Doların bu sene dostu olmayacak, seneye ise hesaplaşma vakti...

Küresel mali piyasalar temkinli iyimser bir seyir izlemeyi devam ederken, Türkiye cephesinde yaşanan negatif ayrışma dün bir nebze de olsun hız kesti.

USDTRY kuru, beklentimize paralel haftanın son iş günü yönünü yukarıya çevirerek 8,61 seviyesiyle rekor kırarken, Türk Lirası, yarım EUR ve yarın USD'den oluşan sepet kura göre 9,5350 ile tüm zamanların en düşük değerini test etti.

Lakin, dün İngiltere ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmasına paralel, yabancı yatırımcıların yokluğunda (döviz talebinin azalması nedeniyle) TL'nin azıcık da olsa toparlanmaya gayreti içinde olduğunu gördük. Dün bu bağlamda, USDTRY kuru 8,50 seviyesinin hemen altında denge bulurken, borsa günü %0,1 düşüşle tamamladı.

Bu eğilimin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Keza, artık Türk ekonomisinde yaşanan enflasyon-devalüasyon sarmalından çıkışa faiz artırımının da çare olacağı beklentisine sahip ekonomist sayısının her geçen gün (bu bültenin yazarı da dahil) arttığını görüyoruz.

Merkez Bankası rezervlerinin geminin yakalandığı fırtınayı göğüslemekten çok uzak olduğu gerçeğinin yanı sıra, dünyada var olan likidite ve faizsizlik sarhoşluğunda, %19 politika faizinin bile enflasyona karşı koruma tamponu oluşturmayacağı; hatta cari açık fonlaması için istenilen dövizin turizm sezonundan da elde edilmeyeceğine göre, kurun 'adil değer' olarak gösterilen seviyelere doğru yavaşça yükselmenin bekliyoruz.

Dün TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYIH (büyüme) rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde bilgi ve iletişim (%18,1) gibi pandemide ön plana çıkan sektörlerin desteği ile %7 (beklenti %6,5) büyüdü. İnşaat %2,8, hizmet sektörü ise %5,9 ile göreceli olarak zayıf bir performans kaydetti. Yukarıda da değindiğim üzere, yüksek cari işlemler açığı ile yaratılan büyümenin finansal istikrarsızlığa neden olacağını da düşünmeye devam ediyoruz.

Dün İngiltere ve ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olduğu günde, fiyat boyları kısalırken, Çin'de gelen zorunlu karşılık adımını önemle takip ettik. Yaklaşık 14 yıl ardından, Çin yönetimini, yuanın değerinin hızlı yükselişini frenlemek için harekete geçerek, finansal kuruluşlar için gereken yabancı para zorunlu karşılık oranını 2 puan artırdı. Çinli bankalar artık kredi vermek yerine, yuan satıp dolar (yabancı para) alarak bu parayı Merkez Bankalarında tutmak zorunda olacak. Böylelikle yuan sattıkları için yuanın değeri düşecek (değer kazancı sınırlanacak), Çinli bankaların risk iştahı da biraz frenlenecek.

Hazır Çin'den söz etmişken. Çin hükümeti, aile başına iki çocuk sınırını da kaldırdı. Artık çiftler üçüncü bir çocuğa sahip olabilecek. Bu önemli karar, dünyanın en kalabalık ülkesinde doğum oranında keskin bir düşüş olduğunu ortaya çıkaran son on yıllık nüfus sayımının sonuçlarının yayınlanmasından birkaç hafta sonra geldi.

Yeni ay ve gün başlangıcında, Çin ve Japonya piyasaları hafif düşüş ile günü tamamlamaya çalışırken, geriye kalan Aysa ve ABD piyasalarının vadeli işlemlerinde hafif çaplı da olsa yeşil rengin hakim olduğunu görüyoruz.

Mali piyasaların gündeminde bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri takip edilebilir. Türkiye cephesinde ise İTO'nun açıklayacağı İstanbul enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Cuma günü ABD'de istihdam raporu açıklanacak. Gözler ise artık 13-14 Haziran tarihinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ve özelinde Erdoğan-Biden görüşmesine çevrilecek.

Manşette de belirttiğimiz üzere, dünyada dolar zayıflığını 2021 yılının genelinde devam etmesini bekliyoruz. Yaşanan tedarik zincirindeki aksamalar ve beraberinde arz şoku ve bu kadar ultra gevşek bir parasal ortamda kıpırdayan talebin de yardımı ile enflasyon tehdidinin 2021 yılında büyüyerek devam etmesini bekliyoruz. Her ne kadar FED "geçici" dese de, önümüzdeki yıl daha sıkı bir politika duruşu, 'yerlerde sürünen' doları ayağa kaldırabilir!