Dolar değer kaybediyor; dünyada risk iştahı artıyor

Yeni hafta küresel mali piyasalarda iyimserlikle kucaklandı. Hisse senedi endeksleri tarihi seviyelerde salınıyor. Adeta yelkenlerin fora olmasının arkasında, pandemide yaşanan olumlu yönde ilerlemenin 'rüzgar' görevi üstlendiğini söylememiz herhalde yanlış olmayacaktır.

Pandemi ile mücadelede aşılama faaliyetleri ile ön plana çıkmayı başaran ülkelerin borsaları yükseliş kaydederken, Türkiye cephesinde ise maalesef pandemi tablosunun her geçen gün daha da kötüleşmesi, negatif ayrışmaya neden oluyor.

Bu bağlamda, son zamanlarda, vaka/nüfus, hastaneye yatış ve can kaybı istatistikleri kötüleşen Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin olumsuz bir performans izlediklerini, bizzat yerel para birimlerinin doların değer kaybettiği bir ortamda değerlenmediği; borsalarının ise kan kaybettiğini görüyoruz.

Mesela dün Hindistan borsası gün içinde %3 değer kaybı yaşarken, içeride ise BİST100 ana endeksi günü banka hisselerinde yoğunlaşan satışlar ile %2,2 oranında kayıpla tamamladı (XBANK %3,2 geriledi).

Hisse senedi piyasası, vaka sayısının nüfusa göre birinci sırada yer alan Türkiye'de, pandemi tablosunun her geçen gün daha da kötüleşmesine ile olası bir tam kapanma riskini fiyatladığını düşünüyoruz. Teknik bir bakış açısı ile, Borsa İstanbul Bankacılık endeksinde, 900-1000 puan aralığının görülmesi durumunda, uzun pozisyon almak için kenarda hazır bekliyoruz (bakınız grafik).

Dünyada risk iştahının arttığı ve doların değer kaybettiği bir ortamda, Türk Lirası'nın da dolar karşısında -hele bir de %19 gibi ağız sulandırıcı bir faizin olduğu bir ortamda- olumlu anlamda ayrışması gerekirdi. Lakin, belki tekrar olacak ama, ekonominin olası bir kapanma durumuna nasıl göğüs gelebileceği, turizm cephesinde Rusya ile Ukrayna ekseninde yaşananlar sonrası turizm gelirlerinin de ekonomiye destek vermeyeceği beklentisi, Türk Mali piyasaları üzerinde baskı kuruyor.

Doların belirgin anlamda değer kaybettiği dünkü günde, USDTRY kuru bildiğimiz bant aralığı olan 8,05-8,11 aralığında gün boyu salındı. USDTRY kurunda, 8,18 seviyesi yukarı yönlü geçilmeden veya 7,99 seviyesi aşağı yönlü kırılmadan, mevcut yatay hareketin bant içerisinde korunmaya devam edeceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).

Sayılarının dili ile konuşursak, dün Türkiye'de can kaybı 341 kişi ile rekor kırarken, İstanbul'da 100 kişiye yapılan testin sonucu 1 kişinin pozitif olması ile sonuçlanıyor. Pandemi tablosu iyimsere dönmeden, dünya iyimser olsa da, TL ve TL cinsi varlıkların bu rüzgara eşlik etmesinin pek de kolay olmayacağını düşünüyoruz.

Öte yandan, dolar endeksinin, son 7 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini de not etmek gerekiyor. Hatırlarsanız, EURUSD paritesinde, önce, 1,1850 seviyesine doğru geri çekilme ve sonrasında da 1,2350 seviyesine doğru hedeflediğimiz oyun planımıza paralel Cuma günü 1,1990 seviyesinden kısa pozisyona açmıştık. Dün havanın süratle iyimser dönmesi ile 1,2020 seviyesinden pozisyonumuzu kapatarak (stop loss) ters yönde pozisyon aldık (EUR uzun). Zarar kes seviyemiz 1,1990 ; kar al hedefimizi ise 1,2350 olarak belirledik.

Doların değer kaybına rağmen, dün kıymetli madenler günü dinlenerek hatta ufak tefek 'sıyrıklarla' atlattığını söylememiz gerekiyor. Gümüş, 100 ve 200 günlük ortalamaları arkasına alarak, son mevzi olan 50 günlük ortalamaların geçtiği kabaca 26 dolar seviyesinin üzerinde gecelik kapanış fırsatı arıyor. Bulması durumunda, yer altında biriken enerjinin gün yüzüne çıkacağını düşünüyoruz. Doların değer kaybetmeye yüz tuttuğu bir ortamda, kıymetli madenlerin sürece kayıtsız kalmayacağını düşünüyoruz. Sabırla bekliyoruz (bakınız grafik).

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Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında Japonya borsası hariç iyimser bir hava görülüyor. Doların değer kaybı ile JPY'nin değer kazanması, ihracat odaklı Japonya borsasına satış getirmiş. Ama hava genel olarak iyimser. Dün güne 1,38'den başlayan GBPUSD paritesi bu sabah 1,40'ı devirdi. Dolar endeksinin gerilemesi ile petrolün de hafif de olsa değerlendiğini görüyoruz.

Benzer bir şekilde, ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde, sabah saatlerinde yükseliş eğilimli bir seyir, günün iyimser karşılanacağını çağrıştırıyor. Altın ve gümüş kuzeye doğru hareketine başlamadan zemin yoklaması yapmaya devam ederken, haftasonu sert bir satışla karşılaşan kripto para birimleri ise halen daha kendilerine gelmeye çalışıyor.