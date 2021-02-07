Cardano (ADA) yükselişini sürdürüyor, XRP’yi çeçerek 4. sıraya yerleşti! Yükselişin nedenleri

Cardano (ADA), son 24 saat içerisinde sert bir yükseliş yaşayarak piyasa değeri bakımından 4. en büyük kripto para birimi haline geldi.

Popüler kripto para birimi ADA, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %27.39, son 7 günde ise %97.20 oranında yükseldi. ADA dün geceki sert yükselişinden sonra piyasa değeri açısından XRP’yi geçmeyi başararak 4. sıraya yerleşti. ADA’nın bir anda gerçekleştirdiği bu sert yükseliş hareketi kripto para topluluğunda heyecana ve şaşkınlığa neden oldu.





Cardano, tüm zamanların en yüksek seviyesini 2018 Ocak ayında 1.33 dolara ulaşarak belirlemişti. Şimdi birçok kripto para yatırımcısı ve analisti ADA’nın 1 doları aşmasını bekliyor.

ADA Neden Artıyor?

Cardano’yu Shelley’den Goguen’e geçirmek için ayarlanan iki hard fork’tan biri olan Mary, 3 Şubat tarihinde gerçekleşti. Uzun süredir beklenen hard fork, nihayet ağda merkezi olmayan finansmanın kilidini açacak bir hareket olan Cardano’ya yerel varlık desteğini getirecek.

Mary hard fork, hem Cardano topluluğu hem de blockchain kullanan işletmeler ve kurumlar için yepyeni bir fırsatlar dünyasının kilidini açan oldukça önemli bir yükseltme. Bu yükseltmeyle beraber Cardano test ağı etkili bir şekilde çok varlıklı bir ağa dönüşecek ve kullanıcılar Cardano blok zincirinde kendi token’larını düzenleyip, dağıtabilecek.

Şubat ayının sonunda, aynı yükseltme Cardano ana ağına da sunulacak ve blok zincirinin akıllı sözleşme işlevselliğinin kilidini açacak. Analistler ADA fiyatının artışının altındaki nedenin bu olduğunu ifade ediyor.