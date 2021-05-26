Dünya Mersin'e, TL varlıklar tersine...

Dünyada risk iştahın oldukça yüksek seyrettiği bir dönemdeyiz. Hatırlayınız, ana oyun planı 'zayıf dolar teması' üzerine kurulmuş vaziyette. Piyasa oyuncuları, her ne kadar ABD'de enflasyon 13 ayın zirvesine yükselse de, henüz şirazesinden çıkmadığına, yani baz etkisinin geçmesi ile enflasyondaki yükselişin de geçici olacağına FED gibi ikna olmuşlar ki, hisse senedi endeksleri rekor kırmaya devam ediyor.

Mesela, spesifik olarak bakarsak, MSCI dünya hisse senedi endeksinin tarihi zirvesinde salındığını ön plana çıkarabiliriz. Risk iştahı olumlu olunca, küresel piyasalar da her şeyi haliyle 'pudra şekeri' gibi toz pembe görüyor.

Bu minvalde, gemilerin de güvenli limandan çıkarak riskli sulara yönelmeye başlaması beraberinde getiri arayışının da ön plana çıkmasına neden oluyor. Hal böyle olunca da, kara günlerin parası 'dolar' satılıyor geriye kalan her şey ise değer kazanıyor. Bir para birimi hariç!

Dolar endeksinin geçen hafta ön plana çıkardığımız üzere gerilemeye başlaması ile, EURUSD paritesi 1,2250 ; GBPUSD paritesi ise 1,42 seviyesine kadar yükseldi (kısa vadeli hedef 1,2350 ve 1,4375). Dün aynı zamanda içeride TL'nin de USD karşısında 8,50 seviyesine kadar gün sonunda değer kaybetmesi ile, EURTRY kuru 10,3850 , GBPTRY kuru 12,00 ile tüm zamanların zirvesine yükseldi.

İster istemez insan da şunu düşünmeden edemiyor. Dünyada herşey toz pembe iken, içeride tüm zamanların en düşük seviyesinde olan TL acaba hava dışarda beklenmedik bir nedenle bozarsa ve gemiler güvenli limana dönmek isterse, TL'nin hali o zaman ne olacak?

Yabancı yatırımcı eksikliğinde, sıcak paranın ülkeye arzulandığı kadar gelmediği, 2021 turizm sezonunun 2020'yi aratacağı, cari açık fonlaması için gereken dövizin nereden bulunacağının meçhul olduğu bir dönemde, içeride devam eden dolarizasyon süreci ve TCMB'nin de cephanesinin eksik olması, üzerine bir de eklenen dış politikada yalnızlık, bozulan ikili ilişkiler ve dahası gündemin içeride de oldukça yoğun ve kafa karıştırıcı olmasının da kombine etkisi ile, TL'de değer kaybının devam etme ihtimali yüksek görünüyor.

Takdir edersiniz ki, haftalardır USDTRY kurunda ön plana çıkardığımız ters üçgen formasyonu ve risklerin yukarı yönlü olacağı beklentisi, adım adım hayat buluyor (bakınız grafik).

Dün olumsuz havanın içeride vücud bulması ile, BİST100 endeksi, gün sonunda yoğunlaşan satışların da etkisi ile günü %3,6 düşüşle tamamladı. Türk mali piyasalarında yaşanan bozulmanın arkasında somut bir haber olmasa da, borsa cephesinde birden başlayan satışlar, piyasanın olumsuz yönde bir haberi fiyatladığı veya beklediğine işaret ediyor.

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaşanan sürecin, daha büyük bir gürültüyü beraberinde getirebileceği beklentisi, Türk mali piyasalarını huzursuz ettiğini düşünüyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliği devam ederken, MHP Başkanı Bahçeli'nin "İçişleri Bakanı yalnız değildir" "Hedef Türkiyemizdir" açıklaması ve vurgusu dikkat çekiyor.

Uzun bir süredir, arz ve tedarik sorunları nedeniye baz metaller ve tarımsal emtiaların coşkulu bir yükselişe soyunma ardından gözden düşen altın ve gümüş rövanş için adeta sahaya çıkıyor. ABD'de reel faizin daha da bir eksi olmasıyla yönünü yukarıya çeviren altının ons fiyatı bu sabah 1,910 dolar seviyesine dayandı. Gümüş ise bir kademe daha yavaş da olsa 28,20 dolar ile arkadan geliyor. TL'deki değer kaybının da etkisi ile gram altın fiyatı 517TL'ye yükseldiğini not edelim. Tüm zamanların zirvesi olan 540TL, beklediğimiz senaryonun gerçekleşmesi durumunda aşılacağını düşünüyoruz.

Doların zayıf seyri, yavaş ve emin adımlarla yükselen kıymetli madenler, devamlı değer kaybeden TL derken kripto paraları unutmadık! Direnişin parası Bitcoin bu sabah 40bin dolar seviyesine yaklaştı. Teknik manada, 200 günlük ortalamaların geçtiği 40,570 dolar seviyesi üzerine yükselebilirse, önünün de açılabileceğini düşünüyoruz. Zincirden uzak kalmayın, küçük ve sabırlı olun. Hikayesi olan güçlü coinler radar menzilinde olsun.