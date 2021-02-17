Dünyayı enflasyon korkusu sardı. Piyasalar ‘risk off’ modunda!

ABD dolarının piyasa faizi olarak takip edilen 10 yıl vadeli devlet tahvilleri, dün %1,33 seviyesini aşarak son 1 yılın zirvesine yükseldi. Doların piyasa faizini artması, haliyle doların kendisine de destek olurken, zaten değerleme anlamında ‘balon’ bir görünüm sergileyen hisse senetleri, baskı altında kaldı.

Ne diye birden faizler yükseldi? Bir kere, ABD’yi vuran aşırı soğuk, enerji talebini patlatırken, santrallerin yetersiz kaldı; can kayıpları yaşandı. Doğal gaz fiyatları yükselirken, Brent cinsi petrolün varil fiyatı 64 dolara dayanarak 1 ayın zirvesine yükseldi.

Hatırlarsanız, dün bültenimizde, baz metaller, gıda, navlun ve enerji fiyatlarının yükselişinin, küresel anlamda ‘enflasyon’ olduğunun altını çizmiştik.

Öte yandan, ufukta görünen devasa boyutta bir mali teşvik paketini finanse etmek adına, ABD Hazinesi’nin borçlanma ihtiyacının oldukça artacak olması, enflasyon kaygılarının daha da artmasına neden olurken, piyasalar oldukça sancılı bir günü geride bıraktı.

CNBC'ye konuşan St. Louis FED Başkanı James Bullard, ABD finansal koşullarının "genel olarak iyi" olduğunu ve enflasyonun bu yıl muhtemelen artacağını söylemesi de, piyasada yankı buldu.

Bununla birlikte, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon üzerindeki baskıların hala aşağı yönlü olduğunu ve düşük faiz oranlarını ve hükümet harcamalarının ABD ekonomisini aşırı derecede ısıtabileceğini ve yüksek enflasyonu tetikleyebileceğini söylemine katılmadığını belirtti.

Aslında, Bullard, piyasalarda var olan ‘yukarı daha da yukarı’ mottosunu törpülemek adında, biraz da maksatlı bir söylem geliştirerek şişen balonun havasını almak istediğini düşünüyoruz.

ABD Dolarındaki değer kazancı, değeri dolar ile ölçülen kıymetli metallerin gerilemesine neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimleri ve borsaları olumsuz etkilendi. Altının ons fiyatı 1,785 dolar seviyesine gerilerken, gümüş satış baskısına daha dirençli görünse de, boyun eğdi. Altın cephesinde aşağıda 1,764-1,785 bandına azami dikkat etmek gerekiyor. Daha da aşağısı ‘uçurum’.

Dün, uzun bir süredir beklediğimiz Türk Lirası sepet kurun 7,62 seviyesine doğru hareketi gerçekleşirken, USDTRY kuru da en düşük 6,90 seviyesinden işlem gördü. Akabinde, Bullard’ın açıklamaları sonrasında, USDTRY kuru da olumuz havaya eşlik ederek psikolojik 7 seviyesine yükselirken, BİST100 endeksi kazanımların geri vererek günü %1,3 düşüşle tamamladı.

Piyasaların bugünden itibaren artık gözü ABD tahvil faizlerinin seyrinde olacaktır. Bu kaygının genel bir satış dalgasına dönüşerek piyasaları şu anda altüst edecek boyuta gelemeyeceğini düşünmekle birlikte, gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Enflasyon korkusu ile faizler daha da yükselecek olursa, hisse senedi balonunun sönmesi şiddetlenebilir. Bu da güvenli liman doların elini kuvvetlendirecektir.

Bu sabah, ülkenin en büyük petrol üreten eyaleti olan Teksas'taki petrol ve gaz sahalarının üretimini kısıtlayan Arktik patlamasının neden olduğu iki günlük yükselişin ardından, petrol fiyatları (dün) 63,70 dolar ile zirve yapması ardından hafif de olsa geriledi.

Öte yandan, ABD tahvil getirilerinin daha fazla ekonomik iyileşme ve enflasyonda olası bir hızlanma beklentileri ile yükselmesi, doların Yen karşısında 106 seviyesine yükselmesine neden oldu (son 5 ayın zirvesi).

Bitcoin, dün ilk kez 50bin dolar seviyesini aşarken, kurumsal talebin devam edeceği beklentisi ile toplam piyasa değeri (market cap) 900 milyar doların aşarak varlık sınıfarı ve şirket değerlemeleri arasında Tesla ve Facebook’u geride bırakarak sekizinci sıraya yükseldi. Hatta, tüm kripto paraların piyasa büyüklüğü, 1,5 milyar dolar ile altıncı sırada yer alan gümüşü bile geride bıraktı (bakınız grafik).

Almanya’da güçlü açıklanan Alman ekonomik duyarlılık verisini (ZEW endeksi) takiben 1,2170 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi, dün dolar rallisi ile 1,2080 seviyesine kadar geriledi. EURUSD paritesinde 1,20’nin altında dikkatli olmak gerekiyor (geçen sefer 1,1950’den sekmişti).

Sterlin, İngilitere’nin aşılanma oranında önde olması nedeniyle dün 1,40 seviyesine doğru giderken, dolar rallisinden biraz da olsun nasibin alarak 1,39 seviyesinin hemen altına çekildi. Teknik manada yükseliş isteğini koruyan Sterlin için de ABD tahvil faizleri belirleyici olacaktır. Euro karşısında ise Sterlin 0,87 seviyesini test ederek, Mayıs’dan bu yana en yüksek seviyesinden işlem gördü (bakınız grafik).

Çin’de yeni yıl tatili devam ederken, açık olan borsalarda ise hakim renk bu sabah kırmızı. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise yatay bir seyir görülüyor. Piyasaların kılavuz kargası olarak takip ettiği ABD 10 yıllık tahvil getirisi düne göre hafif de olsa gerileyerek %1,29 seviyelerinden güne başlıyor.

USDTRY kuru, hatırlarsanız günlerce 7,03 teknik seviyesinde direnmiş, kırılması ile hızla 6,90 seviyesine gelmiştik. Şimdi ise, kurun yukarı hareketinde 7,03 seviyesini geçip geçmeyeceğine bakacağız. 7,03 yukarı yönlü geçilirse, aşağı yönlü hareket momentum yavaşça sorgulanmaya başlanacaktır!

Gözler yarın TCMB’nin olağan PPK toplantısını takip edecek!