Enflasyon beklentileri aşabilir; TL baskı altında

Türk mali piyasaları, yıla en iyi gelişmekte olan ülke para birimi sıfatı ile başlayarak adeta olumlu anlamda ayrışırken, son 10 gündür ‘huzursuzluk’ açık bir şekilde kendisini gösteriyor.

Kısaca hatılamak gerekirse, Berat Albayrak isminin kulislerde zikredilmeye başlaması, Sn. Cumhurbaşkanı’nın o dönemdeki politikaları sahiplenmesi ve Yiğit Bulut’un TCMB rezervleri ile ilgili çıkışı, yaklaşan AK Parti Kongresi ve TCMB’nin olağan toplantısı öncesinde, TL’yi adeta ‘incitti’.

Takdir edersiniz ki, dışarıda da yangının adı ‘yaklaşan enflasyon’ korkusu olunca ve piyasaların FED’den önce kendi faizini yükselterek (risksiz faiz olan ABD 10 yıllıklar) riskten kaçısı tetiklemesiyle, başta hisse senetleri, kıymetli metaller ve gelişmekte olan ülke para birimleri satış baskısına maruz kaldı.

Hafta başı, ABD faizlerinin bir nebze de olsun sakinlemesi ile tüm piyasalar, geride bıraktığımız hafta esen sert rüzgarlar ve Cuma günü kasırgaya dönüşen havanın yaralarını sarmaya çalışırken, Türk Lirası da, küresel iyimserliğe eşlik etmiş, 7,50 seviyesine dayanan USDTRY kuru, hızla 7,20 seviyesine toparlarken, Borsa İstanbul sert alımlara sahne olmuştu.

Lakin, içeride, gerek İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), gerekse de Ankara için Türk-İş’in açıkladığı enflasyon verilerinin, dünyada esen enflasyon korkusunu içeride daha da perçinlemesi, bugün açıklanacak resmi enflasyon verisinin piyasanın %0,8 olan medyan tahminini de aşacağı endişesi, dün USDTRY kuru üzerinde yeniden baskı kurdu.

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonun %1’in üzerinde gelmesi durumunda, %14,97 olan son yıllık enflasyon gerçekleşmesi, %16 seviyesine yaklaşarak; TCMB’nin %17 olan politika faizi üzerinde ilave bir baskı oluşturacak.

Hali hazırda, Güney Afrika, Rusya, Meksika, Brezilya ve Çin’in toplamı kadar faiz veren net enerji ve emtia ithalatçısı Türkiye’nin, dünyada artan enerji, gıda ve emtia fiyatları karşısında içeride %16'ya yaklaşacak bir enflasyon gerçekleşmesi durumunda ilave politika tepkisi vererek faiz artırımına gidebilecek mi? Piyasalar henüz bu sorunun cevabı hakkında kesin bir kanıya varmadıkları için, TL üzerinde baskı devam ediyor.

Dün, ABD faizleri, %1,60 ani çıkışı ardından %1,40-1,45 bandında göreceli olarak sakin bir seyir izlerken, USDTRY kuru akşamüzeri %1,5 civarında yükseliş kaydederek 7,42 seviyesini test etti. BİST100 endeksi dün göreceli sakin bir seyir izlerken, yabancı nezdinde Türkiye’nin kasko primi olarak görülen 5 yıl vadeli CDS risk primi, 300 baz puan civarında kalarak bu karmaşada olumlu sinyal sunan tek gösterge oldu.

Yurtdışı bankaların TL lehine kaleme aldığı raporlara 15 gün önceye kadar alışmıştık. Societe General EURTRY’de (kısa) TL lehine yeniden pozisyon önerirken, Standard Chartered, enerji fiyatlarının artışına dem vurarak, cari açığın, normalleşmenin yaratacağı turizm gelirlerinde daha fazla artacağını ileriye sürerek sene sonu için USDTRY kur tahminini 9,00 olarak korudu (biz kendimizi bu kampa yakın görmüyoruz).

2020 sonu itibariyle, finans dışı kesimin net döviz pozisyonu 157,6 milyar dolar açık verdi. Kısa vadeli pozisyon ise 25,2 milyar dolar artıda seyretti. TCMB'nin dün açıkladığı bu veriye göre, finans dışı kesimin döviz varlıklarının ile döviz yükümlülükler arasında büyük fark korunmaya devam etse de, şirketlerin döviz riskini büyük bir marj ile yönetmeye devam ettiklerini de görüyoruz.

Yarın toplanacak olan OPEC+ üyelerinin, sürü aşılanması nedeniyle pandemiye yönelik artan normalleşme beklentilerine paralel üretim artışına gitmelerini ve vanalarını açması bekleniyor. Lakin, üretim artışı konusunda tam bir mutabakat olmadığını da görüyoruz. Suudi Arabistan vanayı daha az açmayı savunurken, Rusya ise tam ters tarafta yer alıyor. Geçen hafta 69 dolara dayanan Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 62 dolar seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi dün sessiz sedasız 91,4 seviyesini test ederek son 1 ayın zirvesine yükseldi. Gerçi gün sonuna doğru kazanımlarını bir miktar geri vermesi ile EURUSD paritesi yeniden 1,21 ; GBPUSD ise 1,40 seviyesine dayandı.

Her ne kadar biraz iddialı olsa da, yaşanan enflasyon korkusu, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve haliyle paranın (doların) faizinin yükselmesi ile değer kazanmaya çalışan DXY’nin bu macerasının nedense çok da uzun boylu olmayacağını, toz bulutun oturması ile riskli varlıkların yeniden değer kazanmaya aday olduklarını düşünmeye devam ediyoruz.

Bu nedenle, gümüş pozisyonlarımıza sıkı sıkı sarılmaya devam ederken, son haftalarda hırpalanan altını da portföyümüze eklemek için kenarda hazır bekliyoruz.

USDTRY’de 2 kademe uzun pozisyonumuz devam ediyor. Giriş noktalarımız oldukça iyi seviyelerden olduğundan, bugün açıklanacak enflasyon verisi sonrası devam mı tamam mı sorusunun da cevabını bulacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron dün görüştü. İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı toplantı, ay sonunda yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde önemli olduğunu düşünüyoruz.