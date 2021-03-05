Çarşı karışıyor. USDTRY kulvar değiştirmek üzere!

Haftayı tatsız bir şekilde kapatma noktasındayız. Bültenimizin tonu son günlerde ‘zift’ gibi oldu.

Peşinen söyleyeyim. Mevcut gelişmeler, TCMB’nin işini çok ama çok zorlaştırıyor. İçeride olduğu üzere, dışarıda da enflasyon korkusu hakim. Bu nedenle de faiz hadleri her yerde yükseliyor.

Dün piyasalar, akşam üzeri konuşacak olan FED Başkanı Powell’a bel bağlamıştı. Uzun vadeli tahvillerde yaşanan satışları dindirmek adına, FED’in ‘operation twist’ ile kısa vadeli tahvilleri satarak uzun vadeli tahvilleri alacağını açıklaması (tahvil aldıkça fiyatı artıp faiz getirisi düşüyor) ve verim eğrisini daha yatay bir hale sokması bekleniyordu.

Powell şapkadan tavşan çıkaramadı. Belki de, gelinen seviyelerden çok da mutsuz değiller! Özetle, dün daha önceki konuşma metnini tekrarlayan Powell, yangına ‘şimdilik’ müdahale edilmeyeceğini ima ederek, ABD dolarının piyasa faizi olan 10 yıllık tahvilleri yeniden türbülans seviyesine soktu!

Dışarıda 10 yıllıkların %1,58 seviyesine dönmesi yetmezmiş gibi, dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, içeride, tüketici, üretici ve çekirdek enflasyonun da neredeyse son 2 yılın zirvesine yükselmesi, TCMB üzerinde yeniden faiz artırım baskısı yarattı.

Hadi burdan buyurun. Günlerdir OPEC+ toplantısından söz edip, artan talep karşısında (normalleşme) üyelerin üretim artışına gitmesini beklediğimizi anlattık. Maalesef yine favori at kazanamadı ve sürpriz atın kuponu ciddi bir kazanç sağladı. Üretim artışını erteleyen üyeler, Brent petrolü %5 artışla 67 dolar ile 14 ayın en yüksek seviyesini gönderdi.

Geçen sene petrolün bu zamanlarda nasıl sert çakıldığını hatırlarsınız. Şimdi konu ‘atın intikamı.’ Haliyle, bu gelişmeler, net enerji ithalatçı olan Türkiye için negatif, ihracatçısı olan Rusya için ise oldukça pozitif.

Endişe edilen konu şu: Petrolün son 14 ayın zirvesinde. Dün açıklanan FAO gıda fiyatları peş peşe 9. ayda da yükseliş kaydetti. Baz metallerin rekor kırdığı bir ortamda, içeride %16’ya dayanan bir enflasyon karşısında, TCMB’nin %17 politika faizinin bile artık tartışıldığı bir ortamda, enflasyon ile nasıl baş edilecek? 18 Mart toplantısında faiz artırılabilecek mi? Yoksa sözlü yönlendirme mi yapılacak?

Bu soruların cevabını tam olarak bilmediğimiz için, dün USDTRY kuru, günlerdir altını çizdiğimiz 7,49 ara seviyesini aşıp akşamüzeri ikinci hedef seviyemiz olan 7,54’ü test etti. Hatta, kısa bir süreliğine de olsa, 7,59 seviyesinin grafiklere işlendiğini de gördük!

Çok açık bir şekilde söylemeliyim ki, 8,58 tepesinden sonra 6,90 dibine göre mevcut yükseliş hareketinin %50 Fibonacci seviyesi 7,73’de bulunuyor. Elliott dalga analizine göre ise, 7,64-7,90 bandı, potansiyel 3 numaralı dalganın hedef seviyesi olarak görülüyor. Uzun lafın kısası, ikinci hedefimiz olan 7,54 üzerine kur şayet yerleşirse, çarşı karışacak ve 8 seviyesine doğru bir hareketin piminin çekilebileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).

26 Şubat ile biten haftada, TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin DTH’ları değişim göstermezken, tüzel kişilerde ise ay sonu etkisi ile 2,16 milyar dolar azalış yaşanmış.

Söz konusu haftada, yurtdış yerleşikler net olarak 118 milyon dolar hisse senedi satarken, 83 milyon dolar tahvil aldığını gözlemliyoruz. Hisse senetlerinde 6 haftadır üst üste yaşanan yabancı satışı 1,1 milyar doları bulurken, tahvil cephesinde de son 6 haftadır alımlar 1 milyar dolar oldu. Neden yabancı tahvil alıyor? Orta vadeli bir yaklaşımla faiz indirim beklentisi. Borsanın sadece yerli yatırımcıların desteği ile daha da yukarılara gitmesi kolay değil!

TCMB'nin brüt döviz rezervleri ise 0,63 milyar dolar artışla 54,5 milyar dolar olurken, altın rezervleri ise fiyatın sert gerilemesine rağmen 0,54 milyar dolar artarak 40,7 milyar dolar oldu. Toplam altın ve brüt döviz rezervleri 95,5 milyar dolar seviyesinde.

Yeni gün başlangıcında, ABD tahvil faizlerinin %1,58 ile geçen hafta test edilen %1,61 seviyesini hemen kıyısından güne merhaba dediğini not edelim. Faizlerin yükselmesi, dün hisse senedi piyasalarında sert satışlara neden oldu: Nasdaq günü %2 düşüşle tamamladı.

Sabah saatlerinde, Asya’da dünkü sert düşüşün ardından bugün de hakim renk kırmızı olsa da, kayıplar daha sınırlı. ABD borsalarının da vadeli işlemlerinde sınırlı kayıplar görüyoruz.

Mali piyasaların gündeminde bugün içeride hazine nakit dengesi, dışarıda ise ABD istihdam raporunu takip edeceğiz. Her ayın ilk Cuması açıklanan bu rapor, ABD ekonomisinin sağlığı açısından en önemli gösterge olarak kabul ediliyor.

Piyasa konsensusu, tarım dışı sektörde, Şubat ayında, manşet istihdam artışının 182bin kişi artması yönünde. Konsensusun üzerinde bir atış ve hatta yıllık ortalama kazançların %5,3 olan beklentiyi de aşması (direkt enflasyon endişesini perçinleyecek) piyasaları şirazesinden çıkarabilir!

Temkinli olalım. Hava bozabilir! Altında ise 1,670-1,675 bölgesinde alım için siperdeyiz (bakınız grafik).