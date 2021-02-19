Dow Jones: Alarm zilleri çalmaya 5 kala

TCMB piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %17 seviyesinde sabit bıraktı. Karar ardından yayımlanan politika metni, bir önceki ay ile büyük ölçüde paralellik gösterdi. Sıkı para politikası duruşunun "uzun bir müddet" süreceği ve “gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabilecek” ibareleri, TCMB’nin şahin duruşunu korumaya devam ettiğini gösteriyor.

PPK kararı öncesi iyimser bir seyri izleyen Türk mali piyasaları, karar ardından satıcılı bir seyir izledi. Bunun arka planında dün pek çok nedenin yattığını görüyoruz.

Öncelikle, Ayşe Teyze’nin TL ile iki haftalık yakınlaşması bir aşkın kıvılcımdan maalesef ibaret değilmiş. Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin (Ayşe Teyze) döviz mevduatları, 12 Şubat ile biten haftada 1,3 milyar dolar artarak 149,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Halbuki, geçen hafta, DTH’larada hatırı sayılır bir bozulma yaşanması bizleri sevindirmişti. Demek ki, Ayşe Teyze eski sevgilisine geri dönmüş!

Öte yandan, TCMB verilerine göre, yabancı yatırımcıların 4 haftadır üst üste hisse senedi piyasasında satıcı konumda: Toplam 0,9 milyar dolar büyüklüğünde hisse senedi satmışlar. Benzer bir şekilde, tahvil piyasasında ise son 4 haftada 0,7 milyar dolar devlet tahvili aldıklarını görüyoruz.

Hisse senedi cephesinde yabancı yatırımcıların kar satışına gittiğini; TCMB'nin sıkı politika duruşuna paralel ise tahvil piyasalarına ilgi gösterdiğini savumuştuk. Ancak, hisse cephesinde 4 haftadır üst üste yaşanan yabancı satışına dikkat etmek gerekiyor! Borsanın yukarı yönlü momemtumunu artık iyice sorgulamaya başladık. Hisse yatırımcıları dikkat etmeli!

İçerde dün açıklanan verilere ilaveten, ABD piyasalarının açılması ile yükselmeye başlayan Amerikan 10 yıllık tahvil faizi, ABD Doları’nın bir miktar da olsa değerlenmesine neden olarak TL üzerinde ilave baskı kurunca, dün öğle saatlerinde 6,90 seviyesine yönelen USDTRY kuru akşamüzeri 7 seviyesine doğru hareket etti.

ABD'de dondurucu soğukların hüküm sürmesi ve enerji santrallerini mücbir sebep ile devre kışı kalması ile 65,50 dolar seviyesine yükselen Brent cinsi petrolün varil fiyatı, OPEC'in petrol üretimini artırabileceği haberi ile bu sabah 62,10 dolar seviyesine kadar gerileyerek %5 civarında düşüş kaydetti. Bu ihtimale dün değinmiştik.

TÜİK ile TCMB işbirliğinde hazırlanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %1,5 artarak 84,5 oldu. Bu rakam, 2018 Ağustos ayından bu yana en yüksek gerçekleşme (bakınız grafik).

Öte yandan, TÜİK tarafından açıklanan yaşam memnuniyet araştırmasına göre, 2020 yılında Türkiye'nin %48,2'sinin mutlu olduğunu gördük (bir yıl önceye göre 4,2 puan gerileme). Bu oran 20 yıllık anket tarihinin en düşüğü olarak karşımıza çıkarken, evliler, evli olmayanlardan; kadınlar ise erkeklerden daha mutlu!

ABD borsaları geceyi keyifsiz geçirdi. 3 büyük endeks kırmızılara bürünmüş. Bir tarafta ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularını zayıf gelmesi, diğer tarafta ise ABD’de piyasa faizlerinin yükselme eğiliminde olması (enflasyon endişesi) risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Türk Lirası, her ne kadar, 2021 yılında, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yıldız olsa da, son günlerde 6,90 seviyelerinde tıkanıklık gösterdiğini, hatta bu nedenle TL lehine olan ve uzun süredir taşıdığımız uzun pozisyonlarımızı kapattığımızı paylaşmıştık. Her ne kadar karamsar olmasak da, bir miktar yukarı yönlü yükselişe de hazırlıklı olmak gerekebilir. Bu bağlamda, 7,05 seviyesinin üzerinde gecelik bir kapanış, aşağı yönlü seyri sorgulatacaktır.

Haftanın son iş gününe girerken, pek de iyimser bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Asya piyasaları ve ABD borsalarının vadeli işlemleri topyekün kırmızıda. Piyasaların nabzını tutan VIX (korku endeksi) hafif de olsa yükseliş kaydetti. Piyasaları kılavuz kargası ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,30 seviyesinin hemen altından güne başlarken, dolar endeksi 90,50 seviyelerinde sakin bir görünüm arz ediyor.

ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri kıymetli metallar için pek de iyimser bir haber olmadığını günlerdir paylaşıyoruz. Altının ons fiyatı bu sabah 1,760 seviyesine kadar gerileyerek Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyeyi test etti. Riskli bölgeden (1,750-1,764) hemen uzaklaşmazsa, daha büyük bir düzeltme kapıda hazır olarak bekleyebilir.

Mali piyasaların gündeminde bugün dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerini takip edeceğiz.