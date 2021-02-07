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Ethereum için kritik tarih geldi! 8 Şubat neden önemli? Olası sonuçları neler?

Ethereum USD bazlı yeni rekorlara koşarken yatırımcılar 8 Şubat’tan dolayı tedirgin.

07 Şubat 2021 Pazar 17:17
Ethereum için kritik tarih geldi! 8 Şubat neden önemli? Olası sonuçları neler?
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Ethereum USD bazlı yeni rekorlara koşarken yatırımcılar 8 Şubat’tan dolayı tedirgin.

8 Şubat’ta Ne Olacak?

Yaklaşık 1 ay öne yaptığımız haberde Ethereum yatırımcıları için 8 Şubatın önemli bir tarih olduğunu aktarmıştık.

8 Şubatta dünyanın en büyük vadeli işlem borsası CME (Chicago Ticaret Borsası) Ethereum vadeli işlemleri başlatacak.

İnsanlar Bu Olaydan Neden Kokuyor?

Bu konuda yatırımcılar ikiye ayrılmış durumda. 8 Şubat’ı riskli bir tarih olarak değerlendiren yatırımcılar bu konuda Bitcoin örneği üzerinden hareket ederek Ethereum’da olası bir sert fiyat düşüşünden çekiniyorlar.

Bitcoin’e Ne Olmuştu?

2017 yılının Aralık ayın kadar borsalarda Bitcoin vadeli işlemleri yapılamıyordu. Bu tarihe kadar Bitcoin’de yatırımcıların “kısa pozisyon sözleşmesi” satın alması mümkün değildi. Yani Bitcoin’de ticaret sadece alım-satım şeklinde gerçekleşiyordu. Dolayısıyla insanlar ellerinde olmayan bir ürünün satışı için pozisyon açıp fiyatın düşmesini sağlayamıyorlardı.

Bitcoin vadeli işlemlerini başlatacağını duyuran ilk borsa, Chicago Ticaret Borsası oldu. Bitcoin’de 2017 yılında yaşanan büyük çöküş ve 3 yıllık ayı piyasasının başlangıç tarihinin, CME Bitcoin vadeli işlemlerinin başlatıldığı tarih ile aynı güne denk gelmesi kafaları karıştırdı.

Birçok yatırımcı bu kesişme nedeniyle Bitcoin’deki büyük düşüşün CME vadeli işlemlerinin başlamasıyla ilintili olduğunu ve büyük fonların Bitcoin’de kısa pozisyon açmalarıyla düşüşün tetiklendiğini düşündü.

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Hatta daha sonradan ortaya çıkan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, Bitcoin yükselişlerini engellemek için CME’ye vadeli işlemler lisansı verdiği gün yüzüne çıkmıştı.

Bunun Aksini İddia Edenler De Var

Bunun aksini iddia eden yatırımcılar düşüşün CME ile ilgili olmadığını zira CME’deki o günkü hacim mumlarının çok düşük olduğunu ifade ediyor. Gerçekten CME’nin 17 Aralık’taki Bitcoin işlem hacmine bakıldığı zaman Binance’nin 9 da 1’i olduğu görülüyor. Bu görüşü savunan analistler bu kadar küçük bir hacmin böyle büyük bir düşüşü tetiklemiş olamayacağını iddia ediyor.

Ethereum İçin Tehlike Var Mı?

Ne yazık ki hiçbir piyasada bir olayın sonuçları ile ilgili kesin konuşmak mümkün değil.

Bildiğimiz tek husus Bitcoin’deki düşüşün CME kaynaklı olduğu kabul edilse dahi o zamanki şartlar ile şuan ki şartların aynı olmadığı.

Zira CME Bitcoin için vadeli işlemleri başlattığı tarihin öncesinde Bitcoin için “kısa pozisyon sözleşmesi” satın almak mümkün değildi. Ancak mevcut durumda bir çok borsada hali hazırda Ethereum için “kısa pozisyon sözleşmesi” satın almak mümkün. Dolayısıyla CME’deki yatırımcıların kısa pozisyon açması yeni bir durum oluşturmayacak.

Bazı yatırımcılar yukarıdakilerin tam aksine CME vadeli işlemlerinin başlamasının daha fazla kurumsal fona Etheruem’da pozisyon açma imkanı tanıyacağı için fiyata olumlu katkı sunacağını düşünüyor.

8 Şubat önemli olması yanı sıra çok fazla belirsizlik barındırıyor. CME konusunda elimizdeki tek örneğin Bitcoin örneği olması yatırımcıları tedirgin etmiş durumda.

Her iki görüş de olası bir düşüş etkisinin, 2017 yılında yaşandığı kadar uzun süre hissedilmeyeceğini ancak dalgalanmalar oluşturabileceğini düşünüyor.

Yatırımcıların bu noktada Ethereum özelinde CME vadeli işlemlerini yakından takip etmeleri ve olası dalgalanmalara karşı risklerini gözden geçirmeleri tavsiye ediliyor.

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