Dışarıda gündem delta ve aşısızların dalgası; içeride ise Maraş "sürprizi"

Dün uzun bayram tatilinden dönen Türk mali piyasaları, haftanın ilk iş gününü sakin bir seyirle karşıladı. Günün ilk yarısında, kurumsal alımların yardımı ile 8,60 seviyesinin hemen üzerini deneyen USDTRY kuru, günün ikinci yarısında, alım ihtiyacı da kesilince, beklentimize paralel, yazın da rehavetini yansıtırcasına 8,55 seviyelerine doğru geri çekildi.

Gündemde önemli bir haber ya da beklentinin olmaması da bu eğilimde etkili oldu. BIST100 endeksinde, 1 ayı aşkın bir süredir devam eden aşağı yönlü sürecin dün de korunduğunu gördük. Borsayı endeks bazında son haftalarda pek de beğenmiyoruz (bakınız grafik). Ayrıca, küresel bazda aşılama oranı yüksek olan ülkelerin hisse senedi endekslerinin de pozitif ayrıştığını not etmek gerekiyor.

Bizim kanaatimiz, Yunan alfabesinde bulunan harflerin süslediği koranavirüsün varyantlarından dünyanın hızla kurtulamayacağı bu nedenle de başta FED olmak üzere, önde gelen merkez bankalarının ultra gevşek para politikasını bir müddet daha (artan enflasyon tehdidine rağmen) koruyacağı beklentisi, risk iştahını canlı tutacaktır. İçeride beklenmedik bir yol kazası yaşanmazsa, geçen zaman diliminde çok fazla hırpalanan TL'nin daha fazla satış baskısına maruz kalmayacağını; TL'deki değerlenme eğiliminin de bir müddet daha devam edeceğini düşünüyoruz.

CNN Türk, Türkiye’nin ikinci parti S-400 alma ihtimalini haber akışına taşırken, Rus yetkililer de “Teknik İş Birliği ve Finansal Model Oluşturulduğunu” belirtti. Her ne kadar resmi bir açıklama henüz göremesek de, ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü de unutmuyoruz. Nato zirvesi ardından başlayan ABD-Türkiye yakınlaşmasının merkezinde bulunan Kabil Havalimanı ve bu dirsek temasına rağmen, S-400 konusunun ABD cephesinden memnuniyetsizlikle karşılanacağına da kesin gözüyle bakıyoruz.

Elbette, süreci yakından takip eden ABD Senatosu’nun CAATSA yaptırım tehdidini ara ara duymaya devam edeceğiz. Sürecin uzun bir zamana yayılacağı düşünülürse, piyasa fiyatlama davranışının da hemen devreye girmesini beklemiyoruz.

Öte yandan, dün bültenimizde, bayram sonrası biriken pek çok konuya yer vermek istediğimizden, yeterince detaylandıramadığımız Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC çıkarması ve KKTC Meclisinde yapmış olduğu açıklama (külliye) beklenen sürprizi karşılamasa da, ardından gelen Maraş açılımı, uluslararası arenada büyük ses getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tatar’ın açıklamasına göre, hayalet şehir Maraş’ın %3,5 kısmına tekabül eden alan askeri bölge statüsünden kaldırılacak; Maraş’ın ikinci aşamasına geçilecek. Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) aracılığıyla mal sahiplerine iade edilecek bu açılım, mülkiyet haklarına saygılı ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Mal sahiplerine iade edilmek şartıyla Maraş’ın hayat bulacağını söyleyen Tatar, KKTC ekonomisine de çok şeyler katacağının altını çizdi. Her ne kadar BM Güvenlik Konseyi ve AB kanadı Maraş açılımını şiddetle kınasa da, yeni yaptırımları şimdilik ufukta görmüyoruz. Keza, uluslararası hukuka uygun bir şekilde mallar Kıbrıslı Rumlara iade ediliyor.

Biraz da yurtdışına bakalım. Dün bilançosunu açıklayan Tesla, araç fiyatlarını yükselttiği ve maliyetleri düşürdüğü için daha ucuz elektrikli araçlarının daha yüksek satışları sayesinde beklenenden daha büyük bir ikinci çeyrek karı açıkladı. Tesla günü yükselişle tamamlarken, sakin havaya paralel, ABD borsalarında yükseliş sınırlı kaldı. Bu arada, New York şehrinde çalışan belediye çalışanlarına, Eylül ortasına kadar aşı zorunluluğu getirildiğini not edelim.

Ekonomistlerin önemli bir çoğunluğu, koronavirüsün yeni varyantlarının ileriye dönük görünüm için en büyük risk unsuru oluşturduğu uyarısına rağmen, küresel ekonomik büyüme beklentileri bu yıl ve önümüzdeki yıl için güçlü kalıyor.

Altın ve gümüş için dün bültenimizde yazdığımızın ötesinde yeni bir gelişme veya heyecan maalesef yok. Enflasyon tehdidinin geçici olduğuna kıymetli metaller de kanaat getirmiş olmalı ki, ABD tahvil faizlerinin son 1,5 yılın dibine geldiği ve enflasyonun şahlandığı bir ortama bile kafalarını bir türlü kaldıramıyorlar. OPEC+ üretim artırma kararı ve günler süren mutabakatsızlık ardından 67 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent cinsi petrolün varil fiyatı bu sabah yeniden 75 dolara dayandı.

Portföyümüzde, Nasdaq'da işlem gören elektrikli ve otonom araç fonlarının yanı sıra, enerji sektörü fonları da bulunuyor. Kıymetli metallerde portföy büyüklüğümüzü oldukça azalttık. Gümüş cephesinde sene başı beklentimize paralel kaç kez uzun pozisyon denesek de maalesef bulamadık. USDTRY kurunda ise, dolar lehine uzun pozisyonlarımızdan haftalar öncesinden çıktık.

Sabah saatlerinde Asya borsalarında hava karmaşık. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde hafif çapta düşüşler görülüyor.

İçeride bugün tahvil ihraçları takip edilecek. Dışarıda ise ABD'de tüketici güveni, dayanıklı tüketim mal siparişi ve konut fiyatları izlenecek.

Çarşamba günü sonuçlanacak FED'in olağan Temmuz ayı FOMC toplantısından çıkacak kararın herhangi bir sürpriz içermesi beklenmese de, karar ardından mikrofon karşısına geçecek Başkan Powell'ın enflasyon ve devasa teşvikler konusunda söyleyeceği her cümle, piyasalar cephesinde yankı uyandırabilir.