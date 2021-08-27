FED Powell / Jackson Hole TSİ17:00 konuşacak. Dalga boyuna hazır olun!

Dünya merkez bankalarının sempozyumu, ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole tatil kasabasında her yıl düzenli bir şekilde yapılıyor.

Dünyanın pek çok ülkesinden zengin bir katılım ile gerçekleştirilen toplantılarda alınan önemli kararların kuşkusuz piyasa yansıma da olabiliyor. Takdir edersiniz ki, pek çok ünlü akademisyen ve para otoritesinin geleceğe yönelik kritik kararlar hususunda öncü bilgiler, ipuçlar vereceği bu toplantılar, finans çevreleri tarafından yakinen takip ediliyor.

Bu minvalde bugün, tapering yani FED'in ekonomiye tahvil alımları ile verdiği desteğin akıbeti hakkında Başkan Powell'in TSİ17:00'da yapacağı kritik konuşma piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor.

Bu yılki sempozyumun konusu "düzensiz ekonomide makro ekonomik politika uygulamaları" olacak. Pandemi nedeniyle sanal ortamda düzenlenecek seminer ve konuşmalarda, FED Başkanı ve FED'in diğer ağır toplarının yanı sıra, önde gelen pek çok merkez bankasının da değerlendirmesi, kuşkusu dikkatle takip edilecek.

Dün bu minvalde, St.Louis FED Başkanı Bullard ile Kansas City FED Başkanı Kaplan'ın taperingin hemen başlaması yönünde görüş bildirmesi, özellikle Delta varyantının bu kadar etkili olduğu bir dönemde bir miktar da olsa küresel mali piyasaların moralini bozdu.

FED yetkililerinden gelen açıklamaların yanı sıra, dün sabah bültenimizde belirttiğimiz üzere, Afganistan'da yaşanan intihar saldırısı piyasalar cephesinde de moralleri bir miktar bozdu. Kabil Havalimanı çevresinde art arda terör saldırılarında 100'e yakın kişinin öldüğü; saldırıları ise IŞİD'in üstlendiğini görüyoruz. ABD askerlerinin de dün yaşamını kaybetmesi ardından, Başkan Biden'ın Afganistan'dan (31 Ağustos son gün) tahliyeleri hızlandıracağını okuyoruz.

Küresel mali piyasaların 4 gündür devam eden yükseliş trendinden sonra dün yukarıdaki nedenlerden ötürü bir nebze de olsun kenara çekilmesi, kar satışlarının gölgesinde ABD borsalarının geceyi düşüşle tamamlamasına neden oldu. Risk iştahı azıcık da olsun azalınca, dolar da değer kazandı.

Küresel risk iştahında yaşanan bir miktar azalmaya paralel, gün içerisinde, beklentimize paralel bebek adımları ile de olsa aşağıya yönelen USDTRY kuru, 8,35 seviyesini test etmesi ardından bir miktar yükselişle 8,40 seviyesine yanaştı. BİST100 endeksi de kazançlarını geri vererek günü %0,3 oranında kayıpla tamamladı.

Dünkü haber akışı arasında, covid nedeniyle Türkiye'de artan can kayıplarına paralel İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listede tuttuğunu gördük. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ise, bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmeler yapıldığını açıkladı. Makro istikrarı amaçlayan bu kararın bir benzerini, dün sabah Asya'da, Kore Merkez Bankası tarafından faiz artırımı ile yapılmıştı!

Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'ye yönelik yabancı ilgisinin arttığını görüyoruz. Menkul kıymet ve hisse senedi piyasalarına yönelik yabancı girişi/ilgisi devam ederken, sıcak portföy yatırımlarının yanı sıra, şirket satın alma haberleri de duyuyoruz.

Sabah saatlerinde, Asya piyasalarında dünün aksine daha ılımlı bir başlangıç görüyoruz. Gösterge endeks Tokyo borsası hariç, sınırlı da olsa yeşil rengin bölgede hakim olduğunu söyleyebiliriz. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde artılar göze çarpıyor.

Yukarıda da değindiğim üzere, gözler bugün 17:00 Powell'ın konuşmasında olacaktır. Güvercin nitelikte açıklamalar piyasalar açısından olumlu; taperinge yönelik tarih verilmesi ise olumsuz etkide bulunabilir. Powell sonrası piyasalarda dalga boyunun her iki yöne de sert olabileceğini düşünüyoruz.