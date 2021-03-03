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Endeksler Avrupa ve Asya-Pasifik'te artıda

Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler yeni güne, aşı iyimserliği ile yüksek açılırken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler de benzer nedenlerle artıda hareket ediyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 10:38
Endeksler Avrupa ve Asya-Pasifik'te artıda
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Avrupa'da başlıca hisse senedi borsalarında endeksler yeni güne, aşı iyimserliği ile yüksek açılırken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler de benzer nedenlerle artıda hareket ediyor.

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Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong, Global Times'a yaptığı açıklamada, yıllık koronavirüs aşısı üretme kapasitesini Haziran'a kadar 2 milyar doza çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Gelişmelerle, Londra'da FTSE 100 açılıştan bir dakika sonra yüzde 0.79 değer kazanırken, Frankfurt'ta DAX Endeksi de aynı anda yüzde 0.66 artıdaydı, Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 0.54 arttı.Euro/dolar paritesi de 1.20947'de yatay hareket ederken, sterlin yüzde 0.12 artarak 1.39824 dolara yükseldi.Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.51 artıda kapanırken, Avustralya'da S&P 200 kapanış çanında yüzde 0.82 artıdaydı. Güney Kore'de de Kospi Endeksi yüzde 1.08 yükseldi.Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2.12 arttı. Anakara Çin'de, Şangay Kompozit yüzde 1.64 ve Shenzhen Kompozit yüzde 0.98 yükseldi. 

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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