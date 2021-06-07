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Çeyrek ve gram altın fiyatları fırladı!

7 Haziran 2021 güncel altın fiyatları..

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:26
Çeyrek ve gram altın fiyatları fırladı!
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GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 523 lira alış ve 526 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 7 Haziran saat 07.30'da kaydedilen verielre göre 842 lira alış ve 860 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

526,32

526,43

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.886,60

1.886,98

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.368,46

3.432,31

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YARIM ALTIN FİYATI

1.678,97

1.721,42

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.368,46

3.432,31

ATA ALTIN FİYATI

3.449,00

3.540,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

288,12

345,23

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

473,70

506,02

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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