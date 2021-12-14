Dolar/TL 'deki dalgalanma sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Dövize satım yönünde müdahaleleri devam ederken, Dolar/TL 'deki dalgalanma da sürüyor.

Haftanın ikinci işlem gününde dolar/TL yeniden 14 seviyesinin üzerini gördü. Güne 13,83 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru yurtiçi piyasaların açılmasıyla yüzde 3'e varan yükselişle 14,29 seviyesine çıktı.

Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL kuru 14,75 ile rekor seviyeye yükselmiş, TCMB'nin müdahalesinin ardından kurda 13,67'nin altı test edilmişti.

Risk priminde de dalgalanma dikkat çekti. 5 yıllık kredi temerrüt takas primi 517 baz puandan işlem gördü.

İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 21,29 seviyesinde.

TCMB'NİN DÖRDÜNCÜ MÜDAHALESİ EN BÜYÜĞÜ OLDU

TCMB, 2014'ten sonra başladığı döviz müdahalelerinin dördüncü turunda en büyük satışı gerçekleştirdi. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar son döviz müdahalesinde tutarın yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası 1 Aralık'taki doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etmişti.

TCMB aynı hafta 3 Aralık'ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar ikinci müdahalede toplamda 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede ise 500 milyon dolarlık satış yapıldığını belirtmişti.

Toplamda dört müdahalenin büyüklüğü yaklaşık 4 milyar dolar oldu.

SOCGEN'DEN MÜDAHALE YORUMU

Societe Generale, yayımladığı bir araştırma raporunda, şu anki reel politika faizi düşünüldüğünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirli olmayan bir kur seviyesini korumak için değerli Döviz rezervlerini harcadığını belirtti.

Döviz piyasasına müdahalelerin halihazırda istikrarsız olan durumu daha da kötüleştirerek kura olan güvenin azalmasına neden olabileceğini belirten Societe Generale, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verileriyle ilgili de soru işaretleri olduğunu ifade etti.

TCMB’nin 16 Aralık’ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısından 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekleyen banka, dolar kurunun 2022’nin ilk çeyreğinde 15 seviyesinde olmasını ve faizlerin ise zorunlu olarak artırılarak yüzde 20’ye çıkarılmasını bekliyor.

DOLAR/TL FİYATLAMALARINDA DİKKATLER TCMB FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Piyasa aktörleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül'de başladığı faiz indirimlerine Aralık toplantısında da devam etmesini bekliyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti TCMB'nin 16 Aralık'taki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde.

Ankette 16 Aralık'taki toplantı için iki kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.

Ankette 9 kurum, 2022 ilk ve ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini de açıkladı. Buna göre medyan beklenti 2022 ilk çeyreğinde faizin yüzde 14 seviyesinde kalacağı, ikinci çeyrekte ise yüzde 12'ye ineceği yönünde oluştu.