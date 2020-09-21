EURO 9 TL seviyesinin üzerini gördü

Dolar/TL kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki politika toplantısı öncesi 7.60 seviyesinin üzerine çıkarak haftanın ilk işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan Euro/TL kuru da 9 seviyesinin üzerine çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

Daha sonra TL kayıplarının bir kısmını geri aldı ve dolar/TL 7.5900 ve euro/TL 8.9550 seviyeklerine geldi.

TCMB'nin Perşembe günkü toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak bazı analistler politika yapıcıların faiz koridorunun üst sınırını yükseltebileceğini düşünüyorlar. Bu adımın, halihazırda yüzde 8.25 seviyesinde bulunan politika faizini değiştirmeden fonlama maliyeterinin artırılmasına imkan tanıyabileceği ve TL üzerindeki baskıyı hafifletebileeği kaydediliyor.