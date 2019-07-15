Çeyrek altın ne kadar? (15 Temmuz 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,20 değer kaybıyla başlayarak 259,85 liradan başladı.

Geride bıraktığımız hafta altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel yüzde 1,1 değer kaybeden gram altın, günü 256,0 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne 259,85 lira seviyesinde dengelendiişlem görerek başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.411,93 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390'ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.