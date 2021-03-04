Enflasyon içeride TCMB’yi, dışarıda FED’i zorluyor. USDTRY dikkat!

TÜİK verilerine göre Şubat ayında TÜFE %0,91 artış kaydetti ve yıllık enflasyonu 19 ayın zirvesi olan %15,61’e taşıdı. Üreticiye yansıyan enflasyon (ÜFE) aylık bazda %1,22 artarken yıllık manşet enflasyon %27,09 ile 21 ayın zirvesinde gerçekleşti!

Ana harcama gruplarına baktığımızda, döviz kuruna hassas sektörlerde yüksek enflasyon sürüyor. Sağlık grubu %3,0 küresel bazda artan fiyatlara paralel olarak gıda ve alkollü içecekler grubu %2,6 artış kaydederken, altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle çeşitli mal ve hizmetler %2,3 düşüş kaydetti.

TCMB'nin yakından takip ettiği çekirdek TÜFE göstergelerinden C yıllık %16,21 artış kaydederek 22 ayın zirvesine yükseldi.

Küresel anlamda artan gıda, emtia ve enerji fiyatlarının da destek olmadığı bu süreç, TCMB’yi 18 Mart olağan toplantısında faiz artırımına zorlayabilir. TCMB’nin bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağı piyasalar nezdide önem arz edecektir.

TCMB’nin haliyle %16 seviyesine dayanan bir enflasyon karşısında, ya da 22 ayın zirvesine çıkan bir çekirdek enflasyon karşısında, %17 olan politika faizinin koruma kalkanı her geçen gün daha da zayıflamaya başlıyor. TCMB'nin faiz artırabilme kapasitesi piyasalarca sorgulanmaya başlanınca, TL güç kazanamıyor.

USDTRY kuru, enflasyon verisi ardından tahminlerimize paralel, yukarıdaki soru işaretlerinin de yüksek sesle düşünülmesi ile birlikte yönünü yukarıya çevirirken, günün ikinci yarısında herhangi bir gelişme olmaksızın %1,48 seviyesine fırlayan ABD tahvil faizleri de yangına adeta benzin döktü: USDTRY bir kez daha akşamüzeri 7,49 seviyesini test etti.

Piyasaların risksiz faiz olarak gördüğü ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yukarıya itmesinin yegane sebebinin yaklaşan enflasyon ve FED’in adım atmayacak olmasına karşı piyasanın geliştirdiği bir tepki olduğunu pek çok kez bu satırlar aracılığıyla dile getirdik. Faizin geçen haftanın zirvesi olan %1,6’yı geçmesi durumunda, yukarıda %2 seviyesine kadar büyük bir boşluk bulunuyor! FED üyelerinin sessizliği de, ‘morfin’ bağımlısı olan piyasaları rahatsız etmiş gibi görünüyor. Bu konuya mim koymuş olayım!

Bugün Başkan Powell’ın konuşması bu noktada önem arz edebilir. Piyasalar, FED’in uzun vadeli tahvilleri daha fazla alarak (operation twist) getiri eğrisini normalleştirmesini bekliyor. Takdir edersiniz ki, piyasa FED’i faiz artırmaya zorlamaya çalıştığı için, tahvilleri satarak getirisini yükseltmeye, FED ise tahvilleri alarak getirisini düşük tutup faiz hadlerini (büyüme için) kontrol etmeye çalışıyor.

Her ayın ilk Cuması açıklanan ve ABD ekonomisinin sağlığını gösteren Tarım Dışı İstihdam raporu da büyük bir önem arz ediyor. Manşet istihdam piyasa konsensusun aşması kadar, yıllık ücretler gibi enflasyonist verilerin de ivme kazanması, piyasaları şirazesinden çıkarabilir. Gözler ABD tahvil faizlerinde olsun!

Hatırlarsanız, USDTRY kurunda uzun süre taşıdığımız TL lehine pozisyonlarımızı kapatmış, 7 seviyesinin altı ve hemen üzerinde 2 kademe de uzun pozisyon açmıştık. Enflasyonun içeride TCMB’yi, dışarıda ise FED’i zorladığı bir ortamda, uzun pozisyonlarımızı korumaya devam etme kararı aldık. Teknik manada, ara seviyelere aşağıda 7,29 , 7,43 , yukarıda ise 7,49 ve 7,54 dikkat edeceğiz. Mevcut gelişmelere paralel yukarı yönlü risklerin de arttığını düşünüyoruz (bakınız grafik).

Ekonomi tarafındaki gelişmelerin yanı sıra, ABD ile ilişkilerin de çetrefilli bir zeminde ilerlemesi; içeride MHP’nin HDP konusunda ısrarı, ay sonu düzenlenecek olan AK Parti Kongresi ve AB Liderler zirvesi siyasi cephede önemli satır başlarını olarak takip edilmelidir.

Biraz açmak gerekirse, HDP hakkında Devlet Bahçeli’nin çıkışları ve olası bir kapatma kararının yüksek sesle tartışılması, ABD ve AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulanması ihtimalini artırabilir. Özellikle, Pazartesi günü, ABD Temsilciler Meclisi’nin her iki partinin üyelerinin, Dışişleri Bakanı Blinken’e Türkiye aleyhine mektup göndererek insan hakları konusunun atını çizdiğini not edelim.

Bugün OPEC+ Zirvesi takip edilecek. Pandemide noramalleşmenin başlaması, sürü aşılanması için sarfedilen gayretler, petrole olan talebin de artacağını gösterirken, üretim artış miktarının ne olacağını takip edeceğiz. ABD'de dondurucu soğukların da yardımı ile, benzin stoklarının sert düşüş kaydetmesi, bu sabah petrol fiyatlarını yeniden 64,6 dolar seviyesine taşıdı.

ABD tahvil faizlerinin yeniden hareketlenmesi ile altın ve gümüş gibi kıymetli madenler de maalesef kafasını kaldıramıyor. Oyun planımız belli: 1,700 dolar seviyesinin altından, sarı metali almak için siperde bekliyoruz. Gümüş ile ilgili büyük resimde beklentimiz çok farklı bir noktada olduğundan, yatırımcı kimliğimiz ile kenarda sabırla bekliyoruz.

Paranın değeri eğer faiz ise ve ABD dolarının piyasa faizleri de eğer artıyorsa, doların sepet kuruna (DXY) dikkat etmek gerekiyor. Özellikle, 91,6 seviyesinin üzeri, EUR ve GBP için satış tamtamlarını yeniden çalabilir.

Ethereum ve Bitcoin’de ara ara grafiksel olarak da gösterdiğimiz üzere, 4 numaralı Elliott düşüş dalgasının bittiğini ve 5 numaralı yükseliş dalgasının başlarında olduğumuzu düşünüyoruz. Eğer çizimimiz doğru ise, Bitcoin’de potansiyel yükselişin 65bin; Ethereum’de ise 2,100 seviyeleri olmasını bekliyoruz.

ABD 10 yıllıkların yeniden %1,48 seviyesine dayanması ile, sabah saatlerinde Asya piyasalarında sert bir satış baskısı var. Endekslerde %2’nin üzerinde kayıpları, ABD borsalarının vadeli işlemleri %1 düşüşle cevap veriyor. Günün pek de sevimli başlamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.