Dolar fırtınası (şimdilik) diniyor...

Geçen hafta sonuçlanan olağan FED toplantısı sonrası konuşan St. Louis FED Başkanı Bullard'ın tahvil alımları ile ekonomiye verilen desteğin azaltılması konusunun görüşmeye başlandığını dile getirmesi, piyasalarda mini de olsa bir deprem etkisi yaratmış, akabinde gelen dengeleyici söylemler, dolar fırtınasının yumuşamasına da neden olmuştu.

Bu bağlamda, FED cephesini temsilen konuşan pek çok üyenin, tahvil alım programından çıkmanın uzun bir zaman alacağını söyleyerek Bullard'ın açıklamasını törpülemeye çalıştığını dün de paylaşmıştık. Dün, her ne kadar konuşma metni yayınlanmış olsa da, FED Başkanı Powell'in gece geç saatlerde Temsilciler Meclisinde yapacağı konuşmanın soru ve cevap kısmı takip edildi.

Powell konuşmasında, bildiğimiz konulara değinip, enflasyonun geçici olacağının altını yeniden çizerken, FED'in istihdam ve fiyat istikrarı konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğine vurgu yaparak, piyasaları heyecanlandıracak yeni bir şey söylemedi. Faiz artırımının gündemde bile olmadığının altı çizilirken, piyasa tansiyonunun da düşürülmeye çalışıldığını gördük. Bunda da başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. Keza FED şu anda piyasalarda hemen ve kalıcı bir bozulma yaşanmasını pek de arzulamıyor.

Powell ardından doların bir nebze de olsun değer kaybetmesi ile Cuma günü 2 ayın zirvesini test eden DXY geriledi. EURUSD paritesi yeniden1,19 ; GBPUSD paritesi ise 1,39 seviyesinin yeniden üzerine yerleşti.

Kıymetli madenler cephesinde ise, altının ons fiyat 1,780 ; gümüşün ise 26 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etti. Teknik manada görüntüde pek de bir değişiklik göremedik. Olumsuz havada aşağıda 1,730-1,740 seviyeleri altın için; benzer bir şekilde 25,10-25,20 seviyeleri de gümüş için takip edilebilir.

Çin, endüstriyel emtia fiyatlarındaki artışı frenlemek için ulusal rezervlerindeki bazı endüstriyel metalleri (bakır, alüminyum ve çinko) satışa çıkarmayı planlıyor. Bazı analistler dünyanın en büyük maden cevheri ve metal tüketicisi olan Çin'in on yıldır ilk defa böyle bir hamle yaptığını belirttiler. Bu adımın endüstriyel maden fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratması muhtemel görünüyor.

İçeride ise dün Türk Lirası'nın pozitif bir ayrışma kaydettiğini gördük. Arkasında somut bir neden bulamasak da, piyasa dedikodularına ve teyide muhtaç konuşmalara göre kamu bankalarının döviz piyasasında boy göstermesinden, Amerikan heyetinin Türkiye ziyareti varan pek çok konu ele alındı.

Hafta içinde 8,7950 seviyesine kadar uzanan USDTRY kuru, dün %1'den fazla düşüşle 8,64 seviyelerine varan bir geri çekilme kaydetti. Nato zirvesi öncesinde de, S-400 konusunda bir uzlaşmaya varıldığı noktasında Londra piyasalarında çıkan bir haber etkili olmuştu. Sonrasıda da 8,28 inen kur doludizgin 8,7950 seviyesine kadar yürümüştü!

Türk mali piyasalarında bu tip söylenti bazlı haberlere ve piyasa hareketine artık alıştık. ABD'den Türkiye'ye bir heyetin geleceği haberinin dün piyasanın olumlu yöne eğilmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Gelecek olan heyetin Afganistan konularını konuşmak için geldiğini, tarafların S-400 konusunda henüz bir ilerleme kaydetmekten uzak olduklarını düşünüyoruz. Not etmek gerekir ki, Halkbank hisseleri de dün %6 yükseliş kaydetti!

Dün ayrıca, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Toplantında TL'yi desteklemek adına politika adımlarının atılacağı ve beraberinde 2 ülke ile swap görüşmelerinde sona yaklaşıldığı söylendi.

Çin'in en büyük bankalarını ve ödeme şirketlerini kripto para ticareti ile ilgili daha sert bir şekilde uyarması, kripto piyasasında yankı bulmuştu. Bu bağlamda, kripto varlıklarda dün gün içerisinde büyük çaplı bir volatilite kaydetti. Amiral gemi Bitcoin 28,600 seviyelerine kadar geri çekilerek bu yılın en düşük seviyesini test etmesi ardından geceyi kritik 30/31bin seviyesinin altında tamamlayamayarak tepki yükselişine sahne oldu (bakınız grafik).

ABD borsalarının geceyi iyimser bir şekilde tamamlaması ardından, yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında da iyimser bir hava görülüyor. Japonya'da açıklanan PMI verisi beklentiyi tam olarak karşılayamazken, Asya'da genele yayılan alımların ABD borsalarının vadeli işlemlerine de yansıdığını görüyoruz.

Bu bağlamda, küresel mali piyasalarda geçen hafta başlayan fırtınanın da iyice hız kestiğini söylemek gerekiyor. Bu eğilimin devam etme ihtimalini göz ardı etmiyoruz.