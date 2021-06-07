Çeyrek ve gram altın fiyatları fırladı!

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 523 lira alış ve 526 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 7 Haziran saat 07.30'da kaydedilen verielre göre 842 lira alış ve 860 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
526,32
526,43
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.886,60
1.886,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.368,46
3.432,31YARIM ALTIN FİYATI
1.678,97
1.721,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.368,46
3.432,31
ATA ALTIN FİYATI
3.449,00
3.540,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
288,12
345,23
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
473,70
506,02