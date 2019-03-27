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Doların düşmesini sağlayan swap nedir?

Doların düşmesini sağlayan swap nedir?

27 Mart 2019 Çarşamba 09:21
Doların düşmesini sağlayan swap nedir?

Swap ne demek? Swap oranı nedir? Merkez Bankası Swap oranı ne kadar oldu? Binlerce kişi doların spekülatif artışına karşı Merkez Bankası'nın Swap hamlesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Ekonomi çevreleri Swap işlemlerini basit formüllerle açıklıyor. Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir..

Anahtar Kelimeler:
Dolar Swap
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