Enflasyona karşı yeni koruma aracı: Bitcoin

Geride bıraktığımız hafta, Çin yeni yıl tatili nedeniyle işlem hacmi göreli olarak düşük seyretti; fiyat boyları da bu bağlamda kısaldı. Yine de, küresel piyasalarda iyimserlik tüm heybeti ile korunmaya devam etti.

Özellikle, ABD cephesinde açıklanan makroekonomik verilerin (istihdam, enflasyon ve tüketici güveni) beklentileri karşılayamaması, ultra gevşek para politikasının devam etmesi, hatta mali teşvik paketinin de geçikmemesi gerektiğini teyit etti.

Zayıf verilerin ışığında, DXY (doların küresel değeri) elde ettiği kazanımların geri vermek koşulu ile yönünü aşağıya çevirirken, piyasaların korku (volatilite) endeksi olarak takip ettiği VIX, son 3 ayın en düşük seviyesine geldi. Haliyle, ABD borsaları da yeni zirvelere koştu.

Daha önce bültenlerimizde söz ettiğimiz üzere, endekslerde kimse düşüş bekle(ye)mez olmuş. Kripto paralar dışında alacak başka bir şeyin kalmaması ve hisse fiyatlarının devamlı yükselmesi, değerleme anlamında rahatsızlık vermeye başladı.

Ne mi demeye çalışıyorum? ABD borsalarının piyasa değeri (market cap), tarihte ilk kez ABD ekonomisinin büyüklüğünün iki katına ulaştı! Büyük resimde ise, küresel hisse senedi piyasanın değeri, dünya GSYIH %110 aştı (Buffett’i hatırlayalım: Diğerleri aç gözlüyken sen korkak ol!).

Hisse senedi balonunun ‘havasını’ neyin şişirdiğini pek ala biliyoruz: düşük faizler ve ardı arkası kesilmeyen bol para. İtibari paraların (fiat) şu anda değerli olduğunu, altının (enflasyona göre düzeltilmiş) fiyatının ise şu anda değerinin altında tutulmadığını iddia edebilirim. Balonlar er ya da geç patladığında, itibari paranın değeri yükselecek enflasyonla düşeceği için, fiat cinsinden altın fiyatının da yükseleceğini düşünüyorum. Bu noktaya bir mim koyalım!

Bitcoin’in fiyatı ise haftasonu 50,000 dolar seviyesinin kıyısına kadar yükseldi. Okuduğumuz raporlara göre, Tesla ardından, Bank of NY ve Mastercard’ın da Bitcoin açılımları, yükseliş ateşine benzin döktüğü gibi, kurumsal yatırımcılar, dolaşımda olan Bitcoin’in şu anda %3’üne sahip!

CoinTelegraph'a göre, 24 kuruluş 461bin Bitcoin biriktirdi (kabaca 22 milyar dolar). Eğer kurumsal yatırımcıların Bitcoin talebi devam ederse, fiyatının daha da fazla yükseleceğine kesin gözüyle baktığımız gibi, cüzdanlarda unutulan 3 milyon Bitcoin de hesaba katılırsa, arzı sabit olan Bitcoin cephesinde ‘kıtlık’ meydana gelebilir!

Hazinecilerin Bitcoin'i bir enflasyon koruması olarak görmek için birçok teknik nedene sahip olduklarını not etmem gerekiyor (bakınız grafik).

Dönelim biraz da bizim cepheye. KKTC’de kovid-19 önlemleri bağlamında sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı. Türk mali piyasalarda ise USDTRY kuru geçen hafta 7,03 etrafındaki önemli desteğini aşağı yönlü zorlayarak 7,01 seviyesine kadar geriledi.

Yeni haftanın da 7,02 seviyelerinden karşılandığını görüyoruz. 6,85 seviyesine yolculuğun artık başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ekonomisine ilişkin yabancı kurumlardan iyimser raporlar da gelmeye devam ediyor. USDTRY kuru için 6,80 – 6,85 hedeflerine son dönemlerde rastlar olduk! (bakınız grafik).

Hisse senedi piyasasında ise, son haftalarda yabancı yatırımcıların satıcı tarafta olması nedeniyle, yükseliş yakıtının bittiğini söylemiştik. Yeni bir yukarı yönlü hareket için taze para girişine ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda BIST100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı açtığı yerden kapatarak hiç bir değişim kaydedemedi.

Cuma günü ABD’de açıklanan tüketici güvenini zayıf tarafta kalması ile DXY bir önceki haftanın kazanımlarını geri verirken, EURUSD paritesi yeniden 1,2130'a; GBPUSD paritesi ise bu sabah 1,39 ile son 34 ayın zirvesine yükseldi. Sterlin cephesinde, 1,40-1,43 bandını dolar almak için kollayacağız. EURGBP paritesinde ise, 0,87 seviyeleri, kademeli olarak Sterlin’den EURO’ya dönmek için takip edilebilir (bakınız grafik).

Yeni haftayı maalesef iyi haberlerle karşılamıyoruz. Gara'da hain PKK terör örgütü tarafından kalleşce şehit edilen 13 kardeşimize ve şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun!

Kuşkusuz, şehit haberlerinin iç siyaset kadar, dış siyasete de yansımaları olacaktır. S-400 konusu müzakere edilirken, Sn. Akar’ın altını çizdiği ABD'den PYD/YPG'ye desteğini çekmesi yönündeki taleplerinin artacağına kesin gözüyle bakıyoruz.

Piyasaya dönersek, emtia fiyatlarında yükselişin devam ettiğini not etmek gerekiyor. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı bu sabah 63,5 dolara yükselerek son 7 haftada %25 artış kaydetti. Brent’in 70 dolara yürümediğini artık kim söyleyebilir ki?

Enerj ve baz metallerde yükseliş devam ederken, kıymetli metaller arasında gümüş güçlü durmaya çalışıyor. Gümüşe yönelik olumlu beklentilerimizi tekrar etmeye artık gerek duymuyoruz. Altının ise yatay seyrini koruduğunu, yükselişin enflasyon tehdidi ile başlayacağını not edelim.

Bu haftanın kanınca en önemli olayı, Perşembe günü sonuçlanacak TCMB’nin olağan Şubat ayı PPK toplantısı. Her ne kadar TCMB'nin faizleri sabit tutup şahin duruşunu devam ettirmesini beklesek de, sürpriz bir adım atarak ölçülü bir faiz artırım ihtimalini de tamamen dışlamıyoruz!

Asya piyasalarında Çin yeni yıl tatili nedeniyle düşük işlem hacimli seyri korunurken, bugün ABD piyasaları da tatil konumunda. Haber akışı arasında Trump’ın azli için gerekli 2/3 çoğunluğa (67 evet oyuna) ulaşılamadı ve suçsuz bulundu. Bu sonuçla Trump'ın siyasi kariyeri de sonlanmamış oldu.

Asya genelinde açık olan borsaların haftayı yine yükseliş bayraklarını dalgalanarak karşıladığını, buna ABD borsalarının vadeli işlemlerinin de eşlik ettiğini not edelim.