyonun düşmesinden ziyade, fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak yorumlanmalıdır. Öncesinde bir faiz indirimi veya bunu şimdi gündeme taşımanın tam olarak nedenini anlayamadık.

Teknik bir bakış açısı ile, Temmuz ayında olumlu ayrışan TL, 8,45 seviyesinin üzerine iyice yerleşirse, aşağı yönlü iyimser beklentiler de bitmiş olacak.

Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'deki izolasyon uygulamasının altıncı haftasına girmesine rağmen ülkedeki günlük koronavirüs vaka sayısı 16 aylık zirvesinin yakınında seyrederken, ülkede koronavirüs kaynaklı en genç ölümlerden biri oldu. Reuters haberine göre, sağlık sorunu olmayan yirmili yaşlarındaki aşı olmamış bir kişi Sidney'deki evinde hayatını kaybetti.

Hatırlarsanız, dün de bültenimizde dile getirmiştik. New York'ta, restoranlarda, spor salonlarında ve diğer işletmelerde koronavirüs aşı belgesini zorunlulğu getirilirken, İngiltere'deki bilimsel bir araştırma, tamamen aşı olmuş kişilerin koronavirüsün delta varyantının bulaşma riskini yaklaşık %50 ila %60 azalttıklarını ortaya koydu.

Gözler bir tarafta delta varyantını takip ederken, ilk olarak Güney Amerika'da görülen Lambda varyantının da oldukça bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olduğunu Newsweek manşetine taşımış. Yunan alfabesi oldukça uzun...

Görüleceği üzere, pandemi cephesinde gidişat pek de istenilen boyutta değil. Pandemi ve beraberinde artan izolasyon ve tedbirler, gündemin ilk sırasında yer almaya devam ederken, dün Türkiye'de yeni vaka sayısı 27bin kişiye yaklaşarak son 3 ayın zirvesinde gerçekleşti.

Takdir edersiniz ki, artan vaka sayıları, izolasyon ve tedbirler, küresel petrol talebinde azalma anlamına geliyor: Brent cinsi ham petrol varil fiyatını da 70 dolar seviyesine kadar geriledi!

Yeni gün başlangıcında, FED'den gelen şahin açıklamalara ve artan pandemi riskine rağmen, hem Asya piyasalarında hem de ABD borsalarının vadeli işlemlerinde hakim rengin, güçlü olmasa da, yeşil olduğunu görüyoruz.

Küresel mali piyasaların gündeminde bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD'de her Perşembe olduğu üzere haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.