Dışarıda USD, içeride TL değerleniyor. Gözler ABD tarım dışı istihdam verisinde

ABD Doları'nın son günlerde küresel bazda değer kazanmasına rağmen (DXY), TL’nin güçlü seyrini koruduğuna şahit oluyoruz.

Takdir edersiniz ki, TÜFE-ÜFE makasının son 25 ayın zirvesine geldiği, gıda fiyatlarının küresel olarak yükselmeye devam ettiği, petrolün ise 1 yılın zirvesinde olduğu bir ortamda, TCMB’nin enflasyonla mücadelesi de kolay olmayacaktır.

Bunu fark eden yatırımcılar, faizlerin uzun bir süre daha (en az 5-6 ay) mevcut seviyelerinde kalacağı varsayımı ile, TL varlıklara ilgi göstermeye devam ediyor.

Dün bu bağlamda, USDTRY kuru, dışarıda doların değer kazandığı, EURUSD paritesinin son 2 ayın en düşük seviyesine geldiği bir günde, bir kez daha 7,09 seviyesini test etti. Eurodaki değer kaybı nedeniyle EURTRY kuru 8,48 ile Ağustos 2020 seviyesini gerilerken, TL’nin değer kazanmaya devam edeceğini düşünüyoruz (bakınız TRY sepet kur).

DXY’nin 91 seviyesini aşarak 93’lü seviyelere göz dikmesi ile (bakınız grafik), yani daha basit bir anlatımla, doların ticaret yaptığı ülke para birimlerine göre değer kazanması ile, doların piyasa faizleri de (Amerikan 10 yıllık faizi) nin yeniden %1,14 seviyesine yükseldi.

Kıymetli metaller ile ABD dolar faizi arasında var olan ters korelasyona paralel, kıymetli metaller dün oldukça sert bir satış baskısı ile karşıya kaldı. Teknik olarak baktığımızda özellikle altında 1,765 seviyesinin altında büyük bir hareket alanı bulunuyor!

Gümüşün ise bu seneye özel bir hikayesi olduğunu düşünürsek, belki biraz daha dirençli bir görünüm sergiliyor olabilir. Lakin, altının bacağından tutmayacağını kim söyleyebilir ki? Bu bağlamda altında 1,765 ; gümüşte ise 25 seviyesinin altı yıpratıcı olabilir.

Gelişmiş ülkelerde artan enflasyon nedeniyle, kıymetli madenlerin gözden düşmeyeceğine inanıyoruz. Unutmamak gerekir ki, gıda fiyatları dünyada son 6 yılın zirvesinde, petrol değer kazanıyor ve Avrupa Birliğinde çekirdek enflasyon yükseliyor!

Dün ABD borsaları, ABD dolarındaki değerlenmeye rağmen günü %1’in üzerinde yükselişle tamamladı. Hisse senetlerinin arkasında esen itici kuvvet, yok denecek boyutta faizler ile sisteme enjekte edilen uçsuz bucaksız paranın yarattığı getiri arayışı... Bunu zaten biliyoruz. Bir de, son günlerde beklentilere göre daha olumlu gelen makro ekonomik verileri de göz ardı etmemek gerekiyor.

ABD doları (DXY) ve beraberinde ABD tahvil faizlerinde yaşanan ‘can yakıcı’ sürecin çok da uzun soluklu olmayacağını düşünüyoruz. DXY’nin önümüzdeki günlerde 93 seviyesine yükselmesi ile başta kıymetli madenlerde yaşanan yaprak dökümünün de duracağını düşünüyoruz.

TCMB, 29 Ocak ile biten haftaya ilişkin verileri dün açıkladı. Buna göre gerçek kişilerin döviz mevduatları, parite ve altın fiyatlarındaki düşüşün de etkisi ile 0,5 milyar dolar azalarak 149,6 milyar dolar düzeyine geriledi. En azında reel bir düşüş olmasa da (döviz bozumu), talebin de durduğunu görüyoruz.

Yurtdışı yerleşiklerin ise, söz konusu haftada kar realizasyonuna giderek net 494 milyon dolar hisse senedi sattığını, ve karşılığında 419 milyon dolar tahvil aldığını gözlemliyoruz. TCMB'nin sıkı politika duruşunun tahvil piyasalarına ilgi getirdiğini kanaatindeyiz.

TCMB'nin brüt döviz rezervleri, eurobond ihracının da yardımı ile yaklaşık 2,9 milyar dolar artış kaydederken, altın rezervleri ise değer kaybının etkisi ile 0,65 milyar dolar azaldı. Toplam brüt döviz ve altın rezervleri 95,5 milyar dolar ile son ayların zirvesinde.

Bugüne döndüğümüzde, sabah saatlerinde, Asya ve ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yükseliş eğilimli bir seyir yaşandığını, haftanın son iş gününün iyimser bir tablo ile kapanmaya aday olduğunu görüyoruz.

Her ayın ilk Cuması olduğu üzere, gözler TSİ16:30'da ABD'de açıklanacak Ocak ayı istihdam raporunda olacaktır. Anketlere göre, tarım dışı çalışan sayısının 105bin kişi artması, işsizlik oranının ise %6,7'de kalması bekleniyor. Gözler enflasyon açısından yıllık ücret artışında (%5,6 bekleniyor) olacaktır.





Ø BTCUSD



Küresel sistemde var olan bol bol para ve akabinde yok denecek kadar düşük faizler, haliyle evde oturan ve gıda dışında tüm harcamaları düşmüş nakit gücü yüksek yatırımcıları kripto paralara yöneltmeye devam ediyor. Altın gibi ciddi bir madencilik (emek) harcanarak çıkarılan dijital altın (bitcoin), geçen haftalarda 42bin dolar seviyesini test etmesi ardından beklediğimiz düzeltmeyi 29 bin dolara kadar gerileyerek tamamladığını düşünüyoruz.



Bu bağlamda, önümüzdeki günlerde, bir kez daha 42 bin dolar seviyesinin test edilmesi, akabinde 35’bin dolar seviyelerine kadar kadar gerileyerek teknik analizde çok sık rastlanan “fincan ve kulp” formasyonunu çizmesini bekliyoruz. Böyle bir durumda, daha da yukarıda hedef 55bin seviyesine doğru yükselişe şeklinde olacaktır. Bu bir teknik varsayımdır, yatırım tavsiyesi değildir. Henüz teknik grafik şekillenmiş değildir. 42 bin seviyesinin test edilip aşılamaması durumunda, senaryo daha da bir netlik kazanacaktır. Beklemedeyiz.











Ø VIX



Her ne kadar dolar (DXY) değer kazanmaya devam etse de, küresel borsalar, bol para, düşük faizler ve belki de en önemlisi ABD'den açıklanan güçlü ve moral veren hem makro hem de mikro ekonomik verilerin önderliğinde yükselmeye devam ediyor. S&P500 endeksi dün banka ve teknoloji hisseleri önderliğinde yeni bir rekor daha kırdı. Bu bağlamda yatırımcıların da korku seviyesinin son ayların en en düşük seviyesi olan 20’ye yaklaştığını görüyoruz.







Ø DXY



ABD Dolar’ın ticaret partnerlerine göre değerini gösteren septer kur DXY, son günlerde dikkat çektiğimiz üzere düşen trend çizgisini aştı. Aşarken de, en dipte teknik analizde çok sık rastalanan ters omuz baş omuz formasyonunu göstererek 93 seviyesi kadar yükselmeye aday olduğunu söyledi. Doların değer kazanması, haliyle fiyatı dolar ile ölçülen pek çok enstrümanın değer kaybetmesi anlamına geliyor (başta kıymetli madenler).







Ø EURUSD



DXY’nin içinde en büyük paya sahip EURUSD paritesi, DXY’nin yükselmesi ile bu sabah 1,1950 ile dikkat çektiğimiz bölgeye kadar geriledi. Düşüş trendinde olan EUR’da 1,1950 altında hareketin sertleşeceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilme seviyelerini grafiğe işaretledim.







Ø TRY Sepet Kur



Yarım USDTRY + Yarım EURTRY’den oluşan TL’nin sepet bazında kuru, adım adım uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 7,70 seviyesine doğru ilerliyor. Bu bağlamda, EURUSD paritesinin çok aşağılara gelmemesi koşulu ile, USDTRY kurundaki geri çekilmenin psikolojik 7 seviyesinin diplerine, hatta biraz da altına gelme ihtimalini göz ardı etmiyoruz.





Emre Değirmencioğlu (@emredegirmenci5)

Grup Müdürü • Group Manager

Hazine Bölümü • Treasury Department